«Енисей» получил лицензию, дающую право играть в РПЛ

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вчера, 19:19

«Енисей» получил лицензию РФС -1, необходимую для участия в стыковых матчах за право выхода в РПЛ , а также позволяющую выступать в высшем дивизионе в случае выхода.

По информации источника, решение по «Волгарю» снова отложено, клуб должен до 29-го мая предоставить определённые документы. Тульский «Арсенал» в настоящее время не имеет подтверждённого бюджета.

Документы также подавало махачкалинское «Динамо», но есть вопросы по стадиону «Анжи-Арена».

Красноярцы за три тура до конца первенства занимают 4-е место с 49 очками, опережая идущее на 5-й строчке «Динамо» на три балла.