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Представитель Абаскаля рассказал о будущем тренера

сегодня, 08:58

Агент Тим Мешедер из спортивного агентства G11, представляющего интересы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, высказался о будущем специалиста.

Абаскаль на сто процентов стал своим в «Спартаке». Его будущее — только «Спартак», и нет ничего другого.

Также агент прокомментировал отказ наставника от общения с журналистами на послематчевой пресс-конференции по итогам встречи 27-го тура с «Химками» (1:1).

Если говорить о моём персональном мнении, не нужно говорить о всех футбольных эпизодах, которые происходят на поле во время игр «Спартака». Мы все видели, что было и почему он так быстро завершил пресс-конференцию.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:08
Ну чего привязались к Абаскалю ? У нас тренера ,подобного ему ,которому всего -то 34 года , днём с огнём не сыщешь . Ему бы умного помощника , вроде Пилипчука ,найти .
galem72
galem72
сегодня в 11:44
После перерыва команда просто перестала играть и виноват в этом в большей степени рыжий испанец. Практика показала, что он абсолютно не может настроить команду в кризисный момент. Абаскаль, конечно, ещё учиться тренировать в большом футболе, но допускать таких фатальных ошибок, приведших к потере медалей, нельзя.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:16
Реалии судейской трели шокируют Абаскаля.
Но его любовь с детства к Спартаку позволяет ему всё терпеть!)
Mozhay
Mozhay
сегодня в 11:12
Сорвет свой куш и скоро съедет.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:07
После зимнего перерыва Спартак играет неудачно.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 6zfubu9h7qhn (раскрыть)
сегодня в 09:57
Да,даже знаменитую шубу Халка выкупил.К очередной зиме,грозящей быть более суровой.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:56
"Будущее специалиста"? Уютный коттеджик в районе ВАленсии,плодовые деревья на участке,за которым ухаживают пара бывших отставников "Спартака",да пара собачек-кошечек редких пород и электромобиль в гараже.Вот и всё прекрасное тренерское будущее...
6zfubu9h7qhn
6zfubu9h7qhn
сегодня в 09:31
Он уже акклиматизировался, надо дать ему ещё шанс
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:18
В вечно ноющей команде и сам начнёшь ныть и психовать. В этом смысле он точно стал своим...
cska1948
cska1948
сегодня в 09:06
Ай-ай-ай, какой обидчивый мальчик, этот Абаскаль!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:03
Если останется в Спартаке , ему самому надо основательно "перезагрузится".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:02
Еще сезон по тренерует,а потом свалит!
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