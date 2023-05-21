«Крылья Советов» добились крупной победы над Уралом .

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вчера, 15:57

«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче 28-го тура РПЛ (3:0).

Защитник Гленн Бейл вывел самарцев вперёд на 45+4-й минуте. Нападающий Дмитрий Цыпченко удвоил преимущество команды на 52-й. Форвард Бенхамин Гарре довёл счёт до крупного на 60-й, реализовав пенальти.

«Крылья» набрали 29 очков и поднялись на 12-е место в чемпионате России. Клуб из Екатеринбурга остался на 11-й строчке с 30 баллами.