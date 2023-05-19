«Балтика» вышла в Российскую Премьер-Лигу .

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вчера, 20:04

«Балтика» досрочно вышла в РПЛ .

Это стало известно после того, как «Алания» сыграла вничью с «Акроном» (0:0) в матче 32-го тура Первой лиги. Владикавказцы, занимающие 3-е место, имеют в активе 56 очков. Таким образом, они не смогут обойти калининградцев, у которых 64 балла. Подопечным осталось провести 3 игры до конца сезона.

Последний сезон с участием «Балтики» в высшем дивизионе чемпионата России прошёл в 1998 году.