Известный агент заявил, что Спаллетти может вернуться в РПЛ

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном возвращении Лучано Спаллетти в РПЛ, где он уже работал с «Зенитом».
Спаллетти хорошо знает российский футбол, и ему очень понравилось в РПЛ. Возвращение в Россию возможно, почему нет. Ему очень комфортно было работать в «Зените», поэтому предложения из РПЛ он обязательно рассмотрит. Он хорошо относится к России, но будут предложения из Англии и Германии. Все будет зависеть от условий. В России могут надеяться на возвращение Спаллетти.
По данным СМИ, Спаллетти покинет «Наполи» после окончания нынешнего сезона.
В ДИНАМО, я конечно и не мечтаю, но это- было бы бомбово!!!
В ДИНАМО, я конечно и не мечтаю, но это- было бы бомбово!!!