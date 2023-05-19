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«Енисей» получил лицензию для выступлений в РПЛ

вчера, 10:33

Пресс-служба «Енисея» сообщает, что клуб получил лицензию для выступлений в РПЛ.

ФК «Енисей» получил лицензию РФС-1, которая позволит нашему клубу сыграть в стыковых матчах и в РПЛ в случае выхода.

Благодарим за помощь и содействие в прохождении сложной и важной процедуры лицензирования правительство Красноярского края, Министерство спорта, администрацию Центрального стадиона, а также сотрудников клуба.

Отдельную благодарность выражаем РФС за понимание, профессионализм и помощь в развитии футбола в Красноярском крае!

На данный момент «Енисей» занимает 4-е место в Первой лиге.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 18:10
Раз есть лицензия, можно вне конкурса.
ДСА
ДСА
вчера в 11:09
Дело за малым, выйти в РПЛ.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:07
Что толку? КС,НН и "Факел" сильнее этого кандидата и в очной борьбе выиграют приз.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 10:49
Здравствуйте. Видим что Вы добавили адрес себе в профиль. Его нужно добавить сюда - Моя Страница - Редактировать - Призерам. А из профиля лучше удалить.

Ссылка которая перенаправит туда - https://www.soccer.ru/settings/winners
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:36
Ну вот, теперь стали как взрослые!
Гость
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