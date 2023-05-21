«Манчестер Сити» минимально переиграл «Челси»

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в поединке 37-го тура АПЛ (1:0).
Победный гол забил Хулиан Альварес на 12-й минуте.
«Горожане» ранее стали чемпионами Англии, сейчас в их активе 88 очков. «Синие» расположились на 12-й позиции (43 балла).
|Манчестер Сити1 : 0Челси
|Матч завершен
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в поединке 37-го тура АПЛ (1:0).
Победный гол забил Хулиан Альварес на 12-й минуте.
«Горожане» ранее стали чемпионами Англии, сейчас в их активе 88 очков. «Синие» расположились на 12-й позиции (43 балла).
Удивительно что не разгромно еще
Удивительно что не разгромно еще