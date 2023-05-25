«Сочи» хочет подписать защитника «Зенита»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип может продолжить карьеру в «Сочи».
По данным источника, сочинцы следят за ситуацией вокруг футболиста, однако пока не делали официальных предложений по трансферу игрока.
Защитник «Зенита» Нуралы Алип может продолжить карьеру в «Сочи».
По данным источника, сочинцы следят за ситуацией вокруг футболиста, однако пока не делали официальных предложений по трансферу игрока.
Не удивлюсь, если в направлении Зенит --> Сочи проследуют и другие лавочники: Бакаев, Ерохин, Адамов, Чистяков, Сутормин.
Не удивлюсь, если в направлении Зенит --> Сочи проследуют и другие лавочники: Бакаев, Ерохин, Адамов, Чистяков, Сутормин.