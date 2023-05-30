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Июньский сбор национальной команды России отменён

вчера, 14:14

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об отмене июньского сбора национальной команды России.

У РФС были предварительные договоренности о товарищеском матче со сборной Камеруна, однако камерунцы в последний момент отказались от игры. Переговоры о международных матчах сопряжены с объективными сложностями, связанными с внешнеполитической ситуацией. У нас была возможность договориться с другим соперником на 20 июня. Игра сборной в эту дату заставила бы целый ряд клубов корректировать свои программы подготовки к сезону. После обсуждения ситуации с тренерским штабом сборной и клубами мы решили дать командам спокойно подготовиться к сезону и не ломать графики подготовки.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 22:18
Печально, что федерация камеруна откровенно zaбzдела перед фифа. Какие же они после этого Африканцы. В своё время как приучили их быть рабами, так нихера и не изменилось.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:11
Бесполезные сборы бесполезной сборной.
За адекватность
За адекватность ответ ВаняLOVE (раскрыть)
вчера в 21:07
Мои слова, почему дальше не написали? Видимо дальнейшие слова Вам не интересны. Я привык все читать, ну да ладно. Не правильно поняли. Правильно развивать клуб условно на 2 млн бюджета, ну или сколько выделит область. Все деньги вкладывать в молодежь, выйдут в ФНЛ, либо вперед, либо один вопрос, про спонсоров и.т.п. Но и они не нужны. Воспитал условно Пиняева, дальше сами додумаете.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 20:59
" Не в количестве бюджетных денег дело. " Это Ваши слова? Правильно лт я вас понял, что 5 млн евро из бюджета и 50 млн из бюджета это одинаково? Если не в количестве эих денег дела, тогда в чем?
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 20:55
Посмотрите регламент ФНЛ и ПФЛ (2 лига) и все будет понятно. И размер заявки и требования к стадиону (сравните с РПЛ) и насчет молодежного состава и лимита легионеров и т.д.
За адекватность
За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:43
Не сойдемся мы с Вами. На сколько "КС" увеличили бюджет выйдя в РПЛ? Стоимость чилийца купленного в опорную зону "ЦСКА" или стоимость Барроса, вроде 8. Ненависть к клубам и прочее убираем из общения. То есть играя в ФНЛ, не обязательно иметь молодежный состав, а во второй Лиге тем более ? Вы уверены в том, что пишите? Но в РПЛ готовы по мановению палочки губера, если он не по керлингу. Услышал, извините ежели что не так.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 19:59, ред.
Итак по порядку. Ненависти ни к кому нет. Есть глубокое неуважение к клубу, который поставлен в неравное положение с другими, т.е. нарушен спортивный принцип. Далее. Команда ФНЛ, выйдя в РПЛ увеличивает свой бюджет по следующим причинам. Увеличивается заявка , в том числе за счет обязательного молодежного состава. Возрастают требования к приему и размещению гостей, появляется возможность и необходимость приглашения легионеров. Поэтому лимиты на бюджет в ФНЛ и РПЛ разные. А вот далее главное. Насчет фундамента футбола в виде детского и массового футбола. Это главное почему я против огромных трат бюджетных денег на профессиональный футбол (Зенит, Локо, Динамо, ЦСКА, Ростов и т.д. хотя и в сильно разных объемах, Газпром тратит на порядок больше). Бюджетные деньги должны идти именно на ДЮСШ, Академии и массовый футбол. А сейчас на бюджетные деньги покупаются легионеры и они определяют успех клуба. Это в корне неверно. Только массовый и детский футбол (поля, экипировка, детские тренеры и т.д требуют денег) сможет поднять наш футбол со дна. Спасибо за внимание.
youtomee
youtomee ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:42
да, как-то внезапно и неожиданно)
За адекватность
За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:28, ред.
Добавлю. Ваша ненависть к клубу из СПБ известна. "Любовь" к соседям в красно-белом понятна. Мне это не интересно. Засорю эфир, попытаюсь пояснить, что хотел сказать. Вы юрист, а я нет, так объясните мне недалекому, почему команда ФНЛ выйдя в РПЛ должна увеличить расходы? Команд меньше, матчей меньше, по идее расходы на условно питание, проживание и.т.п должны уменьшится, но нет. Априори футбол должен лежать на фундаменте. Этот фундамент был в СССР. Всегда пытаюсь быть объективным, после развала уехали многие, с разным успехом играли, окромя наверное Шевченко никто и не блеснул. Но был средний уровень воспитанников. У всех клубов РПЛ академии. По сути условный "Динамо" Загреб на этом зарабатывает. Я не поверю, что в нашей стране нельзя набрать в дочернюю команду пару десятков юношей, для которых игра в футбол главное. Зато поверю в другое, что по блату набирают не пойми кого в академии, главным в клубе фиолетово, потому как основная задача с агентами и дающими распилить и себя не обидеть. И это не побороть, и не победить, есть еще анекдот, но промолчу. Как-то так с моей колокольни.
За адекватность
За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:55
Просто анекдот. "На лекции по политологии:
- Зайдите в свинарник. Те свиньи, которые у корыта, спокойно чавкают, а те, которых оттерли и которые пытаются пробиться обратно, отчаянно верещат.
Вот, собственно, и все, что вам нужно знать об оппозиции в России." Без комментариев о развитии футбола в стране.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 18:31
Я же первопричину назвал, а далее... откаты....содержание РФС.... тупость руководства РФС и .д и т.п. По моему глубокому убеждению футболом вообще и РФС в частности должны руководить не чиновники типа Дюкова, Митрофанова, Гргорьянца и пр, а футбольные люди типа Ловчева, Тихонова, , Рахимова, Тарханова и т.д.
За адекватность
За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:18
Я Вас приветствую. Не люблю повторяться, но увы и ах не могу удержаться от общения с грамотными людьми. Постараюсь кратко. Не в количестве бюджетных денег дело. У нас вот в Пермском крае задачу губер поставил, в ФНЛ и ни шагу назад. Сколько под это дело распилят, состав участников.., да нет как говаривали древние и успешно "Хлеба и зрелищ" Или под крылом сильной компании, и не вникаешь куда и что тратится или ... Анатолий, при всем к Вам уважении, готов подписаться под каждым Вашим словом, кроме одного. Не бюджетные деньги губят наш футбол, а ур.. которые их используют.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 17:03
А если коротко и в корень, то притча о том, что денег, как и здоровья много не бывает, в наших условиях не верна. Денег бюджетных у нас слишком много и это губит наш футбол. Доказательств море. От мздоимства чиновников РФС до устранения конкуренции в РПЛ ради амбиций одного чиновника.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:15
Правильно,зачем,они нужны,пусть лучше хлопцы спокойно водки попьют,впереди еще целый сезон,надо сил набраттся!!!
За адекватность
За адекватность ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:14
Повторюсь, всегда приятно общаться с умными людьми. Ежели бы не отстранение, наши бравые освоители денег начали бы сезон на 19 месте. Я о другом, Турция стояла следом на 20-м. Они рванули и ежели не ошибаюсь завершили на 12 месте этот ЕК сезон. В реале мне бы было интересно, наши бы смогли, или по традиции повылетали от условно "рукавов", " карманов" и.т.д. в первых квалифай раундах, ну и потом вью на основе примерно" Кто решил, что мы сильнее Маккаби?" Хотя в принципе и Тбилиси с Баку не лучшие города. Обидно лично мне другое. Такая возможность появилась воспользоваться строчками "Весь мир насилья.. " далее по тексту. Никому ничего не нужно окромя...
112910415
112910415
вчера в 16:11
Почему-то никто играть с нами не хочет...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 15:44
Я бы тоже посмотрел, тем более, что в настоящее время наш футбол ближе по уровню к Азии, чем в Европе (не все вспомнят, что именно с 2023 года у нас огромный провал идёт в рейтинге и всего 4 команды во всех кубках участвовали бы). Поэтому для реноме РФС нынешние события даже стали спасительными в каком-то смысле.

Но в нынешних условиях вступление в любую Конфедерацию маловероятно, как мы понимаем, один из ключевых участников АФК, например - Япония, которая тоже должны поддержать заявку России (деталей, конечно, мы не знаем), и на 99% будет возражать. Поэтому я не вижу какого-то положительного решения в ближайшее время.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:44
Сборная России могла бы сыграть против тренерских команд, таких как Оренбург или Локо
За адекватность
За адекватность ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:33, ред.
Вроде знакомы, хоть и не долго. Более того Вас интересно читать.Попытаюсь вступить в дискуссию. Понимаю о чем Вы говорите, но я со своей колокольни. Много ли потерял европейский клубный футбол из-за отсутствия наших клубов в ЕК ? Как бы ответ на поверхности. Но я не об этом. В ассоциации под названием УЕФА 55 участников. Я пишу, что думаю, абстрагируясь от России по сути до одного места было бы всем ( сильным европейского мира сего) будет ли в ЕК условно Латвия, Кипр, да и по сути еще как минимум сорокет ассоциаций. Переходя к основному, ежели бы эти люди, посаженные на царствие в РФС думали о Вас со мной, оценивали перспективы развития ситуации и.т.д., то уже как минимум нам простым болельщикам должен был быть известен результат, ждут ли нас в АФК, а как максимум. с огромным удовольствием лично я посмотрел бы за потугами наших клубов в клубных турнирах АФК. Ну и резюмируя все выше изложенное перейду к анекдоту, точнее к его завершению, сила есть, воля есть, а силы воли нет. Заранее извиняюсь за много бесполезных букв, к Вам с уважением, что-то навеяло на обширный комментарий.
uabfkq2mabq7
uabfkq2mabq7
вчера в 15:26
Если коротко, то послали подальше, что Камерун, что остальные.
adekvat
adekvat
вчера в 15:20
Правильно верное решение, зачем собирать команду если играть не с кем.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:56
Ур-ра-а-а! Гуляй,робяты ,от мульёна и выше!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 14:30
Мне кажется, у них вся дилемма - найти сборную, с которой Россия могла бы сыграть, и притом не Ирак желательно. Но смысл в этом, все же знают, что на эти страны и игроков конкретно будет давление со всех сторон, да и если противник всё равно будет заведомо слабее России, пусть лучше на два состава поделятся и друг с другом сыграют.

Если бы они хоть что-нибудь хотели сделать, могли бы просмотреть свои комитеты и выгнать девять десятых нахлебников оттуда.

Вот, реально, кто знает, что у нас женским футболом в России руководит светская львица и "бизнесвумен" Полина Юмашева-Дерипаска? Интересно, она между светскими раутами ездит в какой-нибудь Новый Уренгой открывать новые площадки?) Спорим, она, кроме переводов зарплаты, никакого отношения к РФС в принципе не имеет.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 14:23
Честно, даже не знаю, как реагировать на новости о Сборной России по футболу. С одной стороны. сборы игроков, которые вообще в обозримой перспективе ни для чего не нужны, это блажь конечно. Лучше дать больше времени клубам, чтобы они натаскали своих игроков на новый сезон. Может быть, МОЖЕТ БЫТЬ, они покажут более качественный футбол в таком случае. Шансы минимально, но все таки хочется верить. С другой стороны совсем забивать на сборную нельзя, ведь когда-то же мы выйдем на мировую арену. Мне кажет, что с такой же дилеммой столкнулись и в РФС
Гость
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