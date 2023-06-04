«Челси» планирует подписать Месси

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вчера, 10:59

«Челси» хочет приобрести нападающего ПСЖ .

Аргентинец покинет французский клуб ближайшим летом, в 32 матчах сезона Лиги 1 2022/23 футболист забил 16 голов и отдал 16 голевых передач.

У игрока есть и другие варианты продолжения карьеры.