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Вендел и Клаудиньо больше не сыграют за «Зенит» в этом сезоне

вчера, 22:13

Полузащитники «Зенита» Вендел и Клаудиньо отправились в отпуск с разрешения руководства клуба.

Также в Бразилию улетели Малком и Родригао. Четверо бразильцев не сыграют в оставшихся двух матчах «Зенита» в этом сезоне.

Однако игроки вернутся в расположение команды к 22 июня, когда питерский клуб начнёт подготовку к новому сезону.

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Все комментарии
ЗавАН
ЗавАН
сегодня в 10:57
Бразилозависимость и не рыпнешься.
Где в мире ещё такое есть?
Бубнин
Бубнин
сегодня в 08:20
Сергей Богданович мог бы весь сезон провести в отпуске. На игре команды это никак не сказалось бы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:47
Кто много и хорошо работает должен много и хорошо отдыхать....
Чемпионство оформлено...до Суперкубка ещё долго...оставшиеся матчи формальная формальность....
В данный момент они...богатые, титульные и счастливые своим семьям нужней чем Семаку...
Хорошего отдыха...и вернуться полными сил и желаний к завоеванию новых титулов...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 00:46, ред.
По принципу: мавр сделал своё дело и т.д. Это заморочки Зенита, но разбалуют так-то мармозеток).
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:28
Добрый вечер! Уважаемые организаторы КП! Считаю, что очки с пользователей были сняты не справедливо , потому что они не нарушали правила конкурса , а ставили на те матчи которые им были предоставлены. Ставки на которые выпал их выбор могли как выиграть так и проиграть , не зависимо от коэффициента. Получается они ещё потеряли время и очки (ставили бы на другие матчи) и сейчас находятся в неравных условиях с другими участниками. А об их теперешнем настроении просто промолчу.
Прошу Вас вернуть им очки и восстановить справедливость.
P S Думаю другие участники конкурса ( в большинстве своём) возражать не будут.
Futurista
Futurista
вчера в 23:13
Клаудиньо вышел из кассы газпрома...

Futurista
Futurista
вчера в 23:07
протон
протон ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:32
У Rupertt тоже сняли. Я честно не могу понять в чем дело. Кто ни будь объяснит в чем дело?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:28
Малкома можно бы вернуть, есть возможность побить рекорд результативности. Не стоит отпускать такой шанс...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:22
Вот и вся любовь, хоть и не совсем спортивно, там Факел ещё вопросы решать будет
a-league
a-league ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:20, ред.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:19
Бразильцы в Зените чувствуют себя как пираньи в Амазонке - что хотят то и делают.
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