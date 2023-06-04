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Месси получил официальное предложение от «Интер Майами»

вчера, 06:47

«Интер Майами» сделал официальное предложение нападающему ПСЖ Лионелю Месси, который станет этим летом свободным агентом.

Предложенный контракт рассчитан на три сезона, но в финансовом плане он даже не близок к 400 миллионам долларов в год, которые предлагает Месси «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Однако аргентинец может стать самым высокооплачиваемым игроком в МЛС.

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:26
Я не об этом. Мой вопрос вообще не касался коммента в этой теме. Я о том, что ты зачем-то усиленно пытался всех убедить, что Месси останется в Париже. Ты даже не писал "я думаю", "мне хотелось бы", а прям утверждал на 500%, что этого не случится. Зачем?
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 15:12
Конечно же уйдёт к Арабам, деньги очень большие. Кроме его имени то ничего и даже не осталось в Европе от него. Кто что не продлил с ПСЖ не понятно, однозначно ПСЖ от этого выиграет. Ну или же Барсе может удастся рычаг новый найти)) думаю, только ради Барсы он может задержатся на сезончик..
3ton
3ton ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:16
Месси должен вернуться Барселону ради того , чтобы его нормально проводили , а не как он ушел.
112910415
112910415
вчера в 10:50
Прям глаза разбегаются от вариантов
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:30
Можно всех и всё понять, у шейхов есть бабки, в Штатах он просто имеет возможность быть отдан в аренду Барселоне, но и Интер немного деньжат сыпанёт, а каталонцы могут предложить только любовь и доброту, но финансово-плохой контракт и что же тут выбрать. Можно было бы пойти к Бекхэму, но Интер там идёт на последнем месте, ну кто захочет залетать в такую команду. Я конечно не поклонник Месси, но хотелось бы созерцать ситуацию, в которой какой-то там инсайд забросит нам новость, что на секретном уровне Месси без ведома отца договорился с футбольным клуб из АПЛ, и это будет Манчестер Сити.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:01
Многие хотят Месси... Но немногие его себе позволить могут... Это не Геша-обманщик... Никто его не смог и не захотел... Единственный, кто смог - это Наср... Но и тот уже пожалел... В этом и разница... А Про зарплаты и говорить нечего - и здесь пропасть.. Не в пользу нырялду... Хе..
lotsman
lotsman
вчера в 09:55
А у арабов предложение заманчивее.
Elliada
Elliada ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 09:51
Зачем желать любимому игроку остаться в Европе? Ну не знаю. Наверное, чтобы смотреть игры с его участием. Если он уедет из Европы, смотреть матчи с ним не буду. МЛС смотреть не получится из-за разницы во времени, а уровень СА ниже, чем в дворовом футболе и один игрок ничего не изменит.

Была надежда, что Месси останется в ПСЖ, но он решил уйти. Это его право. Теперь надежда на Барселону.
Little Caprice
Little Caprice ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:47
    sova147
    sova147
    вчера в 09:45
    Теперь будем ждать что скажет Папа??
    cska1948
    cska1948
    вчера в 09:31
    Стать самым высокооплачиваемым игроком в МЛС или стать самым высокооплачиваемым спортсменом в мире НАВСЕГДА! Это, как говорят в известном городе, БОЛЬШАЯ разница.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Viollator (раскрыть)
    вчера в 09:28
    Там же бегать надо за копейки, а он хочет ходить за сотни мульёнов!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 09:14
    Будет и там пешком ходить
    Futurista
    Futurista ответ протон (раскрыть)
    вчера в 08:47
    Майами не совсем пиндосия)...70% населения — латиноамериканцы с родным испанским языком...
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    вчера в 08:45
    К Роналду! Верблюдов пусть пасут
    Vadik
    Vadik
    вчера в 08:36
    В конце концов последнее слово будет за папой))))
    амурец
    амурец
    вчера в 08:25
    Ну Интер Майями просто решило преобрести игрушку ведь Месси самый распиаренный игрок
    протон
    протон
    вчера в 08:20
    Лучше уж к арабам, нежели чем к пиндосам.
    А приоритет конечно Барса
    Viollator
    Viollator
    вчера в 08:06
    СлабО гному в Крузейро, к кудесникам мяча ?
    Elliada
    Elliada
    вчера в 07:47
    Цель №1 - остаться в Европе
    Гость
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