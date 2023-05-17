Стало известно, какие клубы Первой лиги получат лицензию для участия в РПЛ

Четыре клуба Первой лиги, которые могут попасть в стыковые матчи за право играть в РПЛ, получат лицензию РФС-1.
Вероятнее всего, речь идет о командах «Арсенал», «Волгарь», «Енисей» и «Родина».
«Алания» и «Динамо» Махачкала лицензию РФС-1 не получат. Согласно текущему регламенту РФС, право на участие в стыковых поединках могут получить клубы, которые займут с третьего по шестое место по итогам сезона в Первой лиге. Приоритет у коллективов с 3-й и 4-й строчки. В случае проблем с лицензированием их могут заменит 5-я и/или 6-я команда.
Конечно, помним, как "Оренбург" не взяли в РПЛ, потому что у них стадион на 7.500 человек со средней посещаемостью 6.000, зато "Сочи" со средней посещаемостью 3.000 на стадионе в 45.000 по праву в РПЛ.
В Ла Лиге играют команды со стадионами 7.500, в Примейре (Португалия) играют команды со стадионом на 5.000.
Господи, у нас средняя посещаемость в РПЛ 9.000 человек за игру! Как может быть критерий, что стадион должен быть больше 10.000 обязательно, это по сути критерий обязывает всю лигу быть убыточной ДОПОЛНИТЕЛЬНО, потому что с увеличением размера стадиона траты на него возрастают в пропорции отнюдь не линейной, а, скорее, близкой к квадрату, потому что стадион - трёхмерный.
Камон, ну у меня нет слов.
Конечно, помним, как "Оренбург" не взяли в РПЛ, потому что у них стадион на 7.500 человек со средней посещаемостью 6.000, зато "Сочи" со средней посещаемостью 3.000 на стадионе в 45.000 по праву в РПЛ.
В Ла Лиге играют команды со стадионами 7.500, в Примейре (Португалия) играют команды со стадионом на 5.000.
Господи, у нас средняя посещаемость в РПЛ 9.000 человек за игру! Как может быть критерий, что стадион должен быть больше 10.000 обязательно, это по сути критерий обязывает всю лигу быть убыточной ДОПОЛНИТЕЛЬНО, потому что с увеличением размера стадиона траты на него возрастают в пропорции отнюдь не линейной, а, скорее, близкой к квадрату, потому что стадион - трёхмерный.
Камон, ну у меня нет слов.
"Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал низкую посещаемость матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Торпедо» и «Уралом» (0:1). Согласно официальным данным, на игру пришли 207 человек."
Ну а что, 207 человек пришли, вроде караул, абсолютно убыточный клуб, но для РПЛ нормально - "А нам плевать, ребятки, официально у них 15.000 больше нас ничего не интересует, зачем нам экономические реалии".
А, если бы у них ходили по 8.000 на 9.000 стадион, РПЛ бы сказали - э, нет, ребята, такие нам не нужны, вы стадион хорошо окупаете, таким в РПЛ не место - заройте ещё сотни миллионов в землю и отгрохайте лишние трибуны, на которые никто не сядет, вот тогда вы будете настоящими РПЛовцами.
"Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал низкую посещаемость матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Торпедо» и «Уралом» (0:1). Согласно официальным данным, на игру пришли 207 человек."
Ну а что, 207 человек пришли, вроде караул, абсолютно убыточный клуб, но для РПЛ нормально - "А нам плевать, ребятки, официально у них 15.000 больше нас ничего не интересует, зачем нам экономические реалии".
А, если бы у них ходили по 8.000 на 9.000 стадион, РПЛ бы сказали - э, нет, ребята, такие нам не нужны, вы стадион хорошо окупаете, таким в РПЛ не место - заройте ещё сотни миллионов в землю и отгрохайте лишние трибуны, на которые никто не сядет, вот тогда вы будете настоящими РПЛовцами.
Люди напридумали себе крайне сомнительные функциональные обязанности под очень приличные контракты и "работают"...
Вышел из технической зоны тренер во время матча - получи штраф!
Скажите пожалуйста, кто верит в то, что во время игры тренер будет пристально следить за очерченным "своим" местом? Да, будет пытаться, памятуя на подсознательном уровне, что переступать нельзя, но это будет работать до первой острой ситуации на поле, а если она будет резко не в пользу (или в пользу - гол забили) всё, шерсть на затылке торчком и вперед. Вывод: бесполезное изымание денег.
Далее, разбор ошибок рефери... 90% официально в пустоту, пожурили, пальчиком погрозили и на этом оказание помощи заканчивается. Безусловно можно допустить, предположить, что ошибки судьи послужат поводом для разговора тет на тет...
Лицензирование, всевозможное... Правильно отметили здесь - как бы не строили стадионы всё равно можно докопаться до чего либо - смешная взаимосвязь создается искусственно...
Особая статья трудовой деятельности спортивных чиновников и далеко не бескорыстная, это "воспитательная работа" с болельщиками, которая априори сводится к немалым штрафам клубам. Дома сидишь смотришь игру, без энергетики стадиона, и бывает такое скажешь в адрес судьи, что начинаешь крутить головой - а не услышала ли челядь посыл через голубой экран?) Или это только у меня так?
Болельщик идет на стадион отдохнуть и если он видит несправедливость, например судейства, он (они) может намекнуть кричалкой, что судейский свисток стал на путь не традиционной сексуальности... И хоть сто штрафов, кричать будут.
Не претендуя на постулаты и аксиомы, не безошибочно, но как мну видится.
Кто-то из великих адвокатов, кажется Кони сказал:
- Не наказание страшно, а его ожидание.
Люди напридумали себе крайне сомнительные функциональные обязанности под очень приличные контракты и "работают"...
Вышел из технической зоны тренер во время матча - получи штраф!
Скажите пожалуйста, кто верит в то, что во время игры тренер будет пристально следить за очерченным "своим" местом? Да, будет пытаться, памятуя на подсознательном уровне, что переступать нельзя, но это будет работать до первой острой ситуации на поле, а если она будет резко не в пользу (или в пользу - гол забили) всё, шерсть на затылке торчком и вперед. Вывод: бесполезное изымание денег.
Далее, разбор ошибок рефери... 90% официально в пустоту, пожурили, пальчиком погрозили и на этом оказание помощи заканчивается. Безусловно можно допустить, предположить, что ошибки судьи послужат поводом для разговора тет на тет...
Лицензирование, всевозможное... Правильно отметили здесь - как бы не строили стадионы всё равно можно докопаться до чего либо - смешная взаимосвязь создается искусственно...
Особая статья трудовой деятельности спортивных чиновников и далеко не бескорыстная, это "воспитательная работа" с болельщиками, которая априори сводится к немалым штрафам клубам. Дома сидишь смотришь игру, без энергетики стадиона, и бывает такое скажешь в адрес судьи, что начинаешь крутить головой - а не услышала ли челядь посыл через голубой экран?) Или это только у меня так?
Болельщик идет на стадион отдохнуть и если он видит несправедливость, например судейства, он (они) может намекнуть кричалкой, что судейский свисток стал на путь не традиционной сексуальности... И хоть сто штрафов, кричать будут.
Не претендуя на постулаты и аксиомы, не безошибочно, но как мну видится.
Кто-то из великих адвокатов, кажется Кони сказал:
- Не наказание страшно, а его ожидание.