Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Манчестер Сити» минимально переиграл «Челси»

вчера, 19:57
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в поединке 37-го тура АПЛ (1:0).

Победный гол забил Хулиан Альварес на 12-й минуте.

«Горожане» ранее стали чемпионами Англии, сейчас в их активе 88 очков. «Синие» расположились на 12-й позиции (43 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Игрок «Зенита» вышел в стартовом составе Бразилии на чемпионате мира U20
Сегодня, 11:43
«Бенфика» и «Спортинг» победителя не выявили
Сегодня, 00:45
Команды не выявили победителя в дерби Севильи
Вчера, 23:57
«Лацио» минимально переиграл «Удинезе»
Вчера, 23:45
Дубль Мбаппе помог ПСЖ переиграть «Осер»
Вчера, 23:44
Гол Лопеса помог «Валенсии» победить «Реал»
Вчера, 21:36
Сортировать
Все комментарии
Пепс
Пепс
вчера в 23:33
Нет Абгама, нет команды..
Gahi
Gahi
вчера в 23:01
Для "Манчестер Сити" игра носила формальный характер, главное в нём было это церемония награждение. Но хозяева решили отметить этот день победой и порадовать своих болельщиков этим событием. После чего готовиться к очередному финалу в Лиги Чемпионов УЕФА, трофея которого так долго ждут от команды в городе.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:38
Будет забавно, если "Интер" выиграет ЛЧ.
drug01
drug01 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:04
Согласен зачем тратить силы, всё по делу!
протон
протон
вчера в 20:42
Сити на расслабоне даже Челси обыграли
Удивительно что не разгромно еще
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:16
А Челси вообще на поле выходило? Мертвая команда
ABir
ABir
вчера в 20:15
После победы в ЛЧ над Реалом сумели не расслабиться и с Челси.
собакин6762
собакин6762
вчера в 20:13
МЮ пожалели евреев !
lotsman
lotsman
вчера в 20:10
Я этого и ожидал, правда с более уверенной игрой и большим счётом. Челси сейчас никакой и его можно было раскатывать по полной.
Elliada
Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 20:03
ахахахх
Elliada
Elliada
вчера в 20:03
Всех с победой!!!! Игра особого смысла не имела (спасибо Арсеналу), поэтому Сити выставил резервный состав, который на удивление хорошо сыграл. Хорошая молодежь подрастает у Сити. Главное событие - церемония награждения. Только свисток прозвучал, как тысячи фанатов пробились на поле. 3-я подряд победа в АПЛ и 5-я для Гвардиолы. Знаменательное событие.
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:01
Позорник Шарлотан обыграл полумёртвый Челси радуется как будто выиграл финал лч.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:58
Осталось два самых важных матча впереди, посмотрим, сдюжат ли.
shlomo
shlomo
вчера в 19:58
Самое главное взяли три очка и уже почти Чемпионы..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 