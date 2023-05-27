«Зенит» интересуется венгерским защитником

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вчера, 08:59

Защитник «Фенербахче» заинтересовал «Зенит».

По информации источника, на венгерского футболиста также претендуют «Андерлехт», «Вольфсбург», «Эвертон» и «Валенсия».

Действующий контракт игрока с турецким клубом истекает 30 июня 2025 года. Сообщается, что «Фенербахче» намерен сохранить Салаи, но если он захочет уйти, то предложения будут рассмотрены.