«Севилья» — победитель Лиги Европы сезона 2022/23

«Севилья» выиграла у «Ромы» в финале Лиги Европы (1:1, 4:1 по пенальти).
Нападающий Пауло Дибала вывел римлян вперёд на 35-й минуте встречи. Автогол защитника Джанлуки Манчини на 55-й позволил андалусийцам отыграться. Основное и дополнительное время игры завершилось вничью. Победу в серии пенальти со счётом 4:1 одержала испанская команда.
«Севилья» выиграла трофей в седьмой раз в истории.
С победой!
С победой!
Это как? Стиль Севильи это навесы. У них отсутствует вертикальный футбол даже там, где он напрашивается от слова совсем. Они никак не перестроились. Все замены были по позиции крайних защитников. А вот Рома на удивление часть матча играла в комбинационный футбол, не совсем типичный для себя, этим и поставили Севилью в ступор на какое-то время. Потом вернулись в низкий (редко средний) блок, а Севилья перешла к своим навесам.
Это как? Стиль Севильи это навесы. У них отсутствует вертикальный футбол даже там, где он напрашивается от слова совсем. Они никак не перестроились. Все замены были по позиции крайних защитников. А вот Рома на удивление часть матча играла в комбинационный футбол, не совсем типичный для себя, этим и поставили Севилью в ступор на какое-то время. Потом вернулись в низкий (редко средний) блок, а Севилья перешла к своим навесам.