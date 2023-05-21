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«Спартак» одержал победу в матче с ЦСКА

вчера, 18:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Спартак» победил ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ (2:1).

Хесус Медина открыл счет на 37-й минуте. Квинси Промес забил ответный мяч на 43-й. На 90-й Промес не реализовал пенальти, но смог добить мяч в ворота с игры.

В матче были удаления: на 69-й минуте красную карточку получили Александр Соболев и Виллиан.

После поединка «красно-белые» занимают 3-е место (53 очка), «армейцы» расположились на 2-й строчке (54 балла).

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Все комментарии
x-hate
x-hate
сегодня в 16:26
Спартаку откровенно повезло, особенно из-за удаления Роши. ЦСКА играл гораздо лучше.
Сп62
Сп62
сегодня в 10:26
Если бы Карась удалил Рошу за предательский толчок в спину Соболя, то матч закончился с тем же результатом, но без всяких эксцессов. Тут я с армейцами согласен. Судья был не на уровне.
AlVi77
AlVi77 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
сегодня в 06:31
Ростов - Оренбург от 07.08.22 хоть один из 3 поставят в европе? Это судьи такие у нас и правилв для идиотов. Зенит я тоже ненавижу, но нас сливали и в других матчах
Дзюбинья ананан
Дзюбинья ананан ответ gwynb1eidd (раскрыть)
сегодня в 05:16
Успокойся, и даже радуйся. Не отменили бы чистейший гол Игнатова, полную авоську Акинфееву накидали.
Asper
Asper ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 00:16
Нет ничего уморительнее, чем рассуждения о судействе, и уж тем более справедливости, от болельщиков ЦСКА. Кто помнит 00е и наглую браваду "ГВК!" с конским ржанием вместо каких либо попыток оправдаться или уж тем тем более признать, что получилось д***мо, и гордиться такой победой такое себе.
А тогда речь шла о самых настоящих позорных убийствах средь бела дня типа игры ЦСКА-Зенит 2006 (судья Петтай).
Так что с тех пор я над любой несправедливостью, случающуюся с конями просто блаженно ржу
Qadaffi33
Qadaffi33
вчера в 23:03
Очень давно начал писать про карася - не судека а ...
Но меня постоянно банили и многие у кого сейчас типа открылись "глаза" тогда на меня гнали..
Откровенно началось с игры Зенит - локо ..
На последних мин матча Ловрен останавливает мяч на линии ворот лицо,затем мяч скатываясь по груди касается руки - по ВСЕМ канонам,законам и т.п. это не пенальти ,НО карась (ненавидя Зенит - и этого не скрывает) ухмыляясь назначает левое пенальти ...
Но был и более чем предвзятый случай : Краснодар - Зенит (2-3)
Перейра шипами,прямой ногой бьёт чуть не ломая ногу Оздоеву (на стоп кадре видно ,что карась с двух метров видит это - но молчит-КАК?!?) а у Перейры была бы вторая ЖК (но за ТАКОЕ - и прямая КК),потом этот же перейра забивает и сравнивает счет в самом конце матча ,но хорошо что Дзюба забил победный!!!
Кто не видел матч очень советую посмотреть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ DEIVID_335 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:40
Ну по этому он получит минимум 3 игры дисквалификации, а Роше по идее должны будут отменить красную...
А по поводу, поведения на поле и уважения, пусть тогда идёт в медиалигу и там делает, что хочет...
isamsn
isamsn ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 22:31
Спартак отличался не игрой, а хамством на поле, а Карасев на это закрывал глаза. Неврастеника Соболева нужно на сезон от футбола отстранить.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 22:29
После игры в 10 на 10. А ты открой статистику до удаления... И где был твой спартак? Правильно в ж..пе
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ AlVi77 (раскрыть)
вчера в 22:29
Ты не путай матчи с зенитом и другие игры, не в одном европейском чемпионате за такое пенальти не ставят...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ DEIVID_335 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:27
За что? За то что у вас в команде играет человек с IQ 0?
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:27
Тогда объясни мне пожалуйста, почему у Безбородова нет таких проблем? Почему поплыл именно Карасев? Причём он чудит не первую игру, но поскольку он был самым статусным нашим арбитром, его не трогают за явные ляпы... Что приводит к таким последствиям! Надеюсь на финал кубка этого клоуна не поставят!
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 22:25
Спартак прекрасен, спору нет
Армейцев съели на обед

Красно белых с победой.....
Сп62
Сп62 ответ MikeSevas (раскрыть)
вчера в 22:10
Логика не может удивлять по своей сути. Удивляет отсутствие логики.
AlVi77
AlVi77 ответ Николай Еремеев (раскрыть)
вчера в 21:44
Да, чувак, любой фол нынче это пенальти, даже это противоречит здравоиу смыслу. По современным правилам РФПЛ на зобнине тоже был пенальти. Не веришь? Смотри кс-Зенит, там наступ был после прострела, а еще можно чужую руку подтолкнуть в мяч, смотри нн-кс, а классика жанра это ростов -урал (вроде урал, могу врать) и 3 левых пенальти в матче, особенно на вратаре с фолом, когда мяч улетел мимо ворот. А вот в духе футбола и по разуму не было пенальти нигде.
ПРОСТО ЮЛИЙ
ПРОСТО ЮЛИЙ ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:43
Когда Ахметов попал сначала по мячу а потом по ноге соболева, его удалили...
MikeSevas
MikeSevas ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:42
Логика конечно удивляет, но таких ублюдков вроде Соболева надо гнать сразу и навсегда. К тому же он игрок чуть выше среднего уровня.
Сп62
Сп62 ответ Николай Еремеев (раскрыть)
вчера в 21:42
Вне игры судится, если в момент удара по воротам или паса игрок находился в офсайде и затем использовал своё преимущество.
Сп62
Сп62
вчера в 21:36
В матче, когда Соболев сыграл в мяч, но по инерции попал шипами в ногу соперника, его удалили с поля. Здесь Дивеев сыграл в мяч и сделал наступ шипами Зобнину. Пенальти не назначили, т.к. он сыграл в мяч. Двойные стандарты? Разумеется.
Zak11
Zak11 ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 21:33
У Спартака к примеру xG больше, Спартак острее действовал. Где там лучше играл ЦСКА я не увидел
ПРОСТО ЮЛИЙ
ПРОСТО ЮЛИЙ ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 21:33
голубая...
Zak11
Zak11 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:32
Вы такую истерику подняли об этом моменте) Может вспомним английский чемпионат 90-х и что там Гаскойн и подобные ему вытворяли?
Сп62
Сп62
вчера в 21:30
Я единственного не пойму. Если Соболев сделал неприличный жест, почему его транслируют по всем СМИ и не считают, что эти трансляции смотрят и женщины, и дети, и слабонервные. Где же здесь логика?
ПРОСТО ЮЛИЙ
ПРОСТО ЮЛИЙ ответ Николай Еремеев (раскрыть)
вчера в 21:29
просто карасев как кукуян...испугался давать преимущество ЦСКА в одного игрока и удалил Рошу , уравнивая составы. тут явно понятно что карасев судил по заказу...
морозз
морозз
вчера в 21:27
Кони блин, смиритесь с фактом…сегодня вы были слабее! Федотов лоханулся и стал играть на ничью, заслуженно проиграл!
Землянин
Землянин
вчера в 21:18
Все отлично, никаких претензий к судье.
Роше нечего трясти своими 7ми
Николай Еремеев
Николай Еремеев
вчера в 21:17, ред.
Тут начали банить по пустякам , тогда ответьте мне на три вопроса , первый ,не засчитанный гол Карасевым в ворота Спартака в первом тайме ,наш игрок пробил, вратарь отбил прямо на нашего игрока , он забил, почему- вне игры Карасев показал , мяч то от вратаря к нему отскочил, я что отстал от жизни. Второе, удаление Роша , как я понял за компанию Карасев удалил Роша при нарушении Соболевым ( он чуть футболку нашему игроку не порвал ) , да еще неприличный жест показал нашему игроку и виноват за компанию наш игрок - круто у Карасева , третье ,пенальти в наши ворота , наш игрок выбивает мяч, именно выбивает, а не промахивается по мячу , а в это время со спины выскакивает игрок Спартака под этот замах и слегка подставляется ногой и падает -это что пенальти ???????
sir_Alex
sir_Alex ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 21:16
Не на пенсию, а на заслуженный отдых! 43! 🤣🤣🤣
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ DEIVID_335 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:06
Это кому как. Большинству - фиолетовая.
Viollator
Viollator
вчера в 21:05
Соболев показал, что у него защиты нет, защитничег пнул его ногой туда, всё есть на повторах.
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