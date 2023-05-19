«Уиган», вылетевший из Чемпионшипа, начнёт новый сезон со штрафом в 4 очка

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вчера, 20:36

«Уиган» лишился 4 очков на следующий сезон за несвоевременную выплату зарплаты игрокам. Клуб допустил такое нарушение уже в пятый раз в сезоне.

Также «латикс» условно оштрафованы ещё на 4 балла — это наказание будет применено, если владелец команды Абдулрахман Аль-Джасми не внесёт на специальный счет сумму в размере 125% от ежемесячной заработной платы клуба. Также санкцию наложат в случае новой задержки с выплатой зарплаты футболистам до конца июня.

«Уиган» начнёт следующий сезон в Лиге Один, так как вылетел из Чемпионшипа, заняв последнее место. В текущей кампании с «Латикс» также сняли 3 пункта.