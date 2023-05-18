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«Енисей» получил лицензию, дающую право играть в РПЛ

вчера, 19:19

«Енисей» получил лицензию РФС-1, необходимую для участия в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, а также позволяющую выступать в высшем дивизионе в случае выхода.

По информации источника, решение по «Волгарю» снова отложено, клуб должен до 29-го мая предоставить определённые документы. Тульский «Арсенал» в настоящее время не имеет подтверждённого бюджета.

Документы также подавало махачкалинское «Динамо», но есть вопросы по стадиону «Анжи-Арена».

Красноярцы за три тура до конца первенства занимают 4-е место с 49 очками, опережая идущее на 5-й строчке «Динамо» на три балла.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:46
Тульские оружейники не горят желанием укреплять такой символ, как тульский ФК "Арсенал".
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:56
Дело за малым, пройти стыки.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:40
В переходных играх вылетит,ко всеобщему удовлетворению "старожилов" РПЛ.И по причине недостаточной мощи,и по транспортной составляющей,да и по инфраструктуре мало кто желает их видеть.Кандидатам в переходняки от РПЛ они явно по силам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:26
С газоном бы решили что-нибудь положительную сторону...
Гость
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