В «Динамо» назвали дедлайн по вопросу назначения нового главного тренера

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о расставании со Славишей Йокановичем.
Что стало последней каплей при решении расстаться с Йокановичем? Это внутренний вопрос. Мы приняли это решение после матча с «Ахматом» (0:3), объявили о нём и в течение нескольких дней уладили все формальности. Расстались по соглашению сторон, все взаимные претензии урегулированы.
Также Пивоваров сообщил о том, до какого времени клуб определится с новым главным тренером.
В последних числах июня мы выходим из отпуска, поэтому 24-25 июня — это наш дедлайн. Если мы примем решение и обо всём договоримся раньше, то и объявим раньше.
Первое.
На каком основании, официальное лицо, употребляет иностранные слова - "дедлайн"!?
Ведь 28 февраля, сего года, президент России Владимир Путин подписал Закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов! (Документ опубликован на портале правовой информации)
Согласно нововведениям, при использовании русского языка как государственного недопустимо применение иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, которые зафиксируют в нормативных словарях.
Ведь дана отмашка, почему не выполняем, ждем-с словарей...?
Неужели нельзя было сказать для армии болельщиков, что крайний срок назначения Главного тренера 24-25 июня... И без уточнения, что "в последних числах июня мы выходим из отпуска". Согласитесь это звучит как то даже неуважительно и к будущему тренеру и команде, которые должны ждать окончания отпуска чиновника... Нет, конечно можно допустить, что "приняли - уволили" стало рядовым действием в Динамо...
Второе.
Вытекает из последнего предложения "Первого"
А почему так скоротечна судьба Главных тренеров? Вы берете человека и заключаете контракт, где с уверенностью можно сказать не прописано за пол года - год сколотить команду, стать Чемпионом и т.д. Наверное и отступные есть в манускрипте и немалые.... И всё о нём знаете...
Ах да...! Была ли неустойка? В контрактах есть пункт о конфиденциальности, поэтому цифры никто называть не будет. На тонкого)
Мну как налогоплательщик хочет знать расход этой части заработанных мною непосильным трудом...)
Мойсес улыбается...))
Первое.
На каком основании, официальное лицо, употребляет иностранные слова - "дедлайн"!?
Ведь 28 февраля, сего года, президент России Владимир Путин подписал Закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов! (Документ опубликован на портале правовой информации)
Согласно нововведениям, при использовании русского языка как государственного недопустимо применение иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, которые зафиксируют в нормативных словарях.
Ведь дана отмашка, почему не выполняем, ждем-с словарей...?
Неужели нельзя было сказать для армии болельщиков, что крайний срок назначения Главного тренера 24-25 июня... И без уточнения, что "в последних числах июня мы выходим из отпуска". Согласитесь это звучит как то даже неуважительно и к будущему тренеру и команде, которые должны ждать окончания отпуска чиновника... Нет, конечно можно допустить, что "приняли - уволили" стало рядовым действием в Динамо...
Второе.
Вытекает из последнего предложения "Первого"
А почему так скоротечна судьба Главных тренеров? Вы берете человека и заключаете контракт, где с уверенностью можно сказать не прописано за пол года - год сколотить команду, стать Чемпионом и т.д. Наверное и отступные есть в манускрипте и немалые.... И всё о нём знаете...
Ах да...! Была ли неустойка? В контрактах есть пункт о конфиденциальности, поэтому цифры никто называть не будет. На тонкого)
Мну как налогоплательщик хочет знать расход этой части заработанных мною непосильным трудом...)
Мойсес улыбается...))
"Это какой-то дилдлайн..."
"Это какой-то дилдлайн..."