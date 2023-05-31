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«Амкал» может провести матчи с командами РПЛ

вчера, 17:45

Основатель клуба Медиалиги «Амкал» Герман Попков рассказал о возможности сыграть с командами РПЛ.

Есть вероятность, что в этом году мы опять сыграем с клубами РПЛ, но это уже отдельные игры «Амкала». Поэтому до подписанных договорённостей объявлять, что за команда будет, — нелогично. Мы ведём переговоры и с московскими клубами, есть и не из Москвы. Из банальных вариантов — это «Пари НН». Стадион — суперприятный, там есть куча игроков, с которыми мы поддерживаем отношения. Думаю, что этот вариант можно проработать. Думаю, что может быть товарищеский матч в Нижнем Новгороде.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:52
Ну если командам из РПЛ будет делать больше нечего !)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:48
Ну пусть дерзают играть на высоком уровне...
Гость
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