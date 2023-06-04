Винисиус Аугусто покинет «Реал»

Бразильский защитник Винисиус Аугусто уйдёт из «Реала» в летнее трансферное окно.
19-летний бразилец в прошлом году присоединился к мадридскому клубу. Он перешёл из «Интернасьоналя». В этом сезоне Винисиус на правах аренды играл за «Шахтёр».
Вчера было объявлено, что Мариано Диас и Эден Азар уйдут из «Реала» летом.
Но , что не делается, все к лучшему, надеюсь что Реал ждёт отличная перестановка, покупка хороших нападающих, и укрепление в защите. Можно сказать, начинаем все с чистого листа)))!!!!!, впереди начало нового сезона, новых побед и новых трофеев,
Ждём новый Мадрид с новым составом, сильный, заряженный, и желанием побеждать!!!
Но , что не делается, все к лучшему, надеюсь что Реал ждёт отличная перестановка, покупка хороших нападающих, и укрепление в защите. Можно сказать, начинаем все с чистого листа)))!!!!!, впереди начало нового сезона, новых побед и новых трофеев,
Ждём новый Мадрид с новым составом, сильный, заряженный, и желанием побеждать!!!