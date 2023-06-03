«Динамо» готово побороться с «Локомотивом» за игроков «Крыльев Советов»

«Динамо» интересуется защитником «Крыльев Советов» Романом Евгеньевым и полузащитником Александром Коваленко.
Ранее также сообщалось о том, что на игроков претендует «Локомотив». Отмечается, что «бело-голубые» готовы составить конкуренцию «красно-зелёным» в борьбе за футболистов.
Евгеньев является воспитанником «Динамо».
Да, именно этому уроду Евгеньев оказался ненужен. Также, как и Комличенко, который ведет всю атаку Ростова. Ну, что сказать- Герта ему на память...
Да, именно этому уроду Евгеньев оказался ненужен. Также, как и Комличенко, который ведет всю атаку Ростова. Ну, что сказать- Герта ему на память...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1352842/evgenev-roman-dinamo 03.06.2023
Это уже не смешно. Динамо избавилось от Евгеньева самым плохим способом. А теперь интересуется? А не пошлет ли Евгеньев Динамо по одному адресу? Кстати Евгеньев оказался не нужен великому Шварцу., или я ошибаюсь?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1352842/evgenev-roman-dinamo 03.06.2023
Это уже не смешно. Динамо избавилось от Евгеньева самым плохим способом. А теперь интересуется? А не пошлет ли Евгеньев Динамо по одному адресу? Кстати Евгеньев оказался не нужен великому Шварцу., или я ошибаюсь?