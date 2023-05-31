«Зенит» может сыграть ретро-матч со сборной России

Руководитель службы по мероприятиям и спонсорским активациям в РФС Кирилл Терешин высказался о появившейся в СМИ информации по поводу организации ретро‑матча между «Зенитом» и сборной России образца 2008 года.
Сообщалось, что игра может состояться 15 июня в Санкт-Петербурге.
РФС прорабатывает историю организации матча между «Зенитом» и сборной России с учётом отсутствия учебно‑тренировочного сбора и матчей сборной. Хотим по окончании спортивного сезона подарить болельщикам праздник, вспомнив знаменательные даты истории нашего футбола, а именно: 15 лет со дня победы «Зенита» в Кубке УЕФА, 15‑летие завоевания бронзовых медалей сборной России на Евро‑2008, а также пятилетие с момента проведения чемпионата мира в России. Также мы надеемся на приезд иностранцев.
«Куда это? Гусу Хиддинку? Спасибо за приглашение в сборную», – иронизировал комментатор Виктор Гусев.
Для начала Хиддинк отшутился: «Адамов вышел и сразу отдал мне хороший пас. Но, к сожалению, я уже не играю»
Видео есть в сети, если скину получу карточку.
«Куда это? Гусу Хиддинку? Спасибо за приглашение в сборную», – иронизировал комментатор Виктор Гусев.
Для начала Хиддинк отшутился: «Адамов вышел и сразу отдал мне хороший пас. Но, к сожалению, я уже не играю»
Видео есть в сети, если скину получу карточку.
P.S. Гораздо интереснее было сыграть ретро-матч между Зенитом и Спартаком образца, ну так скажем 96-97 года)))
P.S. Гораздо интереснее было сыграть ретро-матч между Зенитом и Спартаком образца, ну так скажем 96-97 года)))