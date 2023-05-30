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Стало известно, когда состоятся новые сборы национальной команды России

вчера, 14:28

Национальная команда России проведет следующий сбор осенью. В заявлении РФС сказано:

Следующий сбор национальной команды России пройдет осенью. Такое решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в национальную команду наибольшее количество игроков.

Российский футбольный союз ведёт переговоры с рядом национальных федераций и имеет предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА. График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не нарушать программу подготовки клубов к сезону 2023/24.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
sy8try73bxsx
sy8try73bxsx
вчера в 16:40
Конечно лучше отдыхать,чем лишний раз собираться и потеть на сборах
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 15:15
Непонятно зачем в нынешних условиях они нужны...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:31, ред.
РФС, откровенный убийца российского футбола ⚽️ !!!(((
Холопы УЕФА и ФИФА !(😡😡😡
Гость
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