Стало известно, когда состоятся новые сборы национальной команды России

Национальная команда России проведет следующий сбор осенью. В заявлении РФС сказано:

Следующий сбор национальной команды России пройдет осенью. Такое решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в национальную команду наибольшее количество игроков.