Безбородов — главный арбитр Суперфинала Кубка России

Опубликован список арбитров, которые будут работать на Суперфинале Кубка России.
11 июня (воскресенье)
«Краснодар» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Валерий Данченко; резервный судья – Кирилл Левников; резервный ассистент – Максим Ковалев; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Геннадий Куличенков; комиссар – Иван Цитович.
Ну а так что, "святая троица" : Безбородов, Левников, Кукуян. Они же самые высокооплачиваемые.... Короче, 35 косарей в час, без надбавок....
Ну а так что, "святая троица" : Безбородов, Левников, Кукуян. Они же самые высокооплачиваемые.... Короче, 35 косарей в час, без надбавок....