Сборная Бразилии одержала победу над Тунисом в матче 1/8 финала молодёжного чемпионата мира (U20) (4:1).
Счёт на 11-й минуте встречи открыл Маркос Леонардо. Андрей Сантос на 31-й удвоил преимущество команды. На 45-й красную карточку получил защитник «Зенита» Роберт Ренан. Матеус Мартинс на 90+1-й забил третий гол «селесао», а Сантос на 90+10-й оформил дубль. Единственным голом у африканцев отметился Джибриль Осман.
90 минут отыграли в одну калитку, затем судья добавил 12 минут, прошли, на 10 минуте Тунис размочил разгромный счёт, как принято здесь говорить.
Зачем добавлять время в игре в одни ворота?
90 минут отыграли в одну калитку, затем судья добавил 12 минут, прошли, на 10 минуте Тунис размочил разгромный счёт, как принято здесь говорить.
Зачем добавлять время в игре в одни ворота?