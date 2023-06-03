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«Динамо» готово побороться с «Локомотивом» за игроков «Крыльев Советов»

вчера, 10:03

«Динамо» интересуется защитником «Крыльев Советов» Романом Евгеньевым и полузащитником Александром Коваленко.

Ранее также сообщалось о том, что на игроков претендует «Локомотив». Отмечается, что «бело-голубые» готовы составить конкуренцию «красно-зелёным» в борьбе за футболистов.

Евгеньев является воспитанником «Динамо».

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Все комментарии
Naherger
Naherger ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:50
Комличенко?!😂что он там ведёт ? Ныряет он гораздо лучше чем забивает. У него даже лучше дельфина получается
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:39
Ну так- ударная тройка!!!
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:22
это мне мужики рассказывали...сегодня уже не секрет, а именно Лебедев,Анисин, Будунов!!!
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:16
Да ты шо?! Серьезно? Я не знал...
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:06
ТОЧНО!...пообещал мужикам по квартире и авто-Волга!))))
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:38
Но в хоккее был тренер- великий Кулагин!
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:35
а вот батя мой (по сей день) уверен, что Крылья Советов-станет чемпионом! (как в 74-ом году по шайбе) и все мои доводы-сводит к одному: яйцо -курицу не учит!...и у меня-не чем парировать))))
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:12
А крылья- на перья...
альсато
альсато
вчера в 13:37
Который год-растаскивают СОВЕТЫ-на КРЫЛЬЯ)))))
dmfd8ze5cwye
dmfd8ze5cwye
вчера в 11:31
Лучше бы не бодались, было б за кого
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 10:41
Толя, приветище!!!
Да, именно этому уроду Евгеньев оказался ненужен. Также, как и Комличенко, который ведет всю атаку Ростова. Ну, что сказать- Герта ему на память...
sova147
sova147
вчера в 10:17
Видно придёт новый тренер и всё будет по старому!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:12
«Динамо» интересуется защитником «Крыльев Советов» Романом Евгеньевым
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1352842/evgenev-roman-dinamo 03.06.2023
Это уже не смешно. Динамо избавилось от Евгеньева самым плохим способом. А теперь интересуется? А не пошлет ли Евгеньев Динамо по одному адресу? Кстати Евгеньев оказался не нужен великому Шварцу., или я ошибаюсь?
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:06
Опять "Крылышки" "дербанят" московские клубы...)
Гость
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