Стало известно, когда состоятся новые сборы национальной команды России

Национальная команда России проведет следующий сбор осенью. В заявлении РФС сказано:
Следующий сбор национальной команды России пройдет осенью. Такое решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в национальную команду наибольшее количество игроков.
Российский футбольный союз ведёт переговоры с рядом национальных федераций и имеет предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА. График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не нарушать программу подготовки клубов к сезону 2023/24.
Холопы УЕФА и ФИФА !(😡😡😡
Холопы УЕФА и ФИФА !(😡😡😡