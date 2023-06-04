«Интер» ищет замену Шкриньяру

Защитник Милан Шкриньяр близок к переходу из «Интера» в ПСЖ. Футболист, вероятно, присоединится к парижанам в качестве свободного агента.
Миланцы ищут замену игроку, кандидатами на данную роль являются Бенжамен Павар («Бавария»), Начо («Реал»), Трево Чалоба («Челси»), а также Джорджио Скальвини («Аталанта»).
Предполагаемый переход Скальвини оценивается в 50 миллионов евро, «Интер» может включить в сделку молодых игроков, которые в сезоне 2022/23 находились в аренде. Речь о Джованни Фаббиане («Реджина») и Самуэле Мулаттиери («Фрозиноне»).
Ранее стало известно, что нападающий миланского клуба имеет шансы продолжить карьеру в Саудовской Аравии.