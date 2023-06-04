Бензема уйдёт из «Реала» этим летом

Нападающий Карим Бензема покинет «Реал» этим летом.
Футболист является воспитанником «Лиона», в клуб из Мадрида он перешел в 2009 году. За 14 лет в коллективе игрок взял 25 титулов. Француз забил за испанскую команду 353 гола, что делает его вторым в списке лучших бомбардиров в истории «сливочных». Лидирует по этому показателю Криштиану Роналду (450 мячей).
По слухам, Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
С одной стороны статистика великолепная, трофеев куча, принимал непосредственное участие в великом достижении трех ЛЧ подряд.
С другой стороны, всего один эпичный сезон, когда ЗМ получил. При такой полузащите был весьма нестабилен, какое кол-во моментов не реализовал - страшно вспомнить. Внес заметный вклад в столь небольшое кол-во чемпионств за 14 лет.
Тем не менее, большое спасибо за профессиональное отношение к делу, бесконечное стремление к победам и верность клубу. Десятилетиями болельщики будут пересматривать прошлогодний поход за кубком чемпионов с хет-триками Карима.
С одной стороны статистика великолепная, трофеев куча, принимал непосредственное участие в великом достижении трех ЛЧ подряд.
С другой стороны, всего один эпичный сезон, когда ЗМ получил. При такой полузащите был весьма нестабилен, какое кол-во моментов не реализовал - страшно вспомнить. Внес заметный вклад в столь небольшое кол-во чемпионств за 14 лет.
Тем не менее, большое спасибо за профессиональное отношение к делу, бесконечное стремление к победам и верность клубу. Десятилетиями болельщики будут пересматривать прошлогодний поход за кубком чемпионов с хет-триками Карима.