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«Рубин» вернулся в Премьер-Лигу

вчера, 23:32
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Рубин» победил «Балтику» в поединке 32-го тура Первой лиги (1:0).

Гол забил Марат Апшацев на 45+2-й минуте. Олег Иванов на 49-й мог удвоить преимущество команды, но не смог реализовать пенальти.

Казанцы досрочно оформили возвращение в РПЛ. Ранее «Балтика» также вернулась в высший дивизион.

После этой игры «Рубин» лидирует (65 очков), коллектив из Калининграда идет на 2-й строчке (64 пункта).

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
REALный Мадрид
REALный Мадрид
сегодня в 11:37
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 11:34
    Чемпионат ещё интересно будет и конкуренции много будет
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 10:49
    Спасибо Слуцкому
    bashnat013
    bashnat013
    сегодня в 10:11
    Спасибо Леониду Викторовичу за это ,что вернул обратно Рубин
    альсато
    альсато
    сегодня в 10:05
    молодцы!
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 08:52
    С возвращением, рубиновые.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 08:19
    Поздравляем Рубин с возвращением в Премьер - Лигу!!!
    chromage
    chromage ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 07:27
    Привет, уважаемый. Спасибо. Подтянутся постепенно. :)
    nsd5vuqjrc6j
    nsd5vuqjrc6j
    сегодня в 05:55
    Рубин рулит, Казань с возвращением!
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 03:36
    Поздравление! Теперь надо укреплять состав, что бы команда была конкурентноспособной. Удачи.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ chromage (раскрыть)
    сегодня в 02:57
    Привет!
    Надеемся, что Вы как и Рубин вернулись надолго!
    А где остальные рубиновые соккерчане?
    собакин6762
    собакин6762
    сегодня в 00:52
    А надолго ли ?
    протон
    протон
    сегодня в 00:06
    Ну что ж, год без РПЛ, учитывая отсутствие еврокубков, получился совсем безболезненным, а самое главное очистил клуб от товарища юмориста, который даже на уровне фнл был посредственным, смотреть на команду было просто невозможно. С Рахимовым конечно не верится в борьбу за медали в новом сезоне, но старт очень впечатлил и в игровом плане, и конечно с точки зрения результата. Будем надеяться на точечное качественное усиление, состав в общем то и сейчас на уровне середняков РПЛ. Всех болельщиков с победой и возвращением!
    протон
    протон
    сегодня в 00:06
    Молодцы! Не стали задерживаться, как и обещали, вернулись быстро.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 23:54, ред.
    А всего-то нужно было космонавта убрать) Как раз Голос Гинера своим делом по его возможностям занялся, ведёт несмешное юмористическое шоу... Думаю, его футбольная карьера закончена.
    chromage
    chromage
    вчера в 23:53
    Урраааааааа! Я тоже возвращаюсь на соккер! Здравствуйте, друзья!
    Гость
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