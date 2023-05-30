Июньский сбор национальной команды России отменён

Генеральный секретарь РФС рассказал об отмене июньского сбора национальной команды России.

У РФС были предварительные договоренности о товарищеском матче со сборной Камеруна, однако камерунцы в последний момент отказались от игры. Переговоры о международных матчах сопряжены с объективными сложностями, связанными с внешнеполитической ситуацией. У нас была возможность договориться с другим соперником на 20 июня. Игра сборной в эту дату заставила бы целый ряд клубов корректировать свои программы подготовки к сезону. После обсуждения ситуации с тренерским штабом сборной и клубами мы решили дать командам спокойно подготовиться к сезону и не ломать графики подготовки.