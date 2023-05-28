Дзюба проводит юбилейный матч в РПЛ

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вчера, 16:55

Нападающий вышел в стартовом составе «Локомотива» на матч 29-го тура РПЛ с «Динамо».

Эта игра стала для форварда юбилейной 400-й в Российской Премьер-Лиге. На встречу с «бело-голубыми» футболист вышел с капитанской повязкой.