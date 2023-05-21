Министр спорта Татарстана высказался о целях «Рубина» в следующем сезоне

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов ответил на вопрос о целях «Рубина» в следующем сезоне. Команда ранее вернулась в РПЛ.
У нас всегда амбициозные цели — если мы где-то играем, стремимся быть в лидерах. Однозначно самые высокие цели. Не то что место в первой восьмерке, надо стремиться быть как можно выше.
Эмоции зашкаливают, в этом сезоне татарстанские клубы вернули себе пальму первенства. Мы только что чествовали УНИКС, «Рубин» — понятно, что не в той лиге, где мы бы рассчитывали, — сегодня занимает лидирующую позицию. Как минимум задачу, которую ставили, клуб выполнил и вернулся в РПЛ. Очень рады, что возвращаем позиции, которые заслужили. Впереди новые задачи, новые свершения, те перемены, которые были, дали результат.
А потому что во главе Татарии есть реальный хозяин, которому не пофигу на республику и население, которое там живёт.
По роду службы очень часто там нахожусь и скажу так.
В Татарии развивается не только спорт, но и всё то, от чего зависит здоровье и благосостояние граждан, - экономика у людей реально работает:
- поля и сельхоз угодья всегда засеяны/убраны (в зависимости от сезона);
- свинокомплексы и птицефабрики работают и с лихвой справляются со своими задачами..., даже на соседей, где нихрена ничё не работает, и то хватает;
- сельхоз. техника вся импортная (не Китай !), в исправном и рабочем состоянии;
- состояние дорожного покрытия, да - не Евро качество, но и не как в Ульяновской, Пензенской, Саратовской и др. областях, где только на внедорожниках, БМП и танках можно спокойно ехать;
- Татария - практически единственный субъект РФ, где сохранено со времён СССР лесничество. Там нигде не орут, что горит лес (посадки), потому как сухостой регулярно убирается и за это, ответственных лиц там, извиняюсь, е...ут так, что мало не покажется. Вдоль трасс федерального и регионального значения налажена работа по насаждению хвойных деревьев, которые частично препятствуют зимой появлению снега на дорогах, облегчая работу снегоуборочной техники, которая, кстати, также исправна и работает;
- туризм...;
- наука...;
- образование.
P.S. В общем хорошо соображают руководящие головы Татарии.
Хоть за кого то в этой стране реально не стыдно.
PP.SS. Что до самого футбола..., напомните ка мне, какие клубы, кроме московских и питерских становились чемпионами РПЛ ?! )
А потому что во главе Татарии есть реальный хозяин, которому не пофигу на республику и население, которое там живёт.
По роду службы очень часто там нахожусь и скажу так.
В Татарии развивается не только спорт, но и всё то, от чего зависит здоровье и благосостояние граждан, - экономика у людей реально работает:
- поля и сельхоз угодья всегда засеяны/убраны (в зависимости от сезона);
- свинокомплексы и птицефабрики работают и с лихвой справляются со своими задачами..., даже на соседей, где нихрена ничё не работает, и то хватает;
- сельхоз. техника вся импортная (не Китай !), в исправном и рабочем состоянии;
- состояние дорожного покрытия, да - не Евро качество, но и не как в Ульяновской, Пензенской, Саратовской и др. областях, где только на внедорожниках, БМП и танках можно спокойно ехать;
- Татария - практически единственный субъект РФ, где сохранено со времён СССР лесничество. Там нигде не орут, что горит лес (посадки), потому как сухостой регулярно убирается и за это, ответственных лиц там, извиняюсь, е...ут так, что мало не покажется. Вдоль трасс федерального и регионального значения налажена работа по насаждению хвойных деревьев, которые частично препятствуют зимой появлению снега на дорогах, облегчая работу снегоуборочной техники, которая, кстати, также исправна и работает;
- туризм...;
- наука...;
- образование.
P.S. В общем хорошо соображают руководящие головы Татарии.
Хоть за кого то в этой стране реально не стыдно.
PP.SS. Что до самого футбола..., напомните ка мне, какие клубы, кроме московских и питерских становились чемпионами РПЛ ?! )
Может вернуться. И вернуть Рубин в пердив🤣...
Может вернуться. И вернуть Рубин в пердив🤣...
Это уже "к одиннадцати туз!")
Это уже "к одиннадцати туз!")