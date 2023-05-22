Вендел и Клаудиньо больше не сыграют за «Зенит» в этом сезоне

Полузащитники «Зенита» Вендел и Клаудиньо отправились в отпуск с разрешения руководства клуба.
Также в Бразилию улетели Малком и Родригао. Четверо бразильцев не сыграют в оставшихся двух матчах «Зенита» в этом сезоне.
Однако игроки вернутся в расположение команды к 22 июня, когда питерский клуб начнёт подготовку к новому сезону.
Где в мире ещё такое есть?
Где в мире ещё такое есть?
Чемпионство оформлено...до Суперкубка ещё долго...оставшиеся матчи формальная формальность....
В данный момент они...богатые, титульные и счастливые своим семьям нужней чем Семаку...
Хорошего отдыха...и вернуться полными сил и желаний к завоеванию новых титулов...
Чемпионство оформлено...до Суперкубка ещё долго...оставшиеся матчи формальная формальность....
В данный момент они...богатые, титульные и счастливые своим семьям нужней чем Семаку...
Хорошего отдыха...и вернуться полными сил и желаний к завоеванию новых титулов...
Прошу Вас вернуть им очки и восстановить справедливость.
P S Думаю другие участники конкурса ( в большинстве своём) возражать не будут.
Прошу Вас вернуть им очки и восстановить справедливость.
P S Думаю другие участники конкурса ( в большинстве своём) возражать не будут.
https://youtu.be/5LGEDI7GEgM