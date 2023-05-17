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Стало известно, какие клубы Первой лиги получат лицензию для участия в РПЛ

сегодня, 10:51

Четыре клуба Первой лиги, которые могут попасть в стыковые матчи за право играть в РПЛ, получат лицензию РФС-1.

Вероятнее всего, речь идет о командах «Арсенал», «Волгарь», «Енисей» и «Родина».

«Алания» и «Динамо» Махачкала лицензию РФС-1 не получат. Согласно текущему регламенту РФС, право на участие в стыковых поединках могут получить клубы, которые займут с третьего по шестое место по итогам сезона в Первой лиге. Приоритет у коллективов с 3-й и 4-й строчки. В случае проблем с лицензированием их могут заменит 5-я и/или 6-я команда.

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Шуnя771
Шуnя771 ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 13:09
Обоснуйте пожалуйста?
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 13:06
Динамо Махачкала не получит лицензию ,потому что из Северрого Кавказа!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:05
Много уже правильных слов сказано о бессмысленных и даже очень вредных действиях и критериях связанных со стадионами и посещением тех же стадионов с вместительностью в сорок и более тысяч . И самое правильное, что с каждой лишней тысячей мест , это траты на строительство, а ещё большая беда для регионального бюджета или если стадион находится не в самом развитом регионе , то это его обслуживание всегда будет убыточным . А нужна ли такая команда в таком регионе , скажет себе руководитель региона , города и т.д. Эти критерии и требования к стадионам ,а также этого злощастного Fan ID, на корню убивает вообще весь наш футбол . Ну а о спортивных принципах и главной спортивной состовляющей и говорить не приходится, её просто нет в российском футболе . Как я уже не раз говорил, что РФС нуждается в полном реформирование и полной перегрузке , а то кто сейчас управляет нашим футболом приводит только к полной деградации и в не далёком будущем к краху целой индустрии футбола. РФС вообще не способен решать проблемы, он их только усугубляет . Взять проблемы с ФИФА и УЕФА и закончить детско - юношеским футболом . За столько лет в нашем футболе не заработал ни один проект, ни одного прорыва к развитию. Хотя-бы для детей что-то. Понастроили коробок футбольных по всей стране и думали что на этом всё. Турнир Хотя-бы востановили " Кожаный мяч " , там и придумывать уже нечего не надо, всё работало отлично и давало результаты, пацанов из глубинок видели в играх и забирали в свои академии, из них выростали игроки основных составов не только в РПЛ, но и игроки сборных. А сейчас что они вообще творят, убивают всё то что годами давало результат.
Всё ладно остановлюсь, а то Остапа понесло . А с другой стороны, как тут промолчать , была у меня избушка лубяная , а стала ледяная !
Ну вот как-то так, Всем Добра !
Даже про свою родную Аланию не стал писать , про этот золотой спортивный принцип !)))
альсато
альсато ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:01
я Вам расскажу одну историю (сам свидетель и участник)...в одном Н-городе (будучи в командировке в середине 90-х)...купил билет и пришел на спектакль!..о ужас!..оказался в единственном числе в огромном зале!...не это меня паразило!..а то, что артисты драматического театра-отработала на БИСС!...такое не забывается!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:38
РПЛ нужно сократить до 10-12 команд
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:31, ред.
А что тут добавить к посылам юзера "Так Себе Аналитик "...? Нечего!

Люди напридумали себе крайне сомнительные функциональные обязанности под очень приличные контракты и "работают"...

Вышел из технической зоны тренер во время матча - получи штраф!

Скажите пожалуйста, кто верит в то, что во время игры тренер будет пристально следить за очерченным "своим" местом? Да, будет пытаться, памятуя на подсознательном уровне, что переступать нельзя, но это будет работать до первой острой ситуации на поле, а если она будет резко не в пользу (или в пользу - гол забили) всё, шерсть на затылке торчком и вперед. Вывод: бесполезное изымание денег.

Далее, разбор ошибок рефери... 90% официально в пустоту, пожурили, пальчиком погрозили и на этом оказание помощи заканчивается. Безусловно можно допустить, предположить, что ошибки судьи послужат поводом для разговора тет на тет...
Лицензирование, всевозможное... Правильно отметили здесь - как бы не строили стадионы всё равно можно докопаться до чего либо - смешная взаимосвязь создается искусственно...

Особая статья трудовой деятельности спортивных чиновников и далеко не бескорыстная, это "воспитательная работа" с болельщиками, которая априори сводится к немалым штрафам клубам. Дома сидишь смотришь игру, без энергетики стадиона, и бывает такое скажешь в адрес судьи, что начинаешь крутить головой - а не услышала ли челядь посыл через голубой экран?) Или это только у меня так?

Болельщик идет на стадион отдохнуть и если он видит несправедливость, например судейства, он (они) может намекнуть кричалкой, что судейский свисток стал на путь не традиционной сексуальности... И хоть сто штрафов, кричать будут.

Не претендуя на постулаты и аксиомы, не безошибочно, но как мну видится.

Кто-то из великих адвокатов, кажется Кони сказал:
- Не наказание страшно, а его ожидание.
minai
minai
сегодня в 12:25
Арсенал попадёт в стыковые матчи ?! Ну, пожалуй - да. Только для вылета во 2-ю лигу.
2k6bpd8ap87b
2k6bpd8ap87b
сегодня в 12:04
Шоу для чиновников, для сохранения своих кресел, создают видимость своей нужности! А по-хорошему то нужно гнать всех и как можно дальше от футбола!
ДСА
ДСА
сегодня в 11:41
Кавказские команды недолюбливают в РФС.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 11:36
Ладно "Урал".

"Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал низкую посещаемость матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Торпедо» и «Уралом» (0:1). Согласно официальным данным, на игру пришли 207 человек."

Ну а что, 207 человек пришли, вроде караул, абсолютно убыточный клуб, но для РПЛ нормально - "А нам плевать, ребятки, официально у них 15.000 больше нас ничего не интересует, зачем нам экономические реалии".

А, если бы у них ходили по 8.000 на 9.000 стадион, РПЛ бы сказали - э, нет, ребята, такие нам не нужны, вы стадион хорошо окупаете, таким в РПЛ не место - заройте ещё сотни миллионов в землю и отгрохайте лишние трибуны, на которые никто не сядет, вот тогда вы будете настоящими РПЛовцами.
альсато
альсато ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:29
а, что вы хотели)))))..за Уралом-другая футбольная страна! (по мнению чиновников РПЛ и РФС)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:25, ред.
Руководству РФС не стыдно за то, что происходит в принципе? Специально сделали непонятные требования, чтобы часть команд не проходила в РПЛ, и каждую весну устраивается какое-то шоу - требования по стадионам, требования по обеспечению (которые никак не работают).

Конечно, помним, как "Оренбург" не взяли в РПЛ, потому что у них стадион на 7.500 человек со средней посещаемостью 6.000, зато "Сочи" со средней посещаемостью 3.000 на стадионе в 45.000 по праву в РПЛ.

В Ла Лиге играют команды со стадионами 7.500, в Примейре (Португалия) играют команды со стадионом на 5.000.

Господи, у нас средняя посещаемость в РПЛ 9.000 человек за игру! Как может быть критерий, что стадион должен быть больше 10.000 обязательно, это по сути критерий обязывает всю лигу быть убыточной ДОПОЛНИТЕЛЬНО, потому что с увеличением размера стадиона траты на него возрастают в пропорции отнюдь не линейной, а, скорее, близкой к квадрату, потому что стадион - трёхмерный.

Камон, ну у меня нет слов.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:21
И стоило рвать одно место
u9y2fzv6e4ja
u9y2fzv6e4ja
сегодня в 10:52
Опять какой-то мутный схематоз
Гость
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