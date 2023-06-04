Месси получил официальное предложение от «Интер Майами»

«Интер Майами» сделал официальное предложение нападающему ПСЖ Лионелю Месси, который станет этим летом свободным агентом.
Предложенный контракт рассчитан на три сезона, но в финансовом плане он даже не близок к 400 миллионам долларов в год, которые предлагает Месси «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Однако аргентинец может стать самым высокооплачиваемым игроком в МЛС.
Была надежда, что Месси останется в ПСЖ, но он решил уйти. Это его право. Теперь надежда на Барселону.
Была надежда, что Месси останется в ПСЖ, но он решил уйти. Это его право. Теперь надежда на Барселону.