«Краснодар» крупно обыграл «Ростов» в поединке Премьер-Лиги .

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вчера, 20:59

«Краснодар» разгромил «Ростов» в матче 28-го тура РПЛ (3:0).

Алексей Ионов вывел хозяев вперед на 3-й минуте. Джон Кордоба на 10-й удвоил преимущество команды. На 33-й Александр Кокшаров установил окончательный счет.

После поединка «быки» идут на 6-м месте (46 очков), «желто-синие» расположились на 4-й строчке (50 баллов).