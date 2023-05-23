Мартинес в шутку пригласил Месси в «Астон Виллу»

Голкипер «Астон Виллы» в шутку пригласил нападающего ПСЖ в свою команду.

Раз Месси освистывают, я бы позвал его в «Астон Виллу». Я приготовлю для него мате (напиток, популярный в Южной Америке — прим. ред.), буду подавать ему жаркое каждые выходные, попрошу людей сделать для него маленькие флажки, и он неплохо проведет время.

Я урежу свою зарплату ради Лео, если это потребуется. Мы приложим все усилия.