«Севилья» — победитель Лиги Европы сезона 2022/23

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сегодня, 01:04

«Севилья» выиграла у «Ромы» в финале Лиги Европы (1:1, 4:1 по пенальти).

Нападающий Пауло Дибала вывел римлян вперёд на 35-й минуте встречи. Автогол защитника Джанлуки Манчини на 55-й позволил андалусийцам отыграться. Основное и дополнительное время игры завершилось вничью. Победу в серии пенальти со счётом 4:1 одержала испанская команда.

«Севилья» выиграла трофей в седьмой раз в истории.