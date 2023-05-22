Ди Мария и «Ювентус» не могут договориться о продлении контракта

«Ювентус» и полузащитник Анхель Ди Мария не могут достигнуть договорённости о новом контракте, несмотря на то, что ранее стороны были близки к соглашению.
По информации источника, аргентинец больше не уверен в том, что останется в клубе. Действующее соглашение хавбека с клубом истекает летом.
ну а так что, костяк - это Данило, Бремер, Локателли и Кьеза. Из аренды скорее всего вернётся Закария - на место Рабьо. Купить правого защитника и какого-то атакующего игрока высокого уровня. Слева Костич и молодой крайнепеспективный Камбьясо в аренде. На позицию Паредеса вернётся Ровелла - будущая звезда сборной Италии. Всё не так плохо в кадровом подборе, сейчас важнее тренера найти, который сможет этот молодняк вывести на новый уровень.
ну а так что, костяк - это Данило, Бремер, Локателли и Кьеза. Из аренды скорее всего вернётся Закария - на место Рабьо. Купить правого защитника и какого-то атакующего игрока высокого уровня. Слева Костич и молодой крайнепеспективный Камбьясо в аренде. На позицию Паредеса вернётся Ровелла - будущая звезда сборной Италии. Всё не так плохо в кадровом подборе, сейчас важнее тренера найти, который сможет этот молодняк вывести на новый уровень.