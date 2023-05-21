«Спартак» одержал победу в матче с ЦСКА

«Спартак» победил ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ (2:1).
Хесус Медина открыл счет на 37-й минуте. Квинси Промес забил ответный мяч на 43-й. На 90-й Промес не реализовал пенальти, но смог добить мяч в ворота с игры.
В матче были удаления: на 69-й минуте красную карточку получили Александр Соболев и Виллиан.
После поединка «красно-белые» занимают 3-е место (53 очка), «армейцы» расположились на 2-й строчке (54 балла).
Карасев позволял игрокам спартака бить по ногам соперников, когда те уже избавлялись от мяча, но в конце игры давал фолы за лёгкие толчки .
По факту во втором тайме никакого футбола уже не было, после 60-лй минуты игра раз делилась на отрезки, которые прерывались просмотрами по 5 минут.
И вместо дополнительных 8-10 минут, Карасев решил уменьшить риски ещё отчудить и закончит игру как можно раньше.
Карасев позволял игрокам спартака бить по ногам соперников, когда те уже избавлялись от мяча, но в конце игры давал фолы за лёгкие толчки .
По факту во втором тайме никакого футбола уже не было, после 60-лй минуты игра раз делилась на отрезки, которые прерывались просмотрами по 5 минут.
И вместо дополнительных 8-10 минут, Карасев решил уменьшить риски ещё отчудить и закончит игру как можно раньше.