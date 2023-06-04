«Челси» планирует подписать Месси

«Челси» хочет приобрести нападающего ПСЖ Лионеля Месси.
Аргентинец покинет французский клуб ближайшим летом, в 32 матчах сезона Лиги 1 2022/23 футболист забил 16 голов и отдал 16 голевых передач.
У игрока есть и другие варианты продолжения карьеры.
Да и не пойдет он в команду без ЛЧ.
Интересно было бы наконец таки посмотреть за ним в АПЛ, нооо, рисковать он не станет, выберет путь (чемпионат, страну) по проще, как ранее.
Он хоть давно и подписан на Челси в соц.сетях, и сам лично рекомендовал зимой Энцо Фернандесу перейти в Челси…но не верится в этот трансфер, много причин.
Да и не пойдет он в команду без ЛЧ.
Интересно было бы наконец таки посмотреть за ним в АПЛ, нооо, рисковать он не станет, выберет путь (чемпионат, страну) по проще, как ранее.
Он хоть давно и подписан на Челси в соц.сетях, и сам лично рекомендовал зимой Энцо Фернандесу перейти в Челси…но не верится в этот трансфер, много причин.
Месси в Челси к Почеттино, Энцо, возможно обменим Луккаку на Лаутаро, или перехватим МакАлистера - чем хуже вариантов с МЛС? Да и Боули дополнительно поднимет хайп.
Или в МС к Пепу после требла. У них самый стабильный проект, а Гвардиола при желании поставит в разы круче игру чем сб. Аргентины с Месси.
В общем, с этими трансферами АПЛ вообще взорвал бы окончательно медиапространство.
Месси в Челси к Почеттино, Энцо, возможно обменим Луккаку на Лаутаро, или перехватим МакАлистера - чем хуже вариантов с МЛС? Да и Боули дополнительно поднимет хайп.
Или в МС к Пепу после требла. У них самый стабильный проект, а Гвардиола при желании поставит в разы круче игру чем сб. Аргентины с Месси.
В общем, с этими трансферами АПЛ вообще взорвал бы окончательно медиапространство.
МС, как я неоднократно и писал ранее, - чуть ли не единственный и достойный вариант в АПЛ.
Пеп сможет использовать своего гениального подопечного эффективно так, чтоб он и банки (голы) создавал и комфортно себя чувствовал ( в плане физики).
Золотая середина во всём ( и вашим и нашим) - золотой конёк Гвардиолы.
Да и со спортивной точки зрения..., хотелось бы ещё раз глянуть, как Месси английских дровосеков-дефов будет в дураках оставлять, - уж в этом отношении с аргентинца, даже в его современных кондициях, станется.
МС, как я неоднократно и писал ранее, - чуть ли не единственный и достойный вариант в АПЛ.
Пеп сможет использовать своего гениального подопечного эффективно так, чтоб он и банки (голы) создавал и комфортно себя чувствовал ( в плане физики).
Золотая середина во всём ( и вашим и нашим) - золотой конёк Гвардиолы.
Да и со спортивной точки зрения..., хотелось бы ещё раз глянуть, как Месси английских дровосеков-дефов будет в дураках оставлять, - уж в этом отношении с аргентинца, даже в его современных кондициях, станется.