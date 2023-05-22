ФИФА продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами РФ

ФИФА продлила разрешение для иностранных футболистов приостанавливать контракты с клубами РПЛ и УПЛ до 30 июня 2024 года.
Это правило касается только тех соглашений, которые были заключены до 7 марта 2022 года, а также тех игроков, которые не воспользовались этой возможностью.
Организация разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими командами в марте прошлого года.
"ФИФА продлила ... до 30 июня 2024 года, однако теперь это правило не будет применяться к договорам, которые были подписаны или продлены после 7 марта 2022 года, а также к тем иностранцам, кто до сих пор не воспользовался этим правилом"
То есть, если это правда, то хватка бана России сильно ослабляется (неожиданно, между прочим).
Получается так, что правило приостановления контракта продлено только для тех легов, которые уже воспользовались этим правом.
Проще говоря, кто хотел уехать, уже сделали это и могут "путешествовать" ещё как минимум год.
Остальные же, заключившие или продлившие свои контракты после 7.03.2022, или кто ещё приедет в будущем, правом приостановки контрактов уже не обладают.
Неплохо..
"ФИФА продлила ... до 30 июня 2024 года, однако теперь это правило не будет применяться к договорам, которые были подписаны или продлены после 7 марта 2022 года, а также к тем иностранцам, кто до сих пор не воспользовался этим правилом"
То есть, если это правда, то хватка бана России сильно ослабляется (неожиданно, между прочим).
Получается так, что правило приостановления контракта продлено только для тех легов, которые уже воспользовались этим правом.
Проще говоря, кто хотел уехать, уже сделали это и могут "путешествовать" ещё как минимум год.
Остальные же, заключившие или продлившие свои контракты после 7.03.2022, или кто ещё приедет в будущем, правом приостановки контрактов уже не обладают.
Неплохо..