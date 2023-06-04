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«Интер» ищет замену Шкриньяру

вчера, 08:34

Защитник Милан Шкриньяр близок к переходу из «Интера» в ПСЖ. Футболист, вероятно, присоединится к парижанам в качестве свободного агента.

Миланцы ищут замену игроку, кандидатами на данную роль являются Бенжамен Павар («Бавария»), Начо («Реал»), Трево Чалоба («Челси»), а также Джорджио Скальвини («Аталанта»).

Предполагаемый переход Скальвини оценивается в 50 миллионов евро, «Интер» может включить в сделку молодых игроков, которые в сезоне 2022/23 находились в аренде. Речь о Джованни Фаббиане («Реджина») и Самуэле Мулаттиери («Фрозиноне»).

Ранее стало известно, что нападающий миланского клуба имеет шансы продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:18
Интер учитывая что банкроты умудрились выйти в финал лч ещё и рассматривать цз,выиграть кубок Италии,удивительная команда
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 09:31
Из этих игроков словака могут заменить только Павар и Начо
shlomo
shlomo
вчера в 08:49
Начинаются летние трансферы. Переходов будем много... так что скаутам много работать предстоит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:45
Надо брать Начо,он подойдёт!
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