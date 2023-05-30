Июньский сбор национальной команды России отменён

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об отмене июньского сбора национальной команды России.
У РФС были предварительные договоренности о товарищеском матче со сборной Камеруна, однако камерунцы в последний момент отказались от игры. Переговоры о международных матчах сопряжены с объективными сложностями, связанными с внешнеполитической ситуацией. У нас была возможность договориться с другим соперником на 20 июня. Игра сборной в эту дату заставила бы целый ряд клубов корректировать свои программы подготовки к сезону. После обсуждения ситуации с тренерским штабом сборной и клубами мы решили дать командам спокойно подготовиться к сезону и не ломать графики подготовки.
Если бы они хоть что-нибудь хотели сделать, могли бы просмотреть свои комитеты и выгнать девять десятых нахлебников оттуда.
Вот, реально, кто знает, что у нас женским футболом в России руководит светская львица и "бизнесвумен" Полина Юмашева-Дерипаска? Интересно, она между светскими раутами ездит в какой-нибудь Новый Уренгой открывать новые площадки?) Спорим, она, кроме переводов зарплаты, никакого отношения к РФС в принципе не имеет.
Если бы они хоть что-нибудь хотели сделать, могли бы просмотреть свои комитеты и выгнать девять десятых нахлебников оттуда.
Вот, реально, кто знает, что у нас женским футболом в России руководит светская львица и "бизнесвумен" Полина Юмашева-Дерипаска? Интересно, она между светскими раутами ездит в какой-нибудь Новый Уренгой открывать новые площадки?) Спорим, она, кроме переводов зарплаты, никакого отношения к РФС в принципе не имеет.
Но в нынешних условиях вступление в любую Конфедерацию маловероятно, как мы понимаем, один из ключевых участников АФК, например - Япония, которая тоже должны поддержать заявку России (деталей, конечно, мы не знаем), и на 99% будет возражать. Поэтому я не вижу какого-то положительного решения в ближайшее время.
Но в нынешних условиях вступление в любую Конфедерацию маловероятно, как мы понимаем, один из ключевых участников АФК, например - Япония, которая тоже должны поддержать заявку России (деталей, конечно, мы не знаем), и на 99% будет возражать. Поэтому я не вижу какого-то положительного решения в ближайшее время.