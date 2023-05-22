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Ди Мария и «Ювентус» не могут договориться о продлении контракта

вчера, 15:34

«Ювентус» и полузащитник Анхель Ди Мария не могут достигнуть договорённости о новом контракте, несмотря на то, что ранее стороны были близки к соглашению.

По информации источника, аргентинец больше не уверен в том, что останется в клубе. Действующее соглашение хавбека с клубом истекает летом.

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Все комментарии
f8st66j53cn2
f8st66j53cn2
вчера в 16:55
Мария по-прежнему полезен любому топ клубу
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:44
Может предлагают лучшие условия?
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:15
Я думаю это ошибка со стороны руководства клуба.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:05
Агент явно нашел более выгодный вариант.
shlomo
shlomo
вчера в 16:03
Если не ошибаюсь, то зимой была статья, что Юве не намерен продлевать контракты с Ди Марией, Паредесом, Рабьо, Сандро и Куадрадо ( чтобы сэкономить что то около 70 млн евро на зарплатах....)... Может и есть резон...

ну а так что, костяк - это Данило, Бремер, Локателли и Кьеза. Из аренды скорее всего вернётся Закария - на место Рабьо. Купить правого защитника и какого-то атакующего игрока высокого уровня. Слева Костич и молодой крайнепеспективный Камбьясо в аренде. На позицию Паредеса вернётся Ровелла - будущая звезда сборной Италии. Всё не так плохо в кадровом подборе, сейчас важнее тренера найти, который сможет этот молодняк вывести на новый уровень.
w8wt9zj9uezu
w8wt9zj9uezu
вчера в 15:56
Пора уже ДиМе к арабью за лёгким баблом подаваться
протон
протон
вчера в 15:44, ред.
Gahi друг, как ты набрал столько баллов, каков секрет в игре? Сегодня 22 число месяц май, а на счету 92к. Честно с трудом отработанные баллы. Такой игры я не видел без клоноводства и за всю историю этого футбольного сайта многие подтвердят. Я помню как то клоновод набирал около 100 к. со своей армадой тучей клонов. Интересно, что будет под конец месяца? Возможен ли супер исход в 150 к? Продолжайте играть дружище, Покажите мастер класс многим тут. Вот это игра.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:39
Надоть уходить если не ценят!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:39
Гнать в шею эту Марию, толку с него ноль!
Гость
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