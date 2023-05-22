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Известный агент заявил, что Спаллетти может вернуться в РПЛ

вчера, 17:08

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном возвращении Лучано Спаллетти в РПЛ, где он уже работал с «Зенитом».

Спаллетти хорошо знает российский футбол, и ему очень понравилось в РПЛ. Возвращение в Россию возможно, почему нет. Ему очень комфортно было работать в «Зените», поэтому предложения из РПЛ он обязательно рассмотрит. Он хорошо относится к России, но будут предложения из Англии и Германии. Все будет зависеть от условий. В России могут надеяться на возвращение Спаллетти.

По данным СМИ, Спаллетти покинет «Наполи» после окончания нынешнего сезона.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:56, ред.
Ах, этот Пауло Барбоза... дипломат, одним словом. Но дипломат хреновый: сказал так, что сразу стало понятно, что итальянец никогда не вернётся в Россию. Нет, этот вариант вовсе не исключён, но только в том случае, если Спаллетти лет пять простоит у себя в Италии в очереди на бирже труда, как безработный.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 21:04
Вот эта вот вежливость агентов — очень смешная штука. Вот такое вот ляпнут, а потом идут домой и ржут.
Сп62
Сп62
вчера в 19:45
Вряд ли. Газпром у нас один. А куда ещё?
3h6urqq8kust
3h6urqq8kust
вчера в 18:58
Сюда он вряд-ли вернётся,не надо вводить в заблуждение
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:54
Наверное Анжи Махачкала собираются возродить.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:41
Когда узнал, что Спаллетти собирается уйти из Наполи, то сразу возникла мысль о Динамо.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:23
Богданович решил вновь вернуться в Уфу и с ней пофеерить?)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:12
Вряд ли. Без работы точно не останется.
Capral
Capral
вчера в 17:42
В Зенит, после того скандала? Вряд ли.
В ДИНАМО, я конечно и не мечтаю, но это- было бы бомбово!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:31
Готовьте паспорт, к нам ещё пассажир
shlomo
shlomo
вчера в 17:11
Если только к Семаку помощником...:)))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:11
Барбоза "запустил пробный шар" на предмет денежных предложений.
k6wfw2d73hq7
k6wfw2d73hq7
вчера в 17:11
Что, лысый, деньги кончились?
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