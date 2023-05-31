«Зенит» может сыграть ретро-матч со сборной России

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вчера, 17:25

Руководитель службы по мероприятиям и спонсорским активациям в РФС Кирилл Терешин высказался о появившейся в СМИ информации по поводу организации ретро‑матча между «Зенитом» и сборной России образца 2008 года.

Сообщалось, что игра может состояться 15 июня в Санкт-Петербурге.