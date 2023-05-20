Руководство собирается отказаться от идеи возрождения «Спартака-2»

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вчера, 14:32

Руководство «Спартака» планирует отказаться от идеи возрождения второй команды.

На данный момент окончательно решение в этом вопросе ещё не принято, однако сторонников возрождения «Спартака-2» в руководстве команды почти нет.

«Спартак-2» был расформирован 23 мая 2022 года.