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Министр спорта Татарстана высказался о целях «Рубина» в следующем сезоне

сегодня, 00:43

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов ответил на вопрос о целях «Рубина» в следующем сезоне. Команда ранее вернулась в РПЛ.

У нас всегда амбициозные цели — если мы где-то играем, стремимся быть в лидерах. Однозначно самые высокие цели. Не то что место в первой восьмерке, надо стремиться быть как можно выше.

Эмоции зашкаливают, в этом сезоне татарстанские клубы вернули себе пальму первенства. Мы только что чествовали УНИКС, «Рубин» — понятно, что не в той лиге, где мы бы рассчитывали, — сегодня занимает лидирующую позицию. Как минимум задачу, которую ставили, клуб выполнил и вернулся в РПЛ. Очень рады, что возвращаем позиции, которые заслужили. Впереди новые задачи, новые свершения, те перемены, которые были, дали результат.

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Рубин
Источник: tass.ru
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 10:46, ред.
А почему Татарстан это демонстрирует ?
А потому что во главе Татарии есть реальный хозяин, которому не пофигу на республику и население, которое там живёт.
По роду службы очень часто там нахожусь и скажу так.
В Татарии развивается не только спорт, но и всё то, от чего зависит здоровье и благосостояние граждан, - экономика у людей реально работает:
- поля и сельхоз угодья всегда засеяны/убраны (в зависимости от сезона);
- свинокомплексы и птицефабрики работают и с лихвой справляются со своими задачами..., даже на соседей, где нихрена ничё не работает, и то хватает;
- сельхоз. техника вся импортная (не Китай !), в исправном и рабочем состоянии;
- состояние дорожного покрытия, да - не Евро качество, но и не как в Ульяновской, Пензенской, Саратовской и др. областях, где только на внедорожниках, БМП и танках можно спокойно ехать;
- Татария - практически единственный субъект РФ, где сохранено со времён СССР лесничество. Там нигде не орут, что горит лес (посадки), потому как сухостой регулярно убирается и за это, ответственных лиц там, извиняюсь, е...ут так, что мало не покажется. Вдоль трасс федерального и регионального значения налажена работа по насаждению хвойных деревьев, которые частично препятствуют зимой появлению снега на дорогах, облегчая работу снегоуборочной техники, которая, кстати, также исправна и работает;
- туризм...;
- наука...;
- образование.

P.S. В общем хорошо соображают руководящие головы Татарии.
Хоть за кого то в этой стране реально не стыдно.

PP.SS. Что до самого футбола..., напомните ка мне, какие клубы, кроме московских и питерских становились чемпионами РПЛ ?! )
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:25
Понятная цель :Стать чемпионом РПЛ в год двухтысячелетия образования Казани.
альсато
альсато
сегодня в 10:11
хоккеем с мячом детально займитесь!..крытку постройте..но сколько можно уже быть примаком.....
adekvat
adekvat
сегодня в 08:43
Не до любливают футбол в Татарстане, хоккей, баскетбол, волейбол да, а с футболом беда.
ABir
ABir
сегодня в 08:34
Татарстан демонстрирует не плохие успехи в хоккее, баскетболе, а теперь и в футболе!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 08:17
Слуцкий отдохнул, наюморился.
Может вернуться. И вернуть Рубин в пердив🤣...
ОПС
ОПС
сегодня в 07:42
В первую очередь надо ставить задачу закрепления в РПЛ, а уж потом можно задачи и повыше.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:21
Для РПЛ состав конечно нужно менять почти на 60%.... да и тренер нужен толковый...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 04:19
Надр для этого очень сильно состав укрепить. Человек 7-8 новых надо как минимум
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 03:31
Выше восьмерки?
Это уже "к одиннадцати туз!")
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:08
Пока Леонов пребывает в эйфории, посмотрим как проявит себя Рубин в РПЛ.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 02:24
Не вылететь для начала
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:12
Выйдут в рпл и будут торчать на дне таблицы!
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