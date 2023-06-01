Моуриньо отдал юному болельщику медаль за второе место в Лиге Европы

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вчера, 03:54

Главный тренер «Ромы» после поражения от «Севильи» в финале Лиги Европы отдал свою медаль болельщику.

Португальский специалист после того, как ему вручили награду за 2-е место, отправился к трибуне болельщиков итальянской команды и отдал медаль ребёнку.

Это поражение стало для Моуриньо первым в финалах еврокубковых турниров.