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2DROTS хотят провести матч с «Манчестер Сити» или «Реалом»

вчера, 05:54

Президент медийной команды 2DROTS Никита «Некит» Панасюк выразил желание сыграть товарищеский матч с европейским топ-клубом.

Нельзя говорить, что ЦСКА для 2DROTS – пройденный этап. Конечно, хотелось бы сыграть еще с кем-нибудь посильнее, но у нас тут тоже сильные команды. Было бы кайфово сыграть с «Манчестер Сити» или «Реалом», но для меня быть реалистом – это обыгрывать клубы РПЛ. На данный момент нам рановато играть с европейскими командами, но все возможно в этой жизни.

В конце марта 2DROTS в товарищеском матче обыграла ЦСКА (2:1).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:56
красивая мечта ... как жить без мечты ?!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 09:51
Сколько буки могут пиарить эту Медиалигу? Реально все всё знают, основной костяк команд Медиалиги составляют сбитые лётчики из ФНЛ и ФНЛ-2.
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:12
Тут с камеруном не договорилсь, а эти наивные....
Vadik
Vadik
вчера в 07:24
Мечты, мечты.... А согласятся ли соперники играть?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:02
Сейчас это похоже на бред, европейцы не будут играть с нами товарищеские матчи. Разве что сербы.
Гость
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