Винисиус Аугусто покинет «Реал»

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вчера, 07:54

Бразильский защитник уйдёт из «Реала» в летнее трансферное окно.

19-летний бразилец в прошлом году присоединился к мадридскому клубу. Он перешёл из «Интернасьоналя». В этом сезоне Винисиус на правах аренды играл за «Шахтёр».

Вчера было объявлено, что Мариано Диас и Эден Азар уйдут из «Реала» летом.