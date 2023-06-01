Моуриньо отдал юному болельщику медаль за второе место в Лиге Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после поражения от «Севильи» в финале Лиги Европы отдал свою медаль болельщику.
Португальский специалист после того, как ему вручили награду за 2-е место, отправился к трибуне болельщиков итальянской команды и отдал медаль ребёнку.
Это поражение стало для Моуриньо первым в финалах еврокубковых турниров.
Вот и у него такая же философия. Он уже выкидывал свой утешительный приз за поражение в суперкубке Англии)
Вот и у него такая же философия. Он уже выкидывал свой утешительный приз за поражение в суперкубке Англии)