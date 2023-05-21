У «Динамо» есть несколько кандидатов на должность главного тренера

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о поиске нового главного тренера команды после прекращения сотрудничества с сербским специалистом Славишей Йокановичем.

До конца сезона «бело-голубыми» будет руководить Павел Алпатов.

Было принято решение расстаться с Йокановичем на условиях, прописанных в его контракте. Была ли неустойка? В контрактах есть пункт о конфиденциальности, поэтому цифры называть не буду.

Мы объявим имя нового главного тренера после окончания этого сезона. Сейчас ведём переговоры, общаемся с кандидатами на позицию главного тренера, их несколько.