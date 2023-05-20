«Рубин» вернулся в Премьер-Лигу

«Рубин» победил «Балтику» в поединке 32-го тура Первой лиги (1:0).
Гол забил Марат Апшацев на 45+2-й минуте. Олег Иванов на 49-й мог удвоить преимущество команды, но не смог реализовать пенальти.
Казанцы досрочно оформили возвращение в РПЛ. Ранее «Балтика» также вернулась в высший дивизион.
После этой игры «Рубин» лидирует (65 очков), коллектив из Калининграда идет на 2-й строчке (64 пункта).
Надеемся, что Вы как и Рубин вернулись надолго!
А где остальные рубиновые соккерчане?
Надеемся, что Вы как и Рубин вернулись надолго!
А где остальные рубиновые соккерчане?