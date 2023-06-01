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Спаллетти — лучший тренер сезона в Серии А

вчера, 19:47

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти признан лучшим тренером по итогам сезона Серии А 2022/23.

Под руководством специалиста неаполитанцы стали чемпионами Италии. Спаллетти возглавил «Наполи» летом 2021 года.

Известно, что наставник покинет команду по окончании текущего розыгрыша итальянского первенства.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 09:16
Лучший тренер в серии А!...а не подскажите, с какого клуба в РОССИИ-его погнали поганой метлой?))))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 05:33
Конечно может получиться и неожиданный поворот. Вот например и суток не прошло как в голландском чемпе некий Утрехт, в родных пенатах, продул Спарте.... А до этой игр, в личных встречах, 13 раз добивался виктории... Мну перед ставкой не посмотрел турнирную таблицу.... Но это уже другая история... На эксперта надейся, но сам не плошай....))
протон
протон
сегодня в 01:45
При нем «Наполи» выиграл скудетто... и дважды подряд уступил Спартаку :)
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:10
А ты думал! У меня тетка и кузина в Барселоне живут- поэтому за Испанию!!!
Доброй ночи, Дружище!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:46
Всё. Мирной ночи всем!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:42
Ух ты! Испанец.....)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:41
Вспомнил.
Бавария терзала как хотела. Роббен справа терзал их своим фирменным финтом - показывает что поведет мяч вправо, а сам уходил влево и навес на штрафную...
Навесов 20 за игру сделал и это была ошибка - в Челси два рослых защитника были, как и Дрогба негритята.
Вот припоминаю он не с углового завил в отрыв ушел...
Шуnя771
Шуnя771 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:35
Да я смотрел эту игру, Челси в десятером сидели оба тайма в своей штрафной.
Шуnя771
Шуnя771 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:34
А не на контратаке он один убежал почти с середины поля?
Надоть спросить ...Аналитика.
A.S.A
A.S.A ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:32
Дрогба! Тогда если я не ошибаюсь Челси забил с единственного углового....
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:32
Понятно. Ну а мне без разницы. Вчера, конкретно за испанцев болел.
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:31
Я не против Сити, просто из этих двух команд ближе Интер....когда-то там играл Виери, очень нравилась его игра и еще Иван Самарано и Альваро Рекоба
Шуnя771
Шуnя771 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:30, ред.
И Вам хорошего отдыха у футбольного экрана!)

Это не та игра, когда негр огромный, забыл как его, заколотил?
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:28
Интер
A.S.A
A.S.A ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:28
Приветствую Вас! Помните финал 2012 года, тогда Бавария была просто монстром и весь матч гоняла Челси,а те одним ударом перевели игру в доп.время, а по пенальти еще и победили....это финал, случится может все что угодно....на бумаге конечно же Сити фаворит,а вот что будет на поле....хотя судья тот еще....
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:26
Вы за кого, в финале?
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:20
Ну это да...а Милан после так же бездарно продул Интеру....всё отнасительно😉
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:04
Тем интереснее будет. Логично было поставить на МС, но рисковано. Вобщем, поглядим...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:51
Зарекаться нельзя, но... Моуриньо видел как дотягивал...?
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:25
Думаете? Ну, как знать...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:24
Приветище, Олежа!!!
Думаешь не потянет Интер? А если, а вдруг? Вот предчувствия у меня, что макаронники дотянут до пеналей...
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:19, ред.
Вряд ли они станут ставить Кубок ЛЧ выше Кубка Серии А.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:19
Вечера хорошего Виктор!
Да не может "если"!
И МС Интеру не по зубам и судьи польские проверенные временем и последним СМ!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:01
А вылетела от серенького Милана...
Capral
Capral
вчера в 21:00
А если Интер выиграет ЛЧ, кто будет лучшим тренером? Не поспешили ли объявить лучшего?
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:21
Ну тут вообще без вариантов! Лучиано добился долгожданной для неаполетанского клуба победы в СерииА, команда просто катком прошлась по всем соперникам в первом круге и обеспечила себе солидный отрыв,а вторую часть второго круга просто доигрыаала сезон...
Интересно какой будет следующий проект у Спаллетти?!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:12
Сделал дело - получай смело!
ps3363sax6b3
ps3363sax6b3
вчера в 20:11
Это выглядит логично, никто не ожидал от Наполи такого сезона
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