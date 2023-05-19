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КДК РФС оштрафовал «Спартак» за поведение фанатов на матче с «Химками»

вчера, 12:27
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба РФС сообщает, что «Спартак» оштрафован по итогам матча Российской Премьер-Лиги против «Химок».

В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак» г. Москва на 20 000 рублей.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:03
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ 6kmnw3nnf9pr (раскрыть)
    вчера в 17:00
      makkie
      makkie ответ 3ey57uvbgyxv (раскрыть)
      вчера в 14:55
      Байкал, зачем шифруешься?
      И с анонимными аккаунтами понятно, что это ты пишешь на ветках Спартака.
      3ey57uvbgyxv
      3ey57uvbgyxv ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 14:51
      Тема про фанатов Спартак, вот пользователь про них и сказал и причём здесь "святоши из цска"?
      Когда ты про другие команды пишешь это значит можно, а Спартак не трогай?
      Или это нечто иное?
      sbj6gwqbbar9
      sbj6gwqbbar9 ответ Алексей Куприянов (раскрыть)
      вчера в 14:46
      «Мы в ответе за тех, кого приручили».
      Вот Спартаку и приходится отвечать за своих фанатов.
      6kmnw3nnf9pr
      6kmnw3nnf9pr ответ Напрасный труд (раскрыть)
      вчера в 14:43
      Пожалуй это единственный клуб, чьих фанатов на замок в клетке закрывают на время матча.
      makkie
      makkie ответ Напрасный труд (раскрыть)
      вчера в 14:41
      Опять ненужные три копейки вставить надо.
      Лучше следи за святошами из цска, благо и там матершинников хватает!
      54uwhsbjp6xq
      54uwhsbjp6xq
      вчера в 14:40
      А что фанаты Спартака были на трибунах?
      Они же в грудь себя были: "С... будем, но на стадион не пойдём пока Fan ID не отменят".
      Напрасный труд
      Напрасный труд ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 14:06
      Предусмотренные законом меры против спартачей не работают,получается...
      Напрасный труд
      Напрасный труд
      вчера в 14:04
      20 000 рублей!!! Как теперь существовать клубу дальше???
      Ну ничего,скоро ЦСКА накажет их за это основательней...
      makkie
      makkie
      вчера в 13:57, ред.
      Оштрафовали бы лучше Кукуляка за предвзятое судейство!

      З.Ы. И да, разве с введением ФанУйди культура боления не повышается автоматически? Или учёные мужи сели в лужу с этой системой?))
      Алексей Куприянов
      Алексей Куприянов
      вчера в 13:56
      А кагже фан ид ? Накажите кричащих. Зачем наказывать спартак
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 13:06
      Если КДК РФС отстранил Кукуляка от судейства значит априори согласен с содержанием скандирования зрителями....

      Тогда за что штраф??
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 12:33
      Гость
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