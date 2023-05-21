«Краснодар» крупно обыграл «Ростов» в поединке Премьер-Лиги .

«Краснодар» разгромил «Ростов» в матче 28-го тура РПЛ (3:0).
Алексей Ионов вывел хозяев вперед на 3-й минуте. Джон Кордоба на 10-й удвоил преимущество команды. На 33-й Александр Кокшаров установил окончательный счет.
После поединка «быки» идут на 6-м месте (46 очков), «желто-синие» расположились на 4-й строчке (50 баллов).
Ну что тут скажешь, заслуженная победа Быков, с чем я всех болельщиков и поздравляю ! Хотя переживал за обе команды. Но если проанализировать игру этих двух команд, то и победа Краснодара является естественным результатом.
Одна команда с хорошим подбором игроков, симбиозом качественных легионеров вкупе с молодёжью бычков и новым главным тренером начала давать результаты и прогрессирует с каждым матчем.
С другой стороны Ростов, с очень короткой скамейкой и не одного легионера, т.е команда держится только на каких-то волевых качествах и мудрости главного тренера. И то что с таким составом Карпин занимает достойное четвёртое место, это только достойно похвалы и уважения.
Надеюсь в руководстве клуба Ростов это тоже понимают и в новом сезоне думаю сделают правильные выводы и помогут своему тренеру с усилением команды.
Ну а Быкам есть куда рости, пожелаю им как и команде Карпина, только Удачи !
Всем Добра !
Ну что тут скажешь, заслуженная победа Быков, с чем я всех болельщиков и поздравляю ! Хотя переживал за обе команды. Но если проанализировать игру этих двух команд, то и победа Краснодара является естественным результатом.
Одна команда с хорошим подбором игроков, симбиозом качественных легионеров вкупе с молодёжью бычков и новым главным тренером начала давать результаты и прогрессирует с каждым матчем.
С другой стороны Ростов, с очень короткой скамейкой и не одного легионера, т.е команда держится только на каких-то волевых качествах и мудрости главного тренера. И то что с таким составом Карпин занимает достойное четвёртое место, это только достойно похвалы и уважения.
Надеюсь в руководстве клуба Ростов это тоже понимают и в новом сезоне думаю сделают правильные выводы и помогут своему тренеру с усилением команды.
Ну а Быкам есть куда рости, пожелаю им как и команде Карпина, только Удачи !
Всем Добра !
Первый ранний гол взбодрил игру, я ожидал увидеть равную борьбу, стремление забить у обоих команд. Казалось бы, сошлись звезды - дерби, очки нужны обоим командам, быстрый гол сбросил всю мышиную возню, команды были заряжены и готовы к бою. но увы, я не знал, что первый же гол поставил точку в этом матче. Борьба и заряженность Ростова закончилась в ту же минуту, не начавшись. унылейшая игра, ошибки, был момент, когда желто-голубого можно было удалять (Мелехин вроде), но это бы сделало из разгрома - полное унижение. Шел сегодня смотреть игру, двух равных команд в атакующий и открытый футбол. Победой одной из команд, за которыми слежу, я доволен. но игра никакая, в одну калитку. Спасибо Ростову, что в автобус хоть не сели, как обычно почти любой соперник против Краснодара (за редким исключением)
КРАСНОДАР СТОЛИЦА ЮГА! Футбольная. Доказано. Трижды и всухую
P.S. И да, У Крд был не основной состав, половина команды ротация
Первый ранний гол взбодрил игру, я ожидал увидеть равную борьбу, стремление забить у обоих команд. Казалось бы, сошлись звезды - дерби, очки нужны обоим командам, быстрый гол сбросил всю мышиную возню, команды были заряжены и готовы к бою. но увы, я не знал, что первый же гол поставил точку в этом матче. Борьба и заряженность Ростова закончилась в ту же минуту, не начавшись. унылейшая игра, ошибки, был момент, когда желто-голубого можно было удалять (Мелехин вроде), но это бы сделало из разгрома - полное унижение. Шел сегодня смотреть игру, двух равных команд в атакующий и открытый футбол. Победой одной из команд, за которыми слежу, я доволен. но игра никакая, в одну калитку. Спасибо Ростову, что в автобус хоть не сели, как обычно почти любой соперник против Краснодара (за редким исключением)
КРАСНОДАР СТОЛИЦА ЮГА! Футбольная. Доказано. Трижды и всухую
P.S. И да, У Крд был не основной состав, половина команды ротация