«Зенит» интересуется венгерским защитником

Защитник «Фенербахче» Аттила Салаи заинтересовал «Зенит».
По информации источника, на венгерского футболиста также претендуют «Андерлехт», «Вольфсбург», «Эвертон» и «Валенсия».
Действующий контракт игрока с турецким клубом истекает 30 июня 2025 года. Сообщается, что «Фенербахче» намерен сохранить Салаи, но если он захочет уйти, то предложения будут рассмотрены.
А защитник нужен...не скажу что Ловрен был "стена"...но ....Родригао Алип Чистяков...достаточно среднеуровневые игроки...
Понятно что в период безевропья излишние траты не к чему...но сейчас по-моему самая слабая гегемоно-оборона за последние 10 лет....
А защитник нужен...не скажу что Ловрен был "стена"...но ....Родригао Алип Чистяков...достаточно среднеуровневые игроки...
Понятно что в период безевропья излишние траты не к чему...но сейчас по-моему самая слабая гегемоно-оборона за последние 10 лет....
Зенит предлагает 8-10 млн - "Фенербахче" хочет 12 млн
2023
Зенит предлагает 14 млн - "Фенербахче" хочет 20 млн
...пора прекращать "интерес"...не в ту сторону математика пошла...
Зенит предлагает 8-10 млн - "Фенербахче" хочет 12 млн
2023
Зенит предлагает 14 млн - "Фенербахче" хочет 20 млн
...пора прекращать "интерес"...не в ту сторону математика пошла...