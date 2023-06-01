2DROTS хотят провести матч с «Манчестер Сити» или «Реалом»

Президент медийной команды 2DROTS Никита «Некит» Панасюк выразил желание сыграть товарищеский матч с европейским топ-клубом.

Нельзя говорить, что ЦСКА для 2DROTS – пройденный этап. Конечно, хотелось бы сыграть еще с кем-нибудь посильнее, но у нас тут тоже сильные команды. Было бы кайфово сыграть с «Манчестер Сити» или «Реалом», но для меня быть реалистом – это обыгрывать клубы РПЛ . На данный момент нам рановато играть с европейскими командами, но все возможно в этой жизни.