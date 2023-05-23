Мартинес в шутку пригласил Месси в «Астон Виллу»

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес в шутку пригласил нападающего ПСЖ Лионеля Месси в свою команду.
Раз Месси освистывают, я бы позвал его в «Астон Виллу». Я приготовлю для него мате (напиток, популярный в Южной Америке — прим. ред.), буду подавать ему жаркое каждые выходные, попрошу людей сделать для него маленькие флажки, и он неплохо проведет время.
Я урежу свою зарплату ради Лео, если это потребуется. Мы приложим все усилия.
Известно, что у Месси есть и другие варианты продолжения карьеры.
Помню уже Эмильяно по высказываниям, что вся сборная Аргентины играет ради того, чтобы Месси выиграл Кубок Мира и что он - половина команды, теперь он зарплату свою ради него решил урезать свою. Месси, конечно, не против будет, наверное, пусть прямо сейчас урезает и переводит))
Помню уже Эмильяно по высказываниям, что вся сборная Аргентины играет ради того, чтобы Месси выиграл Кубок Мира и что он - половина команды, теперь он зарплату свою ради него решил урезать свою. Месси, конечно, не против будет, наверное, пусть прямо сейчас урезает и переводит))