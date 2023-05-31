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В «Динамо» работают над приглашением Овечкина сыграть за команду

вчера, 17:59

Коммерческий директор «Динамо» Дмитрий Манкин ответил на вопрос, сыграет ли нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин за «бело-голубых» в товарищеском матче с победителем медиафутбольного турнира.

Сыграет ли снова Овечкин за «Динамо»? Мы работаем над этим. Нам очень понравилось, как это было в прошлом году. Но пока подтверждения нет.

Основные встречи медиафутбольного турнира пройдут с 13 июня по 14 июля. 16 июля на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве состоится гранд-финал.

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Все комментарии
leo2011-12
leo2011-12
сегодня в 03:13
Кого они пиарить собираются? Овечкина,Динамо или медиалигу? А может,себя?
Incredulous
Incredulous ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 20:07
Серьезно? Вы в хоккей играли когда-нибудь? Там нагрузки не меньше футбольных, а иногда и больше. Думаете там просто так играют как минимум двумя-тремя звеньями.
Capral
Capral
вчера в 18:58
Чем они занимаются???
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:56
Да он после 15 минут непрерывного бега задыхаться будет.
ДСА
ДСА
вчера в 18:01
Не дай бог травма, и тогда снимай коньки.
Гость
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