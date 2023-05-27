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«Зенит» интересуется венгерским защитником

вчера, 08:59

Защитник «Фенербахче» Аттила Салаи заинтересовал «Зенит».

По информации источника, на венгерского футболиста также претендуют «Андерлехт», «Вольфсбург», «Эвертон» и «Валенсия».

Действующий контракт игрока с турецким клубом истекает 30 июня 2025 года. Сообщается, что «Фенербахче» намерен сохранить Салаи, но если он захочет уйти, то предложения будут рассмотрены.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 15:03
Доходы Газпрома по сравнению с прошлым годом упали в 2 раза. Диведенды по акциям решили не выплачивать. Так что сорить деньгами сегодня не к лицу.
Vadik
Vadik
вчера в 13:20
Зенит может себе позволить. К тому же защитник ему необходим!
nubom
nubom
вчера в 11:00
Надо забивать больше, тогда и защитники не нужны...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 10:03
Да дело не в том что 17 или 20 млн нормально...а в том что всегда хотят чуть больше чем дают..))
А защитник нужен...не скажу что Ловрен был "стена"...но ....Родригао Алип Чистяков...достаточно среднеуровневые игроки...
Понятно что в период безевропья излишние траты не к чему...но сейчас по-моему самая слабая гегемоно-оборона за последние 10 лет....
Mozhay
Mozhay
вчера в 09:54
Зениту нужен хороший защитник.
drug01
drug01
вчера в 09:51
Зенит готовится к новому сезону, этот интерес не последний. Будет смотреть и выбирать
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:32
он же не дурак зачем ему ехать в страну где нас полностью изолировали от футбола
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:16
Ну он, кстати, не так плох, тем более для РПЛ, вполне может быть звёздным игроком сегодняшней Лиги, плюс это подчёркивает дружественные связи с Венгрией. В условиях санкционного дефицита 16-17 за игрока, который стоит 14, будет не так уж плохо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:06
2022
Зенит предлагает 8-10 млн - "Фенербахче" хочет 12 млн
2023
Зенит предлагает 14 млн - "Фенербахче" хочет 20 млн
...пора прекращать "интерес"...не в ту сторону математика пошла...
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