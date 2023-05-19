«Енисей» получил лицензию для выступлений в РПЛ

Пресс-служба «Енисея» сообщает, что клуб получил лицензию для выступлений в РПЛ .

ФК «Енисей» получил лицензию РФС -1, которая позволит нашему клубу сыграть в стыковых матчах и в РПЛ в случае выхода.

Благодарим за помощь и содействие в прохождении сложной и важной процедуры лицензирования правительство Красноярского края, Министерство спорта, администрацию Центрального стадиона, а также сотрудников клуба.