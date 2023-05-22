Известный агент заявил, что Спаллетти может вернуться в РПЛ

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном возвращении в РПЛ , где он уже работал с «Зенитом».

Спаллетти хорошо знает российский футбол, и ему очень понравилось в РПЛ . Возвращение в Россию возможно, почему нет. Ему очень комфортно было работать в «Зените», поэтому предложения из РПЛ он обязательно рассмотрит. Он хорошо относится к России, но будут предложения из Англии и Германии. Все будет зависеть от условий. В России могут надеяться на возвращение Спаллетти.