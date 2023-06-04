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Винисиус Аугусто покинет «Реал»

вчера, 07:54

Бразильский защитник Винисиус Аугусто уйдёт из «Реала» в летнее трансферное окно.

19-летний бразилец в прошлом году присоединился к мадридскому клубу. Он перешёл из «Интернасьоналя». В этом сезоне Винисиус на правах аренды играл за «Шахтёр».

Вчера было объявлено, что Мариано Диас и Эден Азар уйдут из «Реала» летом.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:19
Очень очень жаль, аж до слез, не представляю Мадрид без этих легенд, ! Нам очень будет не хватать , !
Но , что не делается, все к лучшему, надеюсь что Реал ждёт отличная перестановка, покупка хороших нападающих, и укрепление в защите. Можно сказать, начинаем все с чистого листа)))!!!!!, впереди начало нового сезона, новых побед и новых трофеев,
Ждём новый Мадрид с новым составом, сильный, заряженный, и желанием побеждать!!!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 11:24
про Азара это вообще отдельная история, вот не помню даже когда он играл, про голы вообще можно и не спрашивать
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:41
Винисиус, Винисиусу рознь !)
ABir
ABir
вчера в 09:04
Реалу не нужны два Винисиуса
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:04
Реал производит чистку своих рядов... посмотрим кто останется и кого прикупят
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