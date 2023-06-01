Спаллетти — лучший тренер сезона в Серии А

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти признан лучшим тренером по итогам сезона Серии А 2022/23.
Под руководством специалиста неаполитанцы стали чемпионами Италии. Спаллетти возглавил «Наполи» летом 2021 года.
Известно, что наставник покинет команду по окончании текущего розыгрыша итальянского первенства.
Интересно какой будет следующий проект у Спаллетти?!
Интересно какой будет следующий проект у Спаллетти?!
Бавария терзала как хотела. Роббен справа терзал их своим фирменным финтом - показывает что поведет мяч вправо, а сам уходил влево и навес на штрафную...
Навесов 20 за игру сделал и это была ошибка - в Челси два рослых защитника были, как и Дрогба негритята.
Вот припоминаю он не с углового завил в отрыв ушел...
Бавария терзала как хотела. Роббен справа терзал их своим фирменным финтом - показывает что поведет мяч вправо, а сам уходил влево и навес на штрафную...
Навесов 20 за игру сделал и это была ошибка - в Челси два рослых защитника были, как и Дрогба негритята.
Вот припоминаю он не с углового завил в отрыв ушел...