Бразилия переиграла Тунис в 1/8 финала молодёжного ЧМ. Ренан удалился

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вчера, 22:58

Сборная Бразилии одержала победу над Тунисом в матче 1/8 финала молодёжного чемпионата мира (U20) (4:1).

Счёт на 11-й минуте встречи открыл Маркос Леонардо. Андрей Сантос на 31-й удвоил преимущество команды. На 45-й красную карточку получил защитник «Зенита» . Матеус Мартинс на 90+1-й забил третий гол «селесао», а Сантос на 90+10-й оформил дубль. Единственным голом у африканцев отметился Джибриль Осман.