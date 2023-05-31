Карпин высказался о переносе сбора национальной команды

Главный тренер сборной России прокомментировал перенос сбора национальной команды на осень.

С пониманием отнёсся к ситуации. Конечно, тренерскому штабу и игрокам хотелось бы вновь собраться, провести один или два матча. В РФС уже подтвердили, что сорвалась игра с Камеруном — с крепким соперником, принимавшим участие в недавнем чемпионате мира. Но в связи с невозможностью сыграть хотя бы одну встречу решение по отмене сбора считаю разумным.