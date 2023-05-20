«Рубин» вернулся в Премьер-Лигу

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вчера, 23:32

«Рубин» победил «Балтику» в поединке 32-го тура Первой лиги (1:0).

Гол забил Марат Апшацев на 45+2-й минуте. Олег Иванов на 49-й мог удвоить преимущество команды, но не смог реализовать пенальти.

Казанцы досрочно оформили возвращение в РПЛ . Ранее «Балтика» также вернулась в высший дивизион.

После этой игры «Рубин» лидирует (65 очков), коллектив из Калининграда идет на 2-й строчке (64 пункта).