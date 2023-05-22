Ди Мария и «Ювентус» не могут договориться о продлении контракта

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вчера, 15:34

«Ювентус» и полузащитник не могут достигнуть договорённости о новом контракте, несмотря на то, что ранее стороны были близки к соглашению.

По информации источника, аргентинец больше не уверен в том, что останется в клубе. Действующее соглашение хавбека с клубом истекает летом.