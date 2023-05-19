«Балтика» вышла в Российскую Премьер-Лигу .

«Балтика» досрочно вышла в РПЛ.
Это стало известно после того, как «Алания» сыграла вничью с «Акроном» (0:0) в матче 32-го тура Первой лиги. Владикавказцы, занимающие 3-е место, имеют в активе 56 очков. Таким образом, они не смогут обойти калининградцев, у которых 64 балла. Подопечным Сергея Игнашевича осталось провести 3 игры до конца сезона.
Последний сезон с участием «Балтики» в высшем дивизионе чемпионата России прошёл в 1998 году.
Мои поздравления болельщикам Балтики с выходом в РПЛ. Не знаю правда на какой срок они задержаться среди элиты российского футбола, но лично Игнашевичу пожелаю только Удачи с Балтикой. Но то что сделали в своё время все те гениальные менеджеры и логистики которые строили стадионы 🏟 в преддверии чемпионата мира в России и чем они руководствовались, строя в совершенно не футбольных регионах эти стадионы, очень большой вопрос.
Мордовия, аууу !) Что с многомиллионным строением ??? После чемпионата мира начались проблемы с командами в этих регионах, как-то надо было выкручиваться из создавшейся ситуации. Начали придумывать и грузить этими проблемами глав регионов, не превращать же огромные многомиллионные вложения страны в руины. Конечно же помощь РФС с задачами вывести за уши эти все команды со стадионами в РПЛ. С Нижнем Новгородом получилось, плюс нашли соинвестора в виде букмекеской конторы которая точно думает не о прогрессе и развитии футбола и клуба в частности, а, как и все букмекеры, только о своей наживе.
Теперь очередь дошла и до команды из анклава нашей родины Калининградской Балтики. Вопрос - почему в своё время не давали лицензии по спортивному принципу командам Оренбурга и Алании. У одних был стадион на десять тысяч, а у другой на реконструкции. Золотая, железная отмазка, ведь РФС придумали железный козырь в виде регламента такого. А зачем он вообще нужен, учитывая что команды РПЛ не играют в еврокубках, да и во многих европейских странах вообще нет такой проблемы с конкретными обязательствами с вместимостью.
И ещё, Алания частный клуб и с деньгами у неё нет ни каких проблем, ведётся строительство стадиона, а сейчас вообще в три смены работают. Спокойной играют свои домашние матчи пока в Грозном, спасибо соседям у них два стадиона, проблем с этим нет. Так теперь ещё РФС запрещает играть команде из РПЛ в другом регионе. В чём подвох ??? Куча московских команд играли в Химках, что по сути не является Москвой. А Алании не разрешают играть в соседей республики, полтора часа езды на автобусе. И это точно не спортивный принцип, команду второй раз не допускают в стыковые матчи и не выдают лицензию. Мордовия, срочно создавай команду, будешь точно играть в РПЛ, РФС отвечает, главное участие !
Мои поздравления болельщикам Балтики с выходом в РПЛ. Не знаю правда на какой срок они задержаться среди элиты российского футбола, но лично Игнашевичу пожелаю только Удачи с Балтикой. Но то что сделали в своё время все те гениальные менеджеры и логистики которые строили стадионы 🏟 в преддверии чемпионата мира в России и чем они руководствовались, строя в совершенно не футбольных регионах эти стадионы, очень большой вопрос.
Мордовия, аууу !) Что с многомиллионным строением ??? После чемпионата мира начались проблемы с командами в этих регионах, как-то надо было выкручиваться из создавшейся ситуации. Начали придумывать и грузить этими проблемами глав регионов, не превращать же огромные многомиллионные вложения страны в руины. Конечно же помощь РФС с задачами вывести за уши эти все команды со стадионами в РПЛ. С Нижнем Новгородом получилось, плюс нашли соинвестора в виде букмекеской конторы которая точно думает не о прогрессе и развитии футбола и клуба в частности, а, как и все букмекеры, только о своей наживе.
Теперь очередь дошла и до команды из анклава нашей родины Калининградской Балтики. Вопрос - почему в своё время не давали лицензии по спортивному принципу командам Оренбурга и Алании. У одних был стадион на десять тысяч, а у другой на реконструкции. Золотая, железная отмазка, ведь РФС придумали железный козырь в виде регламента такого. А зачем он вообще нужен, учитывая что команды РПЛ не играют в еврокубках, да и во многих европейских странах вообще нет такой проблемы с конкретными обязательствами с вместимостью.
И ещё, Алания частный клуб и с деньгами у неё нет ни каких проблем, ведётся строительство стадиона, а сейчас вообще в три смены работают. Спокойной играют свои домашние матчи пока в Грозном, спасибо соседям у них два стадиона, проблем с этим нет. Так теперь ещё РФС запрещает играть команде из РПЛ в другом регионе. В чём подвох ??? Куча московских команд играли в Химках, что по сути не является Москвой. А Алании не разрешают играть в соседей республики, полтора часа езды на автобусе. И это точно не спортивный принцип, команду второй раз не допускают в стыковые матчи и не выдают лицензию. Мордовия, срочно создавай команду, будешь точно играть в РПЛ, РФС отвечает, главное участие !