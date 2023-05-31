Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыИспания. Примера 2022/2023

«Реал» — самый дорогой футбольный клуб по версии Forbes

вчера, 20:39

Издание Forbes опубликовало список самых дорогих футбольных клубов мира в 2023 году.

Первое место занял мадридский «Реал» (6,07 млрд долларов), вторым стал «Манчестер Юнайтед» (6 млрд), а замкнула тройку «Барселона» (5,51 млрд). Также в десятку вошли «Ливерпуль» (5,29 млрд), «Манчестер Сити» (4,99 млрд), «Бавария» (4,86 млрд), ПСЖ (4,21 млрд), «Челси» (3,1 млрд), «Тоттенхэм» (2,8 млрд) и «Арсенал» (2,26 млрд).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ростех» окажет поддержку «Балтике»
Сегодня, 18:12
СлухиУЕФА готовит план по введению ограничений на суммы зарплат и трансферов
Вчера, 22:27
Transfermarkt увеличил стоимость Кокорина
Вчера, 20:13
«Газпром» выплатит «Бешикташу» 78 миллионов евро в течение 3 лет
29 мая
Тен Хаг намекнул на необходимость усиления состава «Манчестер Юнайтед»
29 мая
СлухиСтало известно, какую зарплату хочет получать Энрике в «Наполи»
29 мая
Сортировать
Все комментарии
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 10:57
И ни одного итальянского клуба …
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 03:34
Вот уже 10 лет как мю позорится, но остается одним из самых дорогих клубов. Периодически заскакивая на 1 место даже.
Какую все же империю выстроил Фергюсон и его команда, что эти вот никак не растопчут их наследие.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:59
Не вошёл только Зенит, никуда он не входит
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:36
Мну так понимает Зенит вне конкурса или инфа закрытая?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:02
Разумеется, именно королевский клуб должен быть на этом месте. Я так понимаю, здесь имеет значение стоимость активов клуба (футболисты в том числе), стоимость бренда и т.п.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 