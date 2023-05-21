Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

У «Динамо» есть несколько кандидатов на должность главного тренера

вчера, 09:18

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о поиске нового главного тренера команды после прекращения сотрудничества с сербским специалистом Славишей Йокановичем.

До конца сезона «бело-голубыми» будет руководить Павел Алпатов.

Было принято решение расстаться с Йокановичем на условиях, прописанных в его контракте. Была ли неустойка? В контрактах есть пункт о конфиденциальности, поэтому цифры называть не буду.

Мы объявим имя нового главного тренера после окончания этого сезона. Сейчас ведём переговоры, общаемся с кандидатами на позицию главного тренера, их несколько.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Динамо М
Источник: tass.ru
Известный агент заявил, что Спаллетти может вернуться в РПЛ
Сегодня, 17:08
В «Динамо» назвали дедлайн по вопросу назначения нового главного тренера
Вчера, 11:19
СлухиТренер, под руководством которого играет Кокорин, может возглавить «Динамо»
19 мая
Владимир Газзаев дал комментарий на тему поступающих предложений о работе
18 мая
«Оренбург» готов рассмотреть предложение по Личке от «Динамо»
16 мая
Представитель Абаскаля рассказал о будущем тренера
16 мая
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:31
дааа..за спрос-деньги то не берут))))
adekvat
adekvat ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:24
Не удивлюсь если и с Бердыевым общаются тоже.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:33
В кандидатах у нас-всё что движется.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:48
Дмитрий Гафин : "Цифры засекречены...Фамилии тем более..."

.....вот и поговорили....
.....смысл таких "интервью"???.....
galem72
galem72
вчера в 10:31
Нужно посоветоваться с членом совета директоров степашиным, Он, как знающий футбольный функционер, просто обязан знать, кого назначить на пост главного клубного тренера. ))
альсато
альсато
вчера в 09:56
если несколько кандидатов-значит в фк Динамо (до сих пор) нет ни плана, ни стратегии развития клуба...
tr7afn47teg6
tr7afn47teg6
вчера в 09:44
Не самое интересное сообщение
ОПС
ОПС
вчера в 09:44
Естественно неустойка была. Ну, а имя нового главного подождем. Тем более недолго осталось.
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:43
Ну прямо очередь
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:25
Теперь главное угадать кого пригласить, а то уже обжигались и не раз...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 