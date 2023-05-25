Гранды РПЛ обворуют середняков. Глебов, Вера и Конате пойдут на повышение

Впереди трансферы внутри чемпионата.
Данил Глебов («Ростов», 23 года)
В «Ростове» заявили, что никаких официальных переговоров не было. Но если капитан команды Карпина и футболист сборной не интересует покупателей, то скауты РПЛ не разбираются в футболе. Даже ЦСКА нужно подумать, нравится ли Федотову игра Зделара и Медины в центре поля настолько сильно, чтобы игнорировать шанс подписать молодого хавбека с большим диапазоном действий и лидерскими качествами? Глебов в последних турах ужасен, как и «Ростов». Но бросили играть без Осипенко и Комличенко. И еще могут отдать «Спартаку» второе место, забрав очки у ЦСКА. Данил давно интересует «красно-белых». Но поскольку он у Карпина нырял в центр защиты, а Мойзес у Федотова в двух ролях сразу, то у скандального дерби возможно трансферное продолжение. Впрочем, денег у «Спартака» больше, и это важно для «Ростова».
Лукас Вера («Оренбург», 26 лет)
Все аргентинцы из «Оренбурга» интересные для других клубов. Мансилья и Флорентин тоже под прицелом скаутов самых богатых команд РПЛ. Но если выбирать одного представителя команды Лички, то выбираем именно крошку Вера, а не его соотечественников или здоровяка из центра защиты Гойковича. Лукас маленький, но удаленький. Ему всего двадцать шесть лет. У полузащитника хорошая техника и прекрасный последний пас. А поскольку Лукас не успел раскрыть весь потенциал в этом сезоне в «Оренбурге», то даже перспективнее, чем коллеги, для покупателей. «Локомотив» проявил интерес, но другие тоже подумают.
Мохамед Конате («Ахмат», 25 лет)
Еще один будущий обладатель паспорта РФ. Конате заявил, что не прочь поиграть за «Зенит» или «Спартак». Если не этим клубам, то другим точно нужен результативный форвард в расцвете физических сил. Конате представляют успешную команду Ташуева. В ее составе есть Садулаев, которому лишь свежая травма мешает помечтать о переходе в более известный клуб. Играют Швец и Тимофеев, но им немало футбольных лет. Также есть шанс уйти в другие клубы у Тодоровича и Богосоваца, латералей «Ахмата». Но проще всего найти команду для Конате. Например, если Кордоба покинет «Краснодар», вернувшись в топ-5, то чем Мохамед не кандидат на замену для Ивича?
Егор Бабурин («Торпедо», 29 лет)
«Локомотив» достойно провел весну не только из-за появления на горизонте хулигана Дзюбы и двух молодых форвардов, Пиняева и Глушенкова. Причина успехов также в переменах в центре защиты и в появлении в воротах Лантратова. Илья справляется с работой. Но рекордсменом сезона по сэйвам в среднем за игру является не голкипер «Химок» и «Локомотива», а воспитанник «Зенита». Даже странно, что Семак присматривался к Илье. Теперь заговорили о возвращении Гойло. И при этом игнорируют Бабурина. Егор может работать успешно, пусть результаты «Торпедо» не смущают. Ошибался не голкипер, а оборона.
Бенхамин Гарре («Крылья Советов», 22 года)
Акции Писарского упали вместе с результативностью. Латералю Бейлу 27 лет, что отсекает часть покупателей. А новичку Гарре всего двадцать два года. Аргентинец рассказывал, что до переезда в Самару его оценивали в «Краснодаре». Выбрали других футболистов, но атакующий полузащитник может заинтересовать другие известные клубы. Понятно, что «Спартак», в котором пока не заиграл в твердой основе более опытный человек из Самары – Зиньковский, вряд ли пригласит Гарре ближайшим летом. Но за этим футболистом точно следят. В случае удачной адаптации станет очередным игроком «Крыльев Советов», который ушел на повышение. Главное, чтобы клуб при этом не вылетел из РПЛ.
Максим Осипенко («Ростов», 29 лет)
Комличенко уже был в «Динамо», но не показал футбол, которым баловал в «Ростове». Уткин был в «Краснодаре», но в двадцать три года транзитом через Грозный оказался напарником Осипенко. Максимум 29 лет, но это результативный, спокойный и надежный защитник, который в окружении молодых напарников сделал все, чтобы «Ростов» в этом сезоне не переживал за спасение в чемпионате, как бывало в прошлом. Осипенко – игрок Карпина, но поскольку проблемы в центре защиты могут возникнуть даже у «Зенита», если Ренан летом попробует уехать, то Семак подумает о трансфере Максима. Как и ЦСКА в случае ухода Зайнутдинова и Дивеева в итальянские команды. Будут потери, а это значит, что актуальной внутреннего рынка лишь вырастет.
Доступ к сильным легионерам ограничен, середняки остались без денег. Тот же «Ростов» выживет только после продаж. Не важно, это будет «Спартак», «Зенит» или «Динамо», где Осипенко мог бы работать вместе с Майсторовичем в новом сезоне успешнее. Важно, что человек с показателями Максима должен оказаться в клубе с амбициями на годы вперед. Вспомните истории Джикии или Дивеева. Из «Ахмата» и «Уфы» попадали в основы «Спартака» и ЦСКА. Осипенко пригодился бы тому же «Краснодар», чтобы Сафонов реже виделся с мячом.
Трансферный характер РПЛ продолжит меняться. Уже ищут ребят, которых упустили известные западные клубы, преимущественно в Бразилии и Аргентине. Европейцы часто отказываются. Внутренний рынок насыщаются представители нового поколения, вроде Коваленко, которого завербовал «Сочи». Но у старших футболистов тоже появится шанс. Осипенко среди лучших игроков сезона и символ, что можно за несколько лет перескочить из «Тамбова» на уровень «Ростова», а теперь идти дальше.