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Безбородов — главный арбитр Суперфинала Кубка России

вчера, 15:35
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА11.06.2023 в 17:00 Не начался

Опубликован список арбитров, которые будут работать на Суперфинале Кубка России.

11 июня (воскресенье)

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Валерий Данченко; резервный судья – Кирилл Левников; резервный ассистент – Максим Ковалев; VARПавел Кукуян; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Геннадий Куличенков; комиссар – Иван Цитович.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:52
Этого за бороду не возьмёшь.
tims
tims ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:27, ред.
За обслуживание одного матча РПЛ получают:
- главный судья - 110 000 руб.,
- резервный судья - 35 000 руб.,
- судья на VAR - 75 000 руб.
Ассистенты, AVAR, инспектор, комиссар - суммы от 35 000 до 60 000 руб.
При этом все судьи РПЛ имеют еще ежемесячный постоянный оклад. Перечисленные в заметке - 50 000 рублей...

Из судей Суперфинала самый добросовестный, на мой взгляд, - Кукуян. Безбородову не верю. Представитель питерской коррумпированной шoблы в нынешнем РФС.Да и Левников не сильно чист на руку...
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 19:50
А финала разве не было?) Я уже запутался в этих финалах, супер финалах, главных супер финалах
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:35
Хорошо если бы после матча, обсуждение судей было минимальным.
112910415
112910415
вчера в 17:00
Эти люди умеют судить адекватно.
Возможно, они так и поступят.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 16:24
Трудно сказать . И там и там шлея под хвост иногда попадает. А косяки реальные были у обоих, но ни один из них не признает ничего. Самомнение зашкаливает.
sova147
sova147
вчера в 16:20
Пусть играют не замечая судьи, тогда и результат будет
drug01
drug01 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:19
Но это лучше чем наш известный!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:14
Неоднозначное назначение. Иногда выдумывает на ровном месте. А на ВАР Кукуян тот еще рефери. Так что возможны варианты.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:03
С одной стороны, Безбородов тот еще рефери. Любит ставить пенальти неоднозначные. Хотя а кто у нас не "тот ещё"? Безбородов признавался лучшим по итогам сезона по крайней мере в позапрошлом году и думаю, что в топ-3 судей точно входит. Тут главное лишь бы не было нелепых КК в начале первого тайма. Иначе финальный матч превратится в фарс...

Ну а так что, "святая троица" : Безбородов, Левников, Кукуян. Они же самые высокооплачиваемые.... Короче, 35 косарей в час, без надбавок....
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