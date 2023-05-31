«Реал» — самый дорогой футбольный клуб по версии Forbes

Издание Forbes опубликовало список самых дорогих футбольных клубов мира в 2023 году.
Первое место занял мадридский «Реал» (6,07 млрд долларов), вторым стал «Манчестер Юнайтед» (6 млрд), а замкнула тройку «Барселона» (5,51 млрд). Также в десятку вошли «Ливерпуль» (5,29 млрд), «Манчестер Сити» (4,99 млрд), «Бавария» (4,86 млрд), ПСЖ (4,21 млрд), «Челси» (3,1 млрд), «Тоттенхэм» (2,8 млрд) и «Арсенал» (2,26 млрд).
Какую все же империю выстроил Фергюсон и его команда, что эти вот никак не растопчут их наследие.
Какую все же империю выстроил Фергюсон и его команда, что эти вот никак не растопчут их наследие.