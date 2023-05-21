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В «Динамо» назвали дедлайн по вопросу назначения нового главного тренера

вчера, 11:19

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о расставании со Славишей Йокановичем.

Что стало последней каплей при решении расстаться с Йокановичем? Это внутренний вопрос. Мы приняли это решение после матча с «Ахматом» (0:3), объявили о нём и в течение нескольких дней уладили все формальности. Расстались по соглашению сторон, все взаимные претензии урегулированы.

Также Пивоваров сообщил о том, до какого времени клуб определится с новым главным тренером.

В последних числах июня мы выходим из отпуска, поэтому 24-25 июня — это наш дедлайн. Если мы примем решение и обо всём договоримся раньше, то и объявим раньше.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Узбагойся (раскрыть)
вчера в 20:56
Лучше - дедушкин конец.
alexgurzan
alexgurzan ответ Узбагойся (раскрыть)
вчера в 15:36
..
alexgurzan
alexgurzan ответ эхо унитазного бочка (раскрыть)
вчера в 15:36
.
Узбагойся
Узбагойся ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 15:35
Дедлайн? А может лучше: линия жизни дедушки?)
эхо унитазного бочка
эхо унитазного бочка
вчера в 15:35
Йоканович после 0:3 от Ахмата:
"Это какой-то дилдлайн..."
альсато
альсато
вчера в 13:45
никого уже не волнует кто будет гл. тренером ДИНАМО!...у болельщиков легендарного клуба один вопрос: когда играть начнете-чтоб дух захватывало?
pomor45
pomor45
вчера в 13:39
Скажи по-русски - крайний срок. Нет надо об иностранщину язык ломать - дедлайн.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:47, ред.
Вот не дают некоторые функционеры от спорта, в частности динамовские, успокоится моему желчному пузырю.
Первое.
На каком основании, официальное лицо, употребляет иностранные слова - "дедлайн"!?
Ведь 28 февраля, сего года, президент России Владимир Путин подписал Закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов! (Документ опубликован на портале правовой информации)
Согласно нововведениям, при использовании русского языка как государственного недопустимо применение иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, которые зафиксируют в нормативных словарях.
Ведь дана отмашка, почему не выполняем, ждем-с словарей...?
Неужели нельзя было сказать для армии болельщиков, что крайний срок назначения Главного тренера 24-25 июня... И без уточнения, что "в последних числах июня мы выходим из отпуска". Согласитесь это звучит как то даже неуважительно и к будущему тренеру и команде, которые должны ждать окончания отпуска чиновника... Нет, конечно можно допустить, что "приняли - уволили" стало рядовым действием в Динамо...
Второе.
Вытекает из последнего предложения "Первого"
А почему так скоротечна судьба Главных тренеров? Вы берете человека и заключаете контракт, где с уверенностью можно сказать не прописано за пол года - год сколотить команду, стать Чемпионом и т.д. Наверное и отступные есть в манускрипте и немалые.... И всё о нём знаете...
Ах да...! Была ли неустойка? В контрактах есть пункт о конфиденциальности, поэтому цифры никто называть не будет. На тонкого)

Мну как налогоплательщик хочет знать расход этой части заработанных мною непосильным трудом...)
Мойсес улыбается...))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:39
Зря уволили,лучше из наших не найдут!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:30
Всё руководство "Динамо" состоятельное(лично финансово),образованное,язЫки знают,но команда традиционно в середняках,невзирая на ежегодные ожидания.
Гость
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