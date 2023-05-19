«Енисей» получил лицензию для выступлений в РПЛ

Пресс-служба «Енисея» сообщает, что клуб получил лицензию для выступлений в РПЛ.
ФК «Енисей» получил лицензию РФС-1, которая позволит нашему клубу сыграть в стыковых матчах и в РПЛ в случае выхода.
Благодарим за помощь и содействие в прохождении сложной и важной процедуры лицензирования правительство Красноярского края, Министерство спорта, администрацию Центрального стадиона, а также сотрудников клуба.
Отдельную благодарность выражаем РФС за понимание, профессионализм и помощь в развитии футбола в Красноярском крае!
На данный момент «Енисей» занимает 4-е место в Первой лиге.
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Ссылка которая перенаправит туда - https://www.soccer.ru/settings/winners