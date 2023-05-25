Гранды РПЛ обворуют середняков. Глебов, Вера и Конате пойдут на повышение

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вчера, 16:00

Впереди трансферы внутри чемпионата.

Данил Глебов («Ростов», 23 года)

В «Ростове» заявили, что никаких официальных переговоров не было. Но если капитан команды Карпина и футболист сборной не интересует покупателей, то скауты РПЛ не разбираются в футболе. Даже ЦСКА нужно подумать, нравится ли Федотову игра Зделара и Медины в центре поля настолько сильно, чтобы игнорировать шанс подписать молодого хавбека с большим диапазоном действий и лидерскими качествами? Глебов в последних турах ужасен, как и «Ростов». Но бросили играть без Осипенко и Комличенко. И еще могут отдать «Спартаку» второе место, забрав очки у ЦСКА . Данил давно интересует «красно-белых». Но поскольку он у Карпина нырял в центр защиты, а Мойзес у Федотова в двух ролях сразу, то у скандального дерби возможно трансферное продолжение. Впрочем, денег у «Спартака» больше, и это важно для «Ростова».

Лукас Вера («Оренбург», 26 лет)

Все аргентинцы из «Оренбурга» интересные для других клубов. Мансилья и Флорентин тоже под прицелом скаутов самых богатых команд РПЛ . Но если выбирать одного представителя команды Лички, то выбираем именно крошку Вера, а не его соотечественников или здоровяка из центра защиты Гойковича. Лукас маленький, но удаленький. Ему всего двадцать шесть лет. У полузащитника хорошая техника и прекрасный последний пас. А поскольку Лукас не успел раскрыть весь потенциал в этом сезоне в «Оренбурге», то даже перспективнее, чем коллеги, для покупателей. «Локомотив» проявил интерес, но другие тоже подумают.

Мохамед Конате («Ахмат», 25 лет)

Еще один будущий обладатель паспорта РФ . Конате заявил, что не прочь поиграть за «Зенит» или «Спартак». Если не этим клубам, то другим точно нужен результативный форвард в расцвете физических сил. Конате представляют успешную команду Ташуева. В ее составе есть Садулаев, которому лишь свежая травма мешает помечтать о переходе в более известный клуб. Играют Швец и Тимофеев, но им немало футбольных лет. Также есть шанс уйти в другие клубы у Тодоровича и Богосоваца, латералей «Ахмата». Но проще всего найти команду для Конате. Например, если Кордоба покинет «Краснодар», вернувшись в топ-5, то чем Мохамед не кандидат на замену для Ивича?

Егор Бабурин («Торпедо», 29 лет)

«Локомотив» достойно провел весну не только из-за появления на горизонте хулигана Дзюбы и двух молодых форвардов, Пиняева и Глушенкова. Причина успехов также в переменах в центре защиты и в появлении в воротах Лантратова. Илья справляется с работой. Но рекордсменом сезона по сэйвам в среднем за игру является не голкипер «Химок» и «Локомотива», а воспитанник «Зенита». Даже странно, что Семак присматривался к Илье. Теперь заговорили о возвращении Гойло. И при этом игнорируют Бабурина. Егор может работать успешно, пусть результаты «Торпедо» не смущают. Ошибался не голкипер, а оборона.

Бенхамин Гарре («Крылья Советов», 22 года)

Акции Писарского упали вместе с результативностью. Латералю Бейлу 27 лет, что отсекает часть покупателей. А новичку Гарре всего двадцать два года. Аргентинец рассказывал, что до переезда в Самару его оценивали в «Краснодаре». Выбрали других футболистов, но атакующий полузащитник может заинтересовать другие известные клубы. Понятно, что «Спартак», в котором пока не заиграл в твердой основе более опытный человек из Самары – Зиньковский, вряд ли пригласит Гарре ближайшим летом. Но за этим футболистом точно следят. В случае удачной адаптации станет очередным игроком «Крыльев Советов», который ушел на повышение. Главное, чтобы клуб при этом не вылетел из РПЛ .

Максим Осипенко («Ростов», 29 лет)

Комличенко уже был в «Динамо», но не показал футбол, которым баловал в «Ростове». Уткин был в «Краснодаре», но в двадцать три года транзитом через Грозный оказался напарником Осипенко. Максимум 29 лет, но это результативный, спокойный и надежный защитник, который в окружении молодых напарников сделал все, чтобы «Ростов» в этом сезоне не переживал за спасение в чемпионате, как бывало в прошлом. Осипенко – игрок Карпина, но поскольку проблемы в центре защиты могут возникнуть даже у «Зенита», если Ренан летом попробует уехать, то Семак подумает о трансфере Максима. Как и ЦСКА в случае ухода Зайнутдинова и Дивеева в итальянские команды. Будут потери, а это значит, что актуальной внутреннего рынка лишь вырастет.

Доступ к сильным легионерам ограничен, середняки остались без денег. Тот же «Ростов» выживет только после продаж. Не важно, это будет «Спартак», «Зенит» или «Динамо», где Осипенко мог бы работать вместе с Майсторовичем в новом сезоне успешнее. Важно, что человек с показателями Максима должен оказаться в клубе с амбициями на годы вперед. Вспомните истории Джикии или Дивеева. Из «Ахмата» и «Уфы» попадали в основы «Спартака» и ЦСКА . Осипенко пригодился бы тому же «Краснодар», чтобы Сафонов реже виделся с мячом.