«Спартак» одержал победу в матче с ЦСКА

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вчера, 18:33

«Спартак» победил ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ (2:1).

Хесус Медина открыл счет на 37-й минуте. Квинси Промес забил ответный мяч на 43-й. На 90-й Промес не реализовал пенальти, но смог добить мяч в ворота с игры.

В матче были удаления: на 69-й минуте красную карточку получили Александр Соболев и Виллиан.

После поединка «красно-белые» занимают 3-е место (53 очка), «армейцы» расположились на 2-й строчке (54 балла).