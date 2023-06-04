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«Челси» планирует подписать Месси

вчера, 10:59

«Челси» хочет приобрести нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

Аргентинец покинет французский клуб ближайшим летом, в 32 матчах сезона Лиги 1 2022/23 футболист забил 16 голов и отдал 16 голевых передач.

У игрока есть и другие варианты продолжения карьеры.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:38, ред.
Всем сторонникам этой теории: Лионель Месси никогда не будет играть в АПЛ и рассуждать на тему "будет - не будет" не имеет смысла. Ни одного довода "за" не вижу, только доводы "против".
Кстати, дайте аргентинцу спокойно доиграть в клубе, который он выберет на своё усмотрение. Своей блестящей карьерой он заслужил это. Или вы хотите, чтобы он до сорока лет бегал, как молодой ? И ничего он не боится в АПЛ, о чём прямым текстом говорят некоторые пользователи. Ни-че-го. Достаточно вспомнить ответный матч "Барселоны" с "Ливерпулем" в ЛЧ.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:34
Гном испугается идти в Апл. Там его сломают.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 18:16
Гнома в АПЛ затопчут
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:16
Это что-то новое )
амурец
амурец
вчера в 17:05
У Челси и так полно проблем, зачем им балласт
myst5
myst5
вчера в 15:39
Все же понимают что Месси уже не футболист ? Пользу на поле он не принесет . Его брать только чтоб трогать таблом
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 15:03
Не пойдёт он в Челси, на данный момент клуб испытывает трудности. МС, Пеп, да, лучше для Месси будет, но, нахрена это самому МС? Они итак на данный момент лучший клуб мира, зачем что то перестраивать, ради старого даже Месси. Не стоит)
lotsman
lotsman
вчера в 14:31
Пока Челси планирует, Месси к арабам уйдёт. Или за океан улетит.
Alex12357
Alex12357
вчера в 14:28, ред.
гном настроил свои лыжи туда где ему будут платить бабло за хождение пешком по полю !
Imrebellion
Imrebellion ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 14:08
Делать нечего сейчас в МЛС, Саудии, Аргентине. В Челси зато есть свои - Покет, Энцо. Новейший проект снявший с себя все давлении. Ньюкасл это уже лотерея. Не будь кризиса Лфк и Челси, они ЛЧ так и не увидели бы.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:43, ред.
Туда он всегда успеет. На то они и бедуины. )

МС, как я неоднократно и писал ранее, - чуть ли не единственный и достойный вариант в АПЛ.
Пеп сможет использовать своего гениального подопечного эффективно так, чтоб он и банки (голы) создавал и комфортно себя чувствовал ( в плане физики).
Золотая середина во всём ( и вашим и нашим) - золотой конёк Гвардиолы.

Да и со спортивной точки зрения..., хотелось бы ещё раз глянуть, как Месси английских дровосеков-дефов будет в дураках оставлять, - уж в этом отношении с аргентинца, даже в его современных кондициях, станется.
Dauletbek
Dauletbek ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 13:19, ред.
Без ЛЧ Месси в Челси делать нечего, уж лучше в Барсу на самую маленькую зарплату, но с ЛЧ
RamonCSKA
RamonCSKA ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:59
Думаю очень много не хочет, потому что там высокие финансовые аппетиты и сомнительный кпд на выходе
ДСА
ДСА
вчера в 12:59
Челси может, денег хватит.
adrianes
adrianes
вчера в 12:54
Гному предложения из АПЛ прут. Значит еще есть порох.Надеюсь согласится и не пойдет в лигу верблюдов.
shlomo
shlomo
вчера в 12:43
Интересно... а сеть ли клуб который его не хочет подписать????.... сколько еще журналисты таких версий будут подбрасывать...
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 12:39
Неймара в МанЮ - он там по-любому лучше Антони, Санчо, Гарначо всяких будет. Да и Рэшфорду полезнее играть с действительно топ кудесниками.

Месси в Челси к Почеттино, Энцо, возможно обменим Луккаку на Лаутаро, или перехватим МакАлистера - чем хуже вариантов с МЛС? Да и Боули дополнительно поднимет хайп.
Или в МС к Пепу после требла. У них самый стабильный проект, а Гвардиола при желании поставит в разы круче игру чем сб. Аргентины с Месси.

В общем, с этими трансферами АПЛ вообще взорвал бы окончательно медиапространство.
sova147
sova147 ответ Vadik (раскрыть)
вчера в 12:29
Я согласен полностью, это ужас!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:20, ред.
Сначала типа Неймар, теперь Месси…
Да и не пойдет он в команду без ЛЧ.
Интересно было бы наконец таки посмотреть за ним в АПЛ, нооо, рисковать он не станет, выберет путь (чемпионат, страну) по проще, как ранее.
Он хоть давно и подписан на Челси в соц.сетях, и сам лично рекомендовал зимой Энцо Фернандесу перейти в Челси…но не верится в этот трансфер, много причин.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 12:13
А-ха-ха... Берите Гешу.. Это он любит вниз по низходящей.. ЛЧ, ЛЕ, СА, 0+0... 😄..
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:10
Если Челси хочет подписать Месси, то им для этого нужно "отписать" минимум три четверти своего состава.
cska1948
cska1948
вчера в 11:56
Неужели Челси готов предложить Месси контракт жирнее чем саудовцы?
Откуда деньги, Зин?
Vadik
Vadik
вчера в 11:46
Скоро не останется в Европе команд без новостей о подписании Месси))))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:35
Клуб готов терпеть его капризы?
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:33
Любит Месси разговоры о своей востребованности
Elliada
Elliada
вчера в 11:31
Я согласен на любой европейский клуб. Но не думаю, что Месси перейдет. Челси не играет в ЛЧ
cb7hnxepdjej
cb7hnxepdjej
вчера в 11:31
Очередная жирная утка от папы гнома
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:29
Недолго осталось терпеть эту болтовню. Месси уходит к бедуинам за 400 млн.
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