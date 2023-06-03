«Динамо» готово побороться с «Локомотивом» за игроков «Крыльев Советов»

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вчера, 10:03

«Динамо» интересуется защитником «Крыльев Советов» и полузащитником .

Ранее также сообщалось о том, что на игроков претендует «Локомотив». Отмечается, что «бело-голубые» готовы составить конкуренцию «красно-зелёным» в борьбе за футболистов.

Евгеньев является воспитанником «Динамо».