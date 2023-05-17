Стало известно, какие клубы Первой лиги получат лицензию для участия в РПЛ

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сегодня, 10:51

Четыре клуба Первой лиги, которые могут попасть в стыковые матчи за право играть в РПЛ , получат лицензию РФС -1.

Вероятнее всего, речь идет о командах «Арсенал», «Волгарь», «Енисей» и «Родина».