Представитель Абаскаля рассказал о будущем тренера

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сегодня, 08:58

Агент Тим Мешедер из спортивного агентства G11, представляющего интересы главного тренера «Спартака» , высказался о будущем специалиста.

Абаскаль на сто процентов стал своим в «Спартаке». Его будущее — только «Спартак», и нет ничего другого.

Также агент прокомментировал отказ наставника от общения с журналистами на послематчевой пресс-конференции по итогам встречи 27-го тура с «Химками» (1:1).