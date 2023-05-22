Вендел и Клаудиньо больше не сыграют за «Зенит» в этом сезоне

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вчера, 22:13

Полузащитники «Зенита» и отправились в отпуск с разрешения руководства клуба.

Также в Бразилию улетели и . Четверо бразильцев не сыграют в оставшихся двух матчах «Зенита» в этом сезоне.

Однако игроки вернутся в расположение команды к 22 июня, когда питерский клуб начнёт подготовку к новому сезону.