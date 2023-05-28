Дзюба проводит юбилейный матч в РПЛ

Нападающий Артём Дзюба вышел в стартовом составе «Локомотива» на матч 29-го тура РПЛ с «Динамо».
Эта игра стала для форварда юбилейной 400-й в Российской Премьер-Лиге. На встречу с «бело-голубыми» футболист вышел с капитанской повязкой.
Нападающий Артём Дзюба вышел в стартовом составе «Локомотива» на матч 29-го тура РПЛ с «Динамо».
Эта игра стала для форварда юбилейной 400-й в Российской Премьер-Лиге. На встречу с «бело-голубыми» футболист вышел с капитанской повязкой.
Или он со своей пришёл??
Или он со своей пришёл??