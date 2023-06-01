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«Севилья» — победитель Лиги Европы сезона 2022/23

сегодня, 01:04
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗакончился после серии пенальти

«Севилья» выиграла у «Ромы» в финале Лиги Европы (1:1, 4:1 по пенальти).

Нападающий Пауло Дибала вывел римлян вперёд на 35-й минуте встречи. Автогол защитника Джанлуки Манчини на 55-й позволил андалусийцам отыграться. Основное и дополнительное время игры завершилось вничью. Победу в серии пенальти со счётом 4:1 одержала испанская команда.

«Севилья» выиграла трофей в седьмой раз в истории.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 16:15, ред.
Ворота футбольные больше, чем хоккейные и точно больше, чем баскетбольное кольцо. Но конечно, когда нервы напряжены до предела, то и пенальтисту, футбольные ворота кажутся меньше баскетбольного кольца...
Karkaz
Karkaz
сегодня в 16:11
А Моур оказывается не особенный) Не справился с лузерской серией Тоттенхэма и фартовой серией Севильи.
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:47
Приветствую Вас, Виктор!
сложно не согласиться со словами Константина Ивановича, но на мой скромный взгляд, что пенальти, что буллит, что штрафные броски в баскетболе всё это лотерея....каким бы ты небыл мастером, но в этот ответственный и важный момент шансы на успех 50\50....даже штрафной бросок в кольцо без сопротивления можно и смазать(тут нервы берут вверх)
Zak11
Zak11
сегодня в 15:37
Пенальти был стопроцентный. Судья работал отвратительно.
Capral
Capral ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 15:29
Согласен.
УЕСКА
УЕСКА ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:19, ред.
Думаю третье место в группе ее вполне устроит)
Capral
Capral ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 11:43
Севилье, и без твоих пожеланий в ЛЧ ничего не светит.
SonicStar
SonicStar ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:40
Не спалось. Жду, когда Севилья в очередной раз опозорится в ЛЧ. Как правило, те, кто попадает в ЛЧ незаслуженно, потом легко из неё вылетает
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 10:45
Приветствую Вас, мой юный Друг!
На мой взгляд, лотерея- это буллиты.
Пенальти надо уметь бить. Когдато, Бесков говорил, что отбитый вратарем пенальти- это не заслуга вратаря, но ошибка бьющего...
😉😉😉😉😉😉😉🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
FERIS
FERIS
сегодня в 10:40
Испанцев с победой!
Capral
Capral ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 10:38
Как спалось? Улеглись страсти?
😉😉😉😉😉😉😉
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 10:15
Заслуженно! С Победой!
Илья85
Илья85 ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 08:22
Получилось отдохнуть ?
chromage
chromage
сегодня в 08:18
Хы. Все голы с игры забила Рома. А выиграла Севилья =)
112910415
112910415
сегодня в 08:16
традиции - штука стойкая !
SonicStar
SonicStar ответ Илья85 (раскрыть)
сегодня в 07:59
В 1м матче Салах открылсчет из офмайда, после этого года Рома посыпалась. Во втором матче Ливер вдевятером должен был оставаться, т.к. помимо волейбола Арнольда, за который должны были пенальти с травить и КК давать, должны были удалить Кариуса, который срубил Джеком. Но судья там придумал офсайд у Эдина. И много было бы шансов у Ливера вдевятером против ТОЙ Ромы? У Ромы тогда украли заслуженный финал ЛЧ, а судья Скомина в следующем сезоне за уши вытащил Ливер из группы ЛЧ, которую Ливер потом и выиграл. А в финале ЛЕ , как по мне, Тейлор решил свести счёты с Моуринью, т.к. последний очень часто критиковал Тейлора ещё будучи тренером МЮ
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:36
Ну что же, короли ЛЕ в очередной раз завоевали этот трофей и теперь примкт участие в ЛЧ,т.к по итогам сезона в ЛаЛиге не попали в заветную четверку.
К сожалению Рома пролетела мимо ЛЧ,а посмотреть на команду Жозе в ЛЧ было бы интересно....
Матч был напряженным,без большого количества опасных моментов,т.к цена ошибки была велика....ну а пенальти это лотерея,это всем известно....
Севильцев с победой, Римлян не унывать!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:41
Зауважал Моуринью ещё больше, реально команда играла, только нападающего не было.
Ну и судья уперся за Севилью, железобетонную пену за волейбол не поставил
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 06:38
Рому немного жаль. Но это наш кубок. С победой Севилью!
sir_Alex
sir_Alex ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 06:28
И вручить им его навечно!
-DAGGER-
-DAGGER- ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 06:18
Не увидел ответа на свой вопрос.
Энвер Икрянов
Энвер Икрянов
сегодня в 06:11
У Беллоти был стопроцентный шанс забить в основное время !!!
ABir
ABir
сегодня в 06:05
Севилья смогла вернуться в игру после не очень складывающегося первого тайма и заслуженно выиграла ЛЕ
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 05:44
Должны бы ,руководители,или хозяева Ромы показать Мауру на выход!! Ни кубка,ни чемпионства,ни лч соответственно!!
Dima salev
Dima salev
сегодня в 05:24
Если финале сегодня играл Ман .сити серевно Севилья выиграл бы . Севилья победил в лиге Европы Ливерпуль с Салахом и Манье. У Севилья есть какой-то магий в финале лиги Европы победить любого команды
adekvat
adekvat
сегодня в 05:10
Кубок пора переименовывать, в кубок Севильи.
Capral
Capral ответ Илья85 (раскрыть)
сегодня в 03:26
Пока!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👋👋👋👋👋👋👋👍👍👍👍👍👍👍
Илья85
Илья85 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:20, ред.
Спасибо за интересное общение .спокойной ночи
Capral
Capral
сегодня в 03:15
Возможно, но это не проблема.
Ладно, приятно было познакомиться и пообщаться! Надеюсь, еще пообщаемс!я До встречи! Здоровья Вам- это главное!!! Всего доброго!
Илья85
Илья85 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:12
Вы ,скорее всего ,намного старше будете
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