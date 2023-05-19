КДК РФС оштрафовал «Спартак» за поведение фанатов на матче с «Химками»

Пресс-служба РФС сообщает, что «Спартак» оштрафован по итогам матча Российской Премьер-Лиги против «Химок».
В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак» г. Москва на 20 000 рублей.
И с анонимными аккаунтами понятно, что это ты пишешь на ветках Спартака.
И с анонимными аккаунтами понятно, что это ты пишешь на ветках Спартака.
Когда ты про другие команды пишешь это значит можно, а Спартак не трогай?
Или это нечто иное?
Когда ты про другие команды пишешь это значит можно, а Спартак не трогай?
Или это нечто иное?
Вот Спартаку и приходится отвечать за своих фанатов.
Вот Спартаку и приходится отвечать за своих фанатов.
Лучше следи за святошами из цска, благо и там матершинников хватает!
Лучше следи за святошами из цска, благо и там матершинников хватает!
Они же в грудь себя были: "С... будем, но на стадион не пойдём пока Fan ID не отменят".
Они же в грудь себя были: "С... будем, но на стадион не пойдём пока Fan ID не отменят".
Ну ничего,скоро ЦСКА накажет их за это основательней...
Ну ничего,скоро ЦСКА накажет их за это основательней...
З.Ы. И да, разве с введением ФанУйди культура боления не повышается автоматически? Или учёные мужи сели в лужу с этой системой?))
З.Ы. И да, разве с введением ФанУйди культура боления не повышается автоматически? Или учёные мужи сели в лужу с этой системой?))
Тогда за что штраф??
Тогда за что штраф??