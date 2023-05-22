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ФИФА продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами РФ

вчера, 16:26

ФИФА продлила разрешение для иностранных футболистов приостанавливать контракты с клубами РПЛ и УПЛ до 30 июня 2024 года.

Это правило касается только тех соглашений, которые были заключены до 7 марта 2022 года, а также тех игроков, которые не воспользовались этой возможностью.

Организация разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими командами в марте прошлого года.

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21 мая
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Все комментарии
DEIVID_312
DEIVID_312 ответ dеigandre (раскрыть)
сегодня в 07:34
Я про фк газпром только бредовые комментарии и пишу. Нормальные зенитушка не заслуживает.
Рад, что ты осилил этот бред, ради которого буквы и освоил.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:32
Кому деньги нужны,те останутся,работы,в половина меньше,почему бы и неостаться!!!
Ваше всё
Ваше всё
вчера в 20:05
ПОКА наши клубы лишены права выступать в европейских кубках необходимо ввести лимит на легионеров: сократить их число до трёх игроков. Установить потолок зарплат в РПЛ. Деньги клубам направить на развитие молодёжных команд. Да, это нелегко сделать некоторым клубам. Но через пару - тройку лет, возможно, появится талантливая молодёжь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:30, ред.
От всей души благодарим УЕФА за нашу богатую юность..))?
dеigandre
dеigandre ответ DEIVID_312 (раскрыть)
вчера в 18:55
Если бы ты умел читал, то понял бы, насколько сильный бред ты написал
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:17
Фактически послабление драконовского решения...
Евгений Незнанов
Евгений Незнанов ответ DEIVID_312 (раскрыть)
вчера в 18:16
Если их переподписали, уже ничего не надо закидывать
dok66
dok66
вчера в 17:37
Кто бы сомневался , что запреты продолжаться .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:26
Когда же уже угомонятся эти редиски...
баск
баск ответ Александр Олегович 1 (раскрыть)
вчера в 17:21
Да похоже, что уже никто больше не сможет, ни приехавшие в Россию после
7.03.22, ни те, кто приедет в будущем, ни даже те, кто приехал до 7.03.22, но до сих пор не приостановил и продолжает играть здесь..

Просто продлили право держать контракт приостановленным ещё на год тем, кто уже приостановил
Александр Олегович 1
Александр Олегович 1 ответ баск (раскрыть)
вчера в 17:13, ред.
В редакции источника по сути полный бан на разрыв контрактов. По факту все играющие в данный момент иностранцы, заключившие контракты до 07.03.22, имели право но им не воспользовались. И если , цитирую- "ФИФА продлила ... до 30 июня 2024 года, однако теперь это правило не будет применяться к договорам, которые были подписаны или продлены после 7 марта 2022 года, а также к тем иностранцам, кто до сих пор не воспользовался этим правилом" - то кто тогда вообще сможет разорвать соглашение ?
баск
баск
вчера в 16:57, ред.
Формулировка, приведённая в другом источнике выглядит иначе-

"ФИФА продлила ... до 30 июня 2024 года, однако теперь это правило не будет применяться к договорам, которые были подписаны или продлены после 7 марта 2022 года, а также к тем иностранцам, кто до сих пор не воспользовался этим правилом"

То есть, если это правда, то хватка бана России сильно ослабляется (неожиданно, между прочим).
Получается так, что правило приостановления контракта продлено только для тех легов, которые уже воспользовались этим правом.

Проще говоря, кто хотел уехать, уже сделали это и могут "путешествовать" ещё как минимум год.
Остальные же, заключившие или продлившие свои контракты после 7.03.2022, или кто ещё приедет в будущем, правом приостановки контрактов уже не обладают.

Неплохо..
DEIVID_312
DEIVID_312
вчера в 16:33
Газпрому ещё придётся поднатужиться, что бы закидать своих бразил баблом, что бы у них мыслей не было о приостановке контракта. Они уже это проходили, думаю и сейчас смогут.
протон
протон
вчера в 16:28
Пофиг на юридические обязательства, право частной собственности и т.п. когда в дело вступает политика. Ну пускай хотя бы в обе стороны работает - клубы тоже дожны иметь возможность расторгать контракты с игроками в одностороннем порядке. Можно было бы слить Кассьерру, Адамова и Алипа :)
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