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Моуриньо отдал юному болельщику медаль за второе место в Лиге Европы

вчера, 03:54
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после поражения от «Севильи» в финале Лиги Европы отдал свою медаль болельщику.

Португальский специалист после того, как ему вручили награду за 2-е место, отправился к трибуне болельщиков итальянской команды и отдал медаль ребёнку.

Это поражение стало для Моуриньо первым в финалах еврокубковых турниров.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:02
    Zak11
    Zak11
    вчера в 13:50
    Сложно сказать заслужила ли Севилья титул. Но удача была на их стороне. Болел за Жозе и Рому, Севилья надоела честно говоря.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 11:32
    Это его право как распоряжаться своим имуществом, не судье же дарить....)
    Lewa2708
    Lewa2708 ответ ОПС (раскрыть)
    вчера в 05:46
    Да это нормально, как говорил Шенкли: если ты первый, то ты первый, если второй, то ты никто.
    Вот и у него такая же философия. Он уже выкидывал свой утешительный приз за поражение в суперкубке Англии)
    ОПС
    ОПС
    вчера в 05:29
    Что отдал медаль ребенку, это с одной стороны хорошо, для ребенка. А с другой стороны зачем это делать сразу после награждения. Это что бы показать свое недовольство серебром. Что привык только выигрывать. Нехорошо как то получилось.
    m6ff2amznb6e
    m6ff2amznb6e
    вчера в 04:30
    Золотую бы точно зажмотил толмач
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 03:56
    Опять он не первый
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