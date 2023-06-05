Назначены арбитры на стыковые матчи за право выступать в Премьер-Лиге

Опубликован список назначений арбитров на стыковые матчи за право выступать в РПЛ в сезоне 2023/2024.
7 июня (среда)
«Енисей» – «Факел»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Александр Богданов, Денис Березнов; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов.
«Родина» – «Пари НН»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Николай Богач.
10 июня (суббота)
«Факел» – «Енисей»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Артём Любимов; AVAR – Николай Ерёмин.
«Пари НН» – «Родина»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Адлан Хатуев.
ни стадиона, ни болельщиков.
очередной клуб однодневка.
ни стадиона, ни болельщиков.
очередной клуб однодневка.
P.S. "Родина" вообще не должна была бы играть в стыках, если бы не доблестный РФС...
P.S. "Родина" вообще не должна была бы играть в стыках, если бы не доблестный РФС...
На амбарный замок тема закрыта)
На амбарный замок тема закрыта)