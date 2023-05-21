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«Краснодар» крупно обыграл «Ростов» в поединке Премьер-Лиги

вчера, 20:59
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Краснодар» разгромил «Ростов» в матче 28-го тура РПЛ (3:0).

Алексей Ионов вывел хозяев вперед на 3-й минуте. Джон Кордоба на 10-й удвоил преимущество команды. На 33-й Александр Кокшаров установил окончательный счет.

После поединка «быки» идут на 6-м месте (46 очков), «желто-синие» расположились на 4-й строчке (50 баллов).

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Все комментарии
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
сегодня в 17:02
В кубке только по 11-метровым, а игру первого круга "Краснодар" проиграл в гостях
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:00
Результаты последних игр "Ростова" закономерны, к сожалению. В весенней части сезона " сдулись" Полоз, Комличенко с Уткиным. А Голенков никакой вообще весь сезон. Кто забивать будет? Осипенко? Но Осипенко травмирован и пропускает игры. Есть и другие потери в составе. Вся нагрузка легла на молодых пацанов. Не выдержали, поплыли... А тут еще и неясность с будущим в "Ростове" арендованных Чернова с Сельяновым. Похоже, что денег на выкуп этих игроков нет у "Ростова". Это также влияет на настрой футболистов. Зачем выкладываться и рвать жилы в оставшихся играх "Ростова"? Возможно и Осипенко с Глебовым хотели бы в следующем сезоне получить более выгодные для себя контракты с другими клубами. Как, впрочем, и Карпин со своим штабом. С его относительно небольшой зарплатой в "Ростове" Карпин вправе рассчитывать на более выгодные предложения от клубов РПЛ или в Европе. Свою задачу на этот сезон команда более чем выполнила - ниже шестого места "Ростов" вряд ли опустится. Скоро многое прояснится для болельщиков "Ростова". И это ожидание ничего хорошего не обещает....
TheBoLt
TheBoLt ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:24
Кстати, КРД выиграл у Ростова последние 3 игры. Зимой в Абу Даби, в кубке и вот сейчас
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ATG (раскрыть)
сегодня в 00:10
Сколько команд тогда будет участвовать в объединённом чемпионате - 60 ? Не забывайте, что те из них, кто будет представлять свои страны, могут быть лишены прАва выступать в международных официальных соревнованиях. Им это надо ? Очень и очень много вопросов, а ещё больше проблем...
ATG
ATG ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:58
Я говорил и буду говорить. Нам нужен чемпионат общий с СНГ!!! Белорусь, Армения. Казахстан, Азербайджан. И тогда будет конкуренция сильней, и зрелищность
ATG
ATG ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 23:54
Так делают обе южные команды весной, если посмотреть последние сезоны, то обеткоманды стабильно сливают весну. А Краснодар так подавно…Даже с этими мигрантами из Швеции, Франции, и другие. Результат один и тот же весной…
TheBoLt
TheBoLt ответ FC RSM (раскрыть)
вчера в 23:20
Да нет, вполне показательно. Урал больше сопротивлялся
FC RSM
FC RSM ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:07
Кубок выиграйте сначала, "столица") один матч ничего не решает
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:40, ред.
"Ростов" - самая "обычная" команда без изысков. Ничем не отличается от других команд РПЛ. А ждут от неё многие успехов только по одной причине: тренер у них уж очень своеобразный, крутой; руководящий, кроме того, сборной, и отличающийся от других неповторимой манерой поведения на пресс-конференциях. Перестань он тренировать "Ростов" - и вскоре все позабудут, что в чемпионате был такой клуб, который претендовал на самые высокие места. Не удивлюсь, если в оставшихся матчах команда перестанет биться за своё доброе имя (если это имело место быть ранее) и будет отбывать на поле пустой номер, дожидаясь следующего сезона.
lotsman
lotsman
вчера в 22:26
Ростов что то сдался так легко. Потеряли очень нужные очки.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:01, ред.
А можно вот вернуться в пост о "номинации на лучшего тренера сезона" и вычеркнуть оттуда Сазана Доныча. Дон (дно) пробито.

Первый ранний гол взбодрил игру, я ожидал увидеть равную борьбу, стремление забить у обоих команд. Казалось бы, сошлись звезды - дерби, очки нужны обоим командам, быстрый гол сбросил всю мышиную возню, команды были заряжены и готовы к бою. но увы, я не знал, что первый же гол поставил точку в этом матче. Борьба и заряженность Ростова закончилась в ту же минуту, не начавшись. унылейшая игра, ошибки, был момент, когда желто-голубого можно было удалять (Мелехин вроде), но это бы сделало из разгрома - полное унижение. Шел сегодня смотреть игру, двух равных команд в атакующий и открытый футбол. Победой одной из команд, за которыми слежу, я доволен. но игра никакая, в одну калитку. Спасибо Ростову, что в автобус хоть не сели, как обычно почти любой соперник против Краснодара (за редким исключением)

КРАСНОДАР СТОЛИЦА ЮГА! Футбольная. Доказано. Трижды и всухую

P.S. И да, У Крд был не основной состав, половина команды ротация
pomor45
pomor45
вчера в 21:43
Последние два тура могут перемешать всю верхнюю пятёрку. Хорошо, что первой строчке в этом участвовать не придётся.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:35, ред.
Если насытить команды РПЛ ребятами с черного континента, наш чемпионат только выиграет в зрелищности. А в некоторых случаях мы не заметим "потери бойца" (-цов) - футболистов из Бразилии, которые играют в "Зените", доставляют нам удовольствие своей игрой, но которые вскоре могут покинуть Россию.
Ребята из Африки не избалованы вниманием специалистов и высокими заработками, как это имеет место быть в команде из Санкт-Петербурга. За зарплату в разы меньшую они будут играть не жалея себя. Они быстры, техничны, маневренны и во многих случаях по этим показателям сильнее отечественных.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:22, ред.
«Краснодар» крупно обыграл «Ростов» в поединке Премьер-Лиги .

Ну что тут скажешь, заслуженная победа Быков, с чем я всех болельщиков и поздравляю ! Хотя переживал за обе команды. Но если проанализировать игру этих двух команд, то и победа Краснодара является естественным результатом.

Одна команда с хорошим подбором игроков, симбиозом качественных легионеров вкупе с молодёжью бычков и новым главным тренером начала давать результаты и прогрессирует с каждым матчем.

С другой стороны Ростов, с очень короткой скамейкой и не одного легионера, т.е команда держится только на каких-то волевых качествах и мудрости главного тренера. И то что с таким составом Карпин занимает достойное четвёртое место, это только достойно похвалы и уважения.

Надеюсь в руководстве клуба Ростов это тоже понимают и в новом сезоне думаю сделают правильные выводы и помогут своему тренеру с усилением команды.

Ну а Быкам есть куда рости, пожелаю им как и команде Карпина, только Удачи !

Всем Добра !
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 21:20
Абсолютно заслуженная победа Краснодара. То что Ростов,так сидит на столь высоком месте вообще из области фантастики, а не реальной силы команды .
Землянин
Землянин
вчера в 21:15
С самого начала не за далось
ABir
ABir
вчера в 21:09
Учитывая последние матчи Ростова, Карпин с командой может и на 5 место опуститься
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник
вчера в 21:08
Молодцы! Молодцы! Молодцы!
Futurista
Futurista
вчера в 21:05
Ростов в последнем туре должен реабилитироваться)...
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