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«Сочи» хочет подписать защитника «Зенита»

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:29
Чтоб он и в Сочи защищал Зенит....
Qadaffi33
Qadaffi33
вчера в 18:39
Кассьерру еще отдайте ...
tyj5jjnjzp7j
tyj5jjnjzp7j ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:25
Это проверенный шаблон слива шлака с газопроекта
makkie
makkie
вчера в 16:01
Ахах решили вернуться к старой схеме?

Не удивлюсь, если в направлении Зенит --> Сочи проследуют и другие лавочники: Бакаев, Ерохин, Адамов, Чистяков, Сутормин.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:18
Конечно поддержка со стороны Зенита будет...
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