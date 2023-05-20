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Руководство собирается отказаться от идеи возрождения «Спартака-2»

вчера, 14:32

Руководство «Спартака» планирует отказаться от идеи возрождения второй команды.

На данный момент окончательно решение в этом вопросе ещё не принято, однако сторонников возрождения «Спартака-2» в руководстве команды почти нет.

«Спартак-2» был расформирован 23 мая 2022 года.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:33, ред.
Ленина вспомнили: "Лучше меньше, да лучше". "Верной дорогой идёте, товарищи", - одобрил бы Ильич. Чем меньше Спартака, тем лучше.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Qadaffi3 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:32
Поимённо перечислить сможете?
ДСА
ДСА
вчера в 17:12
Год прожили и без него, всё нормально.
makkie
makkie
вчера в 15:24
Я не особо вижу смысла в Спартаке-2
Единственный плюс - практика молодых игроков, ну и рабочие места для персонала. В остальном - это убыточный проект, даже с точки зрения талантливых игроков.

По-настоящему перспективных футболистов из "двойки" не выходит. Зато много тех, кто играет за красивые глазки (по блату). Раньше таких был каждый второй: Самсонов, Леонтьев, Шанбиев и иже с ними. Ну и средненькие игроки по типу Мелкадзе, Зуева, Тимофеева, Кутепова, Пуцко...

Тут либо подход менять и всю структуру поиска/развития/подпускания к основе, либо вообще не мучиться с "двойкой", ибо выхлоп от её работы практически нулевой.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:39
Не хотят резервы воспитывать.
Гость
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