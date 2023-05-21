В «Динамо» назвали дедлайн по вопросу назначения нового главного тренера

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вчера, 11:19

Генеральный директор «Динамо» рассказал о расставании со .

Что стало последней каплей при решении расстаться с Йокановичем? Это внутренний вопрос. Мы приняли это решение после матча с «Ахматом» (0:3), объявили о нём и в течение нескольких дней уладили все формальности. Расстались по соглашению сторон, все взаимные претензии урегулированы.

Также Пивоваров сообщил о том, до какого времени клуб определится с новым главным тренером.