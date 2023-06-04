«Интер» ищет замену Шкриньяру

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вчера, 08:34

Защитник близок к переходу из «Интера» в ПСЖ . Футболист, вероятно, присоединится к парижанам в качестве свободного агента.

Миланцы ищут замену игроку, кандидатами на данную роль являются («Бавария»), («Реал»), («Челси»), а также («Аталанта»).

Предполагаемый переход Скальвини оценивается в 50 миллионов евро, «Интер» может включить в сделку молодых игроков, которые в сезоне 2022/23 находились в аренде. Речь о Джованни Фаббиане («Реджина») и («Фрозиноне»).

Ранее стало известно, что нападающий миланского клуба имеет шансы продолжить карьеру в Саудовской Аравии.