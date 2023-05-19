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«Балтика» вышла в Российскую Премьер-Лигу

вчера, 20:04

«Балтика» досрочно вышла в РПЛ.

Это стало известно после того, как «Алания» сыграла вничью с «Акроном» (0:0) в матче 32-го тура Первой лиги. Владикавказцы, занимающие 3-е место, имеют в активе 56 очков. Таким образом, они не смогут обойти калининградцев, у которых 64 балла. Подопечным Сергея Игнашевича осталось провести 3 игры до конца сезона.

Последний сезон с участием «Балтики» в высшем дивизионе чемпионата России прошёл в 1998 году.

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Все комментарии
dnk74
dnk74 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 06:53
Всё абсолютно верно. И от этого ещё более обидно, что у нас в стране закон, что дышло: куда повернул, туда и вышло. А Аланию ждём! Отличный клуб.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:28, ред.
Поздравляю Сергея Игнашевича и Балтику с выходом в премьер лигу....
lotsman
lotsman ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 23:16
Почему не получится? Самая низкая цена прямого рейса у компании Победа — 1700 ₽. С Smartavia можно улететь за 1850
minai
minai ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 23:14
Нет таких цен.
North West
North West
вчера в 22:40, ред.
Спустя 25 лет ! Для клуба, болельщиков и города это большое событие !
North West
North West ответ Gabriel Omar Batistuta (раскрыть)
вчера в 22:39
Преждевременно ещё так рассуждать. Всё будет зависеть от того, как усилят состав.
vova505
vova505 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:38
За такие деньги не получится
Но летают самолёты очень часто
vova505
vova505
вчера в 22:37
Здорово
Здорово
Здорово

Спасибо тренеру, спасибо игрокам и всем, кто к этому причастен!!! :)
wz8yzsyvt6yk
wz8yzsyvt6yk
вчера в 22:14
Новички у нас долго не держатся в РПЛ
pomor45
pomor45
вчера в 22:08
    Ironigor
    Ironigor ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 21:49
    Непонимаю в чём разница. Что с первого места не пускают, что с четвёртого.
    А в прошлом сезоне команда сама бросила играть когда узнала что ей не дают лицензию. И мне непонятен твой сарказм в отношении Алании и выгоражевании гениальных чиновников РФС.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 21:22
    Для начала "Алании",лидировавшей определённое время в Первой лиге,надо было не заниматься торговлей живым товаром и не сползать на четвёртое место.Тогда бы и все размышления "о несправедливости мира" были бы убедительными и безусловными.А так все ссылки на других,злых дядей и жизненные обстоятельства выглядят недостаточно стерильными.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:13, ред.
    «Балтика» вышла в Российскую Премьер-Лигу .

    Мои поздравления болельщикам Балтики с выходом в РПЛ. Не знаю правда на какой срок они задержаться среди элиты российского футбола, но лично Игнашевичу пожелаю только Удачи с Балтикой. Но то что сделали в своё время все те гениальные менеджеры и логистики которые строили стадионы 🏟 в преддверии чемпионата мира в России и чем они руководствовались, строя в совершенно не футбольных регионах эти стадионы, очень большой вопрос.

    Мордовия, аууу !) Что с многомиллионным строением ??? После чемпионата мира начались проблемы с командами в этих регионах, как-то надо было выкручиваться из создавшейся ситуации. Начали придумывать и грузить этими проблемами глав регионов, не превращать же огромные многомиллионные вложения страны в руины. Конечно же помощь РФС с задачами вывести за уши эти все команды со стадионами в РПЛ. С Нижнем Новгородом получилось, плюс нашли соинвестора в виде букмекеской конторы которая точно думает не о прогрессе и развитии футбола и клуба в частности, а, как и все букмекеры, только о своей наживе.

    Теперь очередь дошла и до команды из анклава нашей родины Калининградской Балтики. Вопрос - почему в своё время не давали лицензии по спортивному принципу командам Оренбурга и Алании. У одних был стадион на десять тысяч, а у другой на реконструкции. Золотая, железная отмазка, ведь РФС придумали железный козырь в виде регламента такого. А зачем он вообще нужен, учитывая что команды РПЛ не играют в еврокубках, да и во многих европейских странах вообще нет такой проблемы с конкретными обязательствами с вместимостью.

    И ещё, Алания частный клуб и с деньгами у неё нет ни каких проблем, ведётся строительство стадиона, а сейчас вообще в три смены работают. Спокойной играют свои домашние матчи пока в Грозном, спасибо соседям у них два стадиона, проблем с этим нет. Так теперь ещё РФС запрещает играть команде из РПЛ в другом регионе. В чём подвох ??? Куча московских команд играли в Химках, что по сути не является Москвой. А Алании не разрешают играть в соседей республики, полтора часа езды на автобусе. И это точно не спортивный принцип, команду второй раз не допускают в стыковые матчи и не выдают лицензию. Мордовия, срочно создавай команду, будешь точно играть в РПЛ, РФС отвечает, главное участие !
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 21:10
    Надеемся, что Балтика наделает шороху в РПЛ.
    lotsman
    lotsman ответ собакин6762 (раскрыть)
    вчера в 21:09
    Что за эмбарго? Из Питера, на самолёте, прямой рейс, можно за 1700 - 1900 долететь.
    собакин6762
    собакин6762
    вчера в 20:43
    А как будут ездить на матчи болельщики ?
    Везде эмбарго !
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 20:43
    Аланию по любому не берут в РПЛ, так что всё было ясно заранее.
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 20:38
    А рубин,где потерялся?!!Думал Алания выйдет!!
    Gabriel Omar Batistuta
    Gabriel Omar Batistuta
    вчера в 20:30
    Вышли на один сезон не более того.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 20:17
    Поздравляем Балтику с выходом в Премьер - Лигу!!!
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 20:17
    Ура! А завтра борьба за победу в Первой лиге,в присутствии 35 000 болельщиков.Таки придётся фанку оформлять.
    sova147
    sova147
    вчера в 20:15
    Ждём Балтику с любовью в Премьер-лиге!!!
    makkie
    makkie
    вчера в 20:12
    А Игнашевич молодцом!
    Не то что некоторые языкочёсы на Матч ТВ с замашками Царя ))
    dok66
    dok66
    вчера в 20:10
    Надеюсь эта новость не сильно повлияет на матч Балтика - Рубин . И будет серьезная битва .
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 20:08
    Приличная команда подобралась. Удачи!
    Sergo81
    Sergo81
    вчера в 20:07
    Уверенная победа сити
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