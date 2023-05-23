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Мартинес в шутку пригласил Месси в «Астон Виллу»

вчера, 10:36

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес в шутку пригласил нападающего ПСЖ Лионеля Месси в свою команду.

Раз Месси освистывают, я бы позвал его в «Астон Виллу». Я приготовлю для него мате (напиток, популярный в Южной Америке — прим. ред.), буду подавать ему жаркое каждые выходные, попрошу людей сделать для него маленькие флажки, и он неплохо проведет время.

Я урежу свою зарплату ради Лео, если это потребуется. Мы приложим все усилия.

Известно, что у Месси есть и другие варианты продолжения карьеры.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 13:20
Месси такой: «500 Лямов от арабов… да ну его, однозначно выбираю мате и жаркое от Мартинеса, ещё и флажки, кайф»
stromshik
stromshik ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:51
Ну как что - Мартинес будет пенальти отбивать, а Месси золотые мячи получать.
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:50
Так и до фантазий о наручниках с кожаными аксессуарами недалеко.
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:39
Надолго ли хватит Мартинеса на такие добрые дела.
lotsman
lotsman
вчера в 12:19
А вдруг он согласится? Что тогда?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:15
Мартинес не конкурент Петросяну на этом поприще.
Fghhhij
Fghhhij
вчера в 11:23
Не стоит портить симпатичную команду. Одного ушлëпка уже достаточно.
d7uvxubvbna4
d7uvxubvbna4
вчера в 11:19
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:17
Что шутки, что дурь из уст Мартинеса - тождественны.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:11
Новая футбольная сага намечается)
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 10:53
А что, тренер на испанском говорит, в АПЛ не играл никогда, надо исправить
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:43
После того, как Месси разошёлся со своим пресс-атташе Пуке (и, по свидетельствам прессы, тот даже козни строил против галактического), я вижу, он нашёл нового.

Помню уже Эмильяно по высказываниям, что вся сборная Аргентины играет ради того, чтобы Месси выиграл Кубок Мира и что он - половина команды, теперь он зарплату свою ради него решил урезать свою. Месси, конечно, не против будет, наверное, пусть прямо сейчас урезает и переводит))
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