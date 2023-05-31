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Бразилия переиграла Тунис в 1/8 финала молодёжного ЧМ. Ренан удалился

вчера, 22:58

Сборная Бразилии одержала победу над Тунисом в матче 1/8 финала молодёжного чемпионата мира (U20) (4:1).

Счёт на 11-й минуте встречи открыл Маркос Леонардо. Андрей Сантос на 31-й удвоил преимущество команды. На 45-й красную карточку получил защитник «Зенита» Роберт Ренан. Матеус Мартинс на 90+1-й забил третий гол «селесао», а Сантос на 90+10-й оформил дубль. Единственным голом у африканцев отметился Джибриль Осман.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:10
Нет так нельзя...
90 минут отыграли в одну калитку, затем судья добавил 12 минут, прошли, на 10 минуте Тунис размочил разгромный счёт, как принято здесь говорить.
Зачем добавлять время в игре в одни ворота?
Гость
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