Назначены арбитры на стыковые матчи за право выступать в Премьер-Лиге

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вчера, 12:33

Опубликован список назначений арбитров на стыковые матчи за право выступать в РПЛ в сезоне 2023/2024.

7 июня (среда)

«Енисей» – «Факел»: судья – , ассистенты судьи – Александр Богданов, Денис Березнов; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов.

«Родина» – «Пари НН»: судья – , ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Николай Богач.

10 июня (суббота)

«Факел» – «Енисей»: судья – , ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Артём Любимов; AVAR – Николай Ерёмин.