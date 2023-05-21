Министр спорта Татарстана высказался о целях «Рубина» в следующем сезоне

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов ответил на вопрос о целях «Рубина» в следующем сезоне. Команда ранее вернулась в РПЛ .

У нас всегда амбициозные цели — если мы где-то играем, стремимся быть в лидерах. Однозначно самые высокие цели. Не то что место в первой восьмерке, надо стремиться быть как можно выше.