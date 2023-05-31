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Карпин высказался о переносе сбора национальной команды

сегодня, 00:59

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал перенос сбора национальной команды на осень.

С пониманием отнёсся к ситуации. Конечно, тренерскому штабу и игрокам хотелось бы вновь собраться, провести один или два матча. В РФС уже подтвердили, что сорвалась игра с Камеруном — с крепким соперником, принимавшим участие в недавнем чемпионате мира. Но в связи с невозможностью сыграть хотя бы одну встречу решение по отмене сбора считаю разумным.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:16
Правильно, зачем сборы ради сборов?
Создатель kошмаров
Создатель kошмаров
сегодня в 07:55
Сборную сейчас можно сравнить с технической компанией: она вроде есть, но ни с кем не работает.
Vadik
Vadik
сегодня в 07:15
Конечно он не против... Можно больше внимания Ростову уделить. Интересно, чтобы Валера сказал, если бы он был только тренером сборной! Наверняка нашёл бы кучу аргументов, чтобы провести сбор, пусть даже и без игры))))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:47
С пониманием отнёсся к ситуации.(с)
А что тут понимать то? Нет игр - нет сбора.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:00, ред.
Валера ... он как начальник транспортного цеха того самого ликёро-водочного завода, до которого никому нет дела.
протон
протон
сегодня в 01:01
Чем меньше матчей у сборной, тем целее реноме Валеры как тренера...
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