«Крылья Советов» добились крупной победы над Уралом .

«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче 28-го тура РПЛ (3:0).
Защитник Гленн Бейл вывел самарцев вперёд на 45+4-й минуте. Нападающий Дмитрий Цыпченко удвоил преимущество команды на 52-й. Форвард Бенхамин Гарре довёл счёт до крупного на 60-й, реализовав пенальти.
«Крылья» набрали 29 очков и поднялись на 12-е место в чемпионате России. Клуб из Екатеринбурга остался на 11-й строчке с 30 баллами.
Мои искренние поздравления всем болельщикам Крылышек с Победой ! При всем уважении , но итоговый счёт на табло точно не заслуживает команда гостей Урал . Но как говорится, это футбол и такое бывает . Да и статистика матча, тому яркое подтверждение.
В любом случае команда под руководством Игоря Осинькина точно не заслуживает попадание в зону вылета и стыковые матчи . Осинькин создал довольно крепкую команду со своим стилем , очень узнаваемая для которой не существует авторитетов . И просто не справедливо бы было потерять такой клуб для РПЛ. Удачи Крыльям с Осинькиным, в любом случае !
Мои искренние поздравления всем болельщикам Крылышек с Победой ! При всем уважении , но итоговый счёт на табло точно не заслуживает команда гостей Урал . Но как говорится, это футбол и такое бывает . Да и статистика матча, тому яркое подтверждение.
В любом случае команда под руководством Игоря Осинькина точно не заслуживает попадание в зону вылета и стыковые матчи . Осинькин создал довольно крепкую команду со своим стилем , очень узнаваемая для которой не существует авторитетов . И просто не справедливо бы было потерять такой клуб для РПЛ. Удачи Крыльям с Осинькиным, в любом случае !
Клуб уральский ничто, чтоб хватать звезды с неба,
Его тренер отличный, но он не волшебник:
Без Витька Ё-бург близко бы так не сыграл,
Но закончилась пруха и сдулся "Урал"...
Клуб уральский ничто, чтоб хватать звезды с неба,
Его тренер отличный, но он не волшебник:
Без Витька Ё-бург близко бы так не сыграл,
Но закончилась пруха и сдулся "Урал"...
Вы кажется за Крылья топите или симпатизируете!?
Вы кажется за Крылья топите или симпатизируете!?