Руководство собирается отказаться от идеи возрождения «Спартака-2»

Руководство «Спартака» планирует отказаться от идеи возрождения второй команды.
На данный момент окончательно решение в этом вопросе ещё не принято, однако сторонников возрождения «Спартака-2» в руководстве команды почти нет.
«Спартак-2» был расформирован 23 мая 2022 года.
Единственный плюс - практика молодых игроков, ну и рабочие места для персонала. В остальном - это убыточный проект, даже с точки зрения талантливых игроков.
По-настоящему перспективных футболистов из "двойки" не выходит. Зато много тех, кто играет за красивые глазки (по блату). Раньше таких был каждый второй: Самсонов, Леонтьев, Шанбиев и иже с ними. Ну и средненькие игроки по типу Мелкадзе, Зуева, Тимофеева, Кутепова, Пуцко...
Тут либо подход менять и всю структуру поиска/развития/подпускания к основе, либо вообще не мучиться с "двойкой", ибо выхлоп от её работы практически нулевой.
Единственный плюс - практика молодых игроков, ну и рабочие места для персонала. В остальном - это убыточный проект, даже с точки зрения талантливых игроков.
По-настоящему перспективных футболистов из "двойки" не выходит. Зато много тех, кто играет за красивые глазки (по блату). Раньше таких был каждый второй: Самсонов, Леонтьев, Шанбиев и иже с ними. Ну и средненькие игроки по типу Мелкадзе, Зуева, Тимофеева, Кутепова, Пуцко...
Тут либо подход менять и всю структуру поиска/развития/подпускания к основе, либо вообще не мучиться с "двойкой", ибо выхлоп от её работы практически нулевой.