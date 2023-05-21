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«Крылья Советов» добились крупной победы над «Уралом»

вчера, 15:57
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)3 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче 28-го тура РПЛ (3:0).

Защитник Гленн Бейл вывел самарцев вперёд на 45+4-й минуте. Нападающий Дмитрий Цыпченко удвоил преимущество команды на 52-й. Форвард Бенхамин Гарре довёл счёт до крупного на 60-й, реализовав пенальти.

«Крылья» набрали 29 очков и поднялись на 12-е место в чемпионате России. Клуб из Екатеринбурга остался на 11-й строчке с 30 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:57
С Победой КРЫЛЫШКИ!!!
memphis
memphis
вчера в 19:21
Наконец то!
собакин6762
собакин6762
вчера в 18:13
Все ясно. Договорняк !
lotsman
lotsman
вчера в 18:04
Крыльям эта победа была остро необходима.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:14
Крайне важная победа над прямыми конкурентами. Удачи Крыльям и с победой!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:08
«Крылья Советов» добились крупной победы над Уралом .
Мои искренние поздравления всем болельщикам Крылышек с Победой ! При всем уважении , но итоговый счёт на табло точно не заслуживает команда гостей Урал . Но как говорится, это футбол и такое бывает . Да и статистика матча, тому яркое подтверждение.
В любом случае команда под руководством Игоря Осинькина точно не заслуживает попадание в зону вылета и стыковые матчи . Осинькин создал довольно крепкую команду со своим стилем , очень узнаваемая для которой не существует авторитетов . И просто не справедливо бы было потерять такой клуб для РПЛ. Удачи Крыльям с Осинькиным, в любом случае !
1viking17
1viking17
вчера в 16:50
ПО-БЕ-ДААА!!!!!!!!!!!!!
rmgufzybc2x3
rmgufzybc2x3
вчера в 16:33
Очень важные три очка добыли Крылышки
Аспект
Аспект
вчера в 16:25
Несмотря на то, что Гончаренко мой земляк, на вылет по идее должен бы стоять как раз "Урал", но тренер по сути избавил его от этой участи

Клуб уральский ничто, чтоб хватать звезды с неба,
Его тренер отличный, но он не волшебник:
Без Витька Ё-бург близко бы так не сыграл,
Но закончилась пруха и сдулся "Урал"...
Шуnя771
Шуnя771 ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 16:24, ред.
Мои поздравления!
Вы кажется за Крылья топите или симпатизируете!?
sova147
sova147 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:23
Согласен с Вами, я тоже доволен!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:03
Результат очень позитивный. Такую команду как КС РПЛ не должна терять.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:00
Поздравления Крыльям и их болельщикам. Заслужили. Респект.
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