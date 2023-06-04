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Бензема уйдёт из «Реала» этим летом

вчера, 13:15

Нападающий Карим Бензема покинет «Реал» этим летом.

Футболист является воспитанником «Лиона», в клуб из Мадрида он перешел в 2009 году. За 14 лет в коллективе игрок взял 25 титулов. Француз забил за испанскую команду 353 гола, что делает его вторым в списке лучших бомбардиров в истории «сливочных». Лидирует по этому показателю Криштиану Роналду (450 мячей).

По слухам, Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
вчера в 23:39
Да большинство футбольных болельщиков его считали не уровня Реала футболистом большую часть его карьеры. Топ, но не великий.
Крылатый
Крылатый
вчера в 21:40
ИМХО один из лучшых форвардов таранного типа в мире. Очень хотел чтобы Юве его забрал из Леона, но в Юве сложные времена были в те годы.
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:54
Было такое. Бензема не реализовывал 1-2 момента и его ненавидели. Роналду порол 5-6 моментов и ничего. Прям как Месси и Мбаппе сейчас. На Бензему оказывали большое давление, но он не сломался, не ушел в другой клуб и в конце концов выиграл ЛЧ и ЗМ.
DXTK
DXTK ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 20:28
Самое смешное то что все фанаты Реала просили Бензема продать в свое время, но вот Зидан не стал никого слушать и не прогадал уже без Рыналду еще одну ЛЧ взяли, и доказали кто есть кто, все думали тогда что Реалу будет конец без португальца, но конец наступил Рону, без слаженной команды и сильных партнеров.
DXTK
DXTK
вчера в 20:21
Бензема может кстати и в АПЛ попробовать МЮ или Челси нужны классные бомбардиры, в манках Каземиро прилично играет, можно и Карима взять связка знакомая будет.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 17:10
Очень долгий путь прошел к болельщицкой любви. Но всегда пахал, жертвовал собой. Если не ошибаюсь, последний из масштабной закупки в 2009-м. Что ж, спасибо за долгие годы в топ-футболе, это было круто!
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 16:33
То уйдет, то не уйдет. И так каждый день. По факту он уже пенсия и Реалу нужно обновить состав
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:07
Пора уже заключать хороший контракт.
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:34
Значит сегодня прощальный матч. Обязаны выиграть, чтобы на позитивной ноте проводить Крима, тем более, что матч домашний.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:09
Столько денег как в Саудовской Аравии у Реала нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:08, ред.
Знатный нап....
Путём несложных математических манипуляций.....25,2 гола в сезон - более чем достойный результат...
При неоднозначности характера...и всей этой чебатухи имени Вальбуэны-Дешама - 25 титулов только с Мадридом (включая 5 ЛЧ) - говорят больше чем всякие юристы и недоброжелатели...

Удачи...как в футболе...так и вне его !!!!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:07
Рона нет,мог бы стать первым,зря уходит!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:03
Бензема всегда был топ нападающим, одним из лучших в своем деле, просто во времена Роналду у него роль была подыгрывать ему. В команде всегда должен быть Один главный наконечник, и им справедливо был Рон. после его ухода, Бенз показал на сколько он талантлив и в завершении атак. У него блестящая карьера получилась, ЗМ тому подтверждение. Кто пишет что он только один Из получил, должен понять что очень много великих игроков получали также. И также много тех, кто не получал. Это просто нас Роналду и Месси приучили к тому, что можно и по 5-6 получать
sqdt936s5dbc
sqdt936s5dbc
вчера в 14:43
Спасибо сити за это. Новый состав, новая кровь. Надеюсь подпишут Кейна, идеальный нап.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 14:40
Реал в соц сетях официально подтвердил
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:34
Семь пятниц на неделе у этих слухов.. Хе..
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 14:34
Смешанные чувства..
С одной стороны статистика великолепная, трофеев куча, принимал непосредственное участие в великом достижении трех ЛЧ подряд.

С другой стороны, всего один эпичный сезон, когда ЗМ получил. При такой полузащите был весьма нестабилен, какое кол-во моментов не реализовал - страшно вспомнить. Внес заметный вклад в столь небольшое кол-во чемпионств за 14 лет.

Тем не менее, большое спасибо за профессиональное отношение к делу, бесконечное стремление к победам и верность клубу. Десятилетиями болельщики будут пересматривать прошлогодний поход за кубком чемпионов с хет-триками Карима.
yzqttdx6n9n5
yzqttdx6n9n5
вчера в 14:34
Жаль конечно что Карима отпускают, мог бы ещё пару сезонов отыграть
cska1948
cska1948
вчера в 14:30
Нападающий Карим Бензема продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде» из Саудовской Аравии. Если все пойдет по плану, двухлетний контракт будет подписан в среду, 7 июня.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:52
Новость ни о чем. Никакой конкретики, никакой цитаты источника.
eleven LC
eleven LC
вчера в 13:44, ред.
Очень жаль что Карим уходит
Удачи ему в Аравии
Навсегда легенда Реала
Спасибо за всё!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:38
По слухам, Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Подробнее:
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 13:29
Пипец просто,пол состава уходит,вот это чистка))теперь ждём закуп Реала,главная интрига кем заменят Карима.
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