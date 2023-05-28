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Дзюба проводит юбилейный матч в РПЛ

вчера, 16:55
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 4Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Нападающий Артём Дзюба вышел в стартовом составе «Локомотива» на матч 29-го тура РПЛ с «Динамо».

Эта игра стала для форварда юбилейной 400-й в Российской Премьер-Лиге. На встречу с «бело-голубыми» футболист вышел с капитанской повязкой.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:43
Легенда мирового футбола.
c7a9qkef29bq
c7a9qkef29bq
вчера в 18:12
Должен забить сегодня, на радостях
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 17:25
Поставь любого выдающегося тренера,он ничего не добьется с такими 56ами.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 17:23
Простите за откровенность,но наболело до такой степени,что не смог сдержать эмоций и анализа всего происходящего.Кто набирал в команду такие убожества как:Николсон,Мартинес,Дуарте,Тавареш,Зиньковский,Хлусевич,Бальде?В Спартаке своих уродов не счесть:Денисов,Зобнин,Литвинов,Игнатов.Как можно с этими ,,инвалидами,,на что то расчитывать.?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:12, ред.
Парень отыгравший менее 10-ти матчей за команду получает капитанскую повязку....

Или он со своей пришёл??
shlomo
shlomo
вчера в 17:07
С чем его и поздравляю...нужно забить чтобы отпраздновать по полной программе
Гость
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