Бензема уйдёт из «Реала» этим летом

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вчера, 13:15

Нападающий покинет «Реал» этим летом.

Футболист является воспитанником «Лиона», в клуб из Мадрида он перешел в 2009 году. За 14 лет в коллективе игрок взял 25 титулов. Француз забил за испанскую команду 353 гола, что делает его вторым в списке лучших бомбардиров в истории «сливочных». Лидирует по этому показателю Криштиану Роналду (450 мячей).

По слухам, Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.