Представитель Абаскаля рассказал о будущем тренера

Агент Тим Мешедер из спортивного агентства G11, представляющего интересы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, высказался о будущем специалиста.
Абаскаль на сто процентов стал своим в «Спартаке». Его будущее — только «Спартак», и нет ничего другого.
Также агент прокомментировал отказ наставника от общения с журналистами на послематчевой пресс-конференции по итогам встречи 27-го тура с «Химками» (1:1).
Если говорить о моём персональном мнении, не нужно говорить о всех футбольных эпизодах, которые происходят на поле во время игр «Спартака». Мы все видели, что было и почему он так быстро завершил пресс-конференцию.