В «Динамо» работают над приглашением Овечкина сыграть за команду

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вчера, 17:59

Коммерческий директор «Динамо» Дмитрий Манкин ответил на вопрос, сыграет ли нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» за «бело-голубых» в товарищеском матче с победителем медиафутбольного турнира.

Сыграет ли снова Овечкин за «Динамо»? Мы работаем над этим. Нам очень понравилось, как это было в прошлом году. Но пока подтверждения нет.

Основные встречи медиафутбольного турнира пройдут с 13 июня по 14 июля. 16 июля на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве состоится гранд-финал.