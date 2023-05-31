Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Клубы 2023

«Зенит» может сыграть ретро-матч со сборной России

вчера, 17:25

Руководитель службы по мероприятиям и спонсорским активациям в РФС Кирилл Терешин высказался о появившейся в СМИ информации по поводу организации ретро‑матча между «Зенитом» и сборной России образца 2008 года.

Сообщалось, что игра может состояться 15 июня в Санкт-Петербурге.

РФС прорабатывает историю организации матча между «Зенитом» и сборной России с учётом отсутствия учебно‑тренировочного сбора и матчей сборной. Хотим по окончании спортивного сезона подарить болельщикам праздник, вспомнив знаменательные даты истории нашего футбола, а именно: 15 лет со дня победы «Зенита» в Кубке УЕФА, 15‑летие завоевания бронзовых медалей сборной России на Евро‑2008, а также пятилетие с момента проведения чемпионата мира в России. Также мы надеемся на приезд иностранцев.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
2DROTS хотят провести матч с «Манчестер Сити» или «Реалом»
Сегодня, 05:54
В «Динамо» работают над приглашением Овечкина сыграть за команду
Вчера, 17:59
«Амкал» может провести матчи с командами РПЛ
Вчера, 17:45
Германия и Франция проведут в сентябре товарищеский матч
Вчера, 01:03
ОфициальноСборная США назвала соперников по осенним товарищеским матчам
30 мая
Бразилия сыграет с двумя африканскими сборными в рамках борьбы с расизмом
27 мая
Сортировать
Все комментарии
Mozhay
Mozhay ответ Vadik (раскрыть)
сегодня в 08:38
Кому интересней?
Mozhay
Mozhay ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 08:37
Уберите негритят из спартака и переходные игры обеспечены.
Asper
Asper
сегодня в 05:48
Комментировать такое должен Орлов, ну вы поняли😂
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:31
На 74-й минуте матча с испанцами Акинфеев забрал мяч после прострела Давида Сильвы, выбросил мяч в атаку, который через одну передачу добрался до Романа Адамова. В самом центре поля. Впереди – только защитники сборной Испании и никого из партнёров. Что было дальше? Роман сбавил скорость, посмотрел направо и отправил мяч в пустоту – где не было ни одного футболиста. Зато в сторону скамейки запасных.

«Куда это? Гусу Хиддинку? Спасибо за приглашение в сборную», – иронизировал комментатор Виктор Гусев.

Для начала Хиддинк отшутился: «Адамов вышел и сразу отдал мне хороший пас. Но, к сожалению, я уже не играю»

Видео есть в сети, если скину получу карточку.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:17
Шутку не понял. Я, разумеется помню Адамова, рослый парень, без особой техники, но настырный. И помню, что его привлечение в сборную вызвало у меня недоумение.
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:49
Бывший игрок "Москвы", "Ростова" нападающий. просто запомнился его курьезный случай. Того еще Хиддинк поблагодарил за такой пас. видео в сети должно быть. это было в игре со сборной Испанией вроде
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:40
Адамов - это вратарь Сочи?
протон
протон
вчера в 18:38
Самое главное не забудьте Адамова пригласить, может опять Хиддинку пас отдаст
lotsman
lotsman
вчера в 18:15
Игра, ради юбилея. Никакого смысла нет. Футбольное шоу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:03
11 июня финал Кубка РФ. Ясно, что никто из участников этого матча ни в какую сборную не поедет. И будет матч Карпуша - Семак. Кому это интересно* Не знаю.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:52
Уберите негритят из Зенита и не надо со Сборной играть, Ростов надерёт!)) С тем же тренером)
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:48, ред.
"Также мы надеемся на приезд иностранцев." Нет слов. "ЦСКА" 2005 против "Зенита 2008". Надеюсь на приезд иностранцев. Может в Саранске чемпионат России среди детских домов организовать, или уж не знаю что, без надежд на приезд иностранцев.
Александр V
Александр V
вчера в 17:48
Имеет смысл только если Малком и Со. успеют вернуться.
Vadik
Vadik
вчера в 17:47
А зенитовцы, герои тех лет, по тайму за каждую команду сыграют?)))
P.S. Гораздо интереснее было сыграть ретро-матч между Зенитом и Спартаком образца, ну так скажем 96-97 года)))
6asc97ungcrr
6asc97ungcrr
вчера в 17:26
Давно с Бразилией не играли
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 