ФИФА продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами РФ

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вчера, 16:26

ФИФА продлила разрешение для иностранных футболистов приостанавливать контракты с клубами РПЛ и УПЛ до 30 июня 2024 года.

Это правило касается только тех соглашений, которые были заключены до 7 марта 2022 года, а также тех игроков, которые не воспользовались этой возможностью.

Организация разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими командами в марте прошлого года.