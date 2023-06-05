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Назначены арбитры на стыковые матчи за право выступать в Премьер-Лиге

вчера, 12:33

Опубликован список назначений арбитров на стыковые матчи за право выступать в РПЛ в сезоне 2023/2024.

7 июня (среда)

«Енисей» – «Факел»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Александр Богданов, Денис Березнов; резервный судья – Павел Шадыханов; VARЕвгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов.

«Родина» – «Пари НН»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Кукуляк; VARВладимир Москалёв; AVAR – Николай Богач.

10 июня (суббота)

«Факел» – «Енисей»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Артём Чистяков; VARАртём Любимов; AVAR – Николай Ерёмин.

«Пари НН» – «Родина»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья – Алексей Сухой; VARВасилий Казарцев; AVAR – Адлан Хатуев.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:05
пусть победят именно достойные
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:59
Надеюсь, что Факел и НН отстоят свои места в РПЛ в честной борьбе. Удачи этим 2м коллективам!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:55
Лишь бы всё по-честному было...
zs7999xpj8yv
zs7999xpj8yv ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 14:53
    Сп62
    Сп62
    вчера в 14:33
    Факелу предстоит два перелёта. А это дополнительная нагрузка. Неизвестно, как отразится на играх.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 14:21
    Похоже выбрали самых лучших. Цена ошибки высока.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 13:58
    За Факел и НН, им желаю побед!
    LOpp
    LOpp
    вчера в 13:38
    кому нужна ФК Родина?
    ни стадиона, ни болельщиков.
    очередной клуб однодневка.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 13:34
    За кого заплатят, он же честный человек)
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 13:26
    Будем смотреть Матч ТВ на диване, что ещё остаётся пенсионеру..
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 13:21
    Интересно за кого будет Карасев, он ведь просто так не может
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 13:03, ред.
    Хотелось бы, но слишком уж интересный товарищ хозяин "Родины" Сергей Ломакин, владелец Fix Price (созданного на кредиты ВТБ) и близкий друг Андрея Костина (главы ВТБ). Когда публиковали расследования про Наилю, как раз упоминали, что квартиры ей "дарили" оффшоры Ломакина.

    P.S. "Родина" вообще не должна была бы играть в стыках, если бы не доблестный РФС...
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 12:52
    Спасибо за ответ, предельно ясно.
    На амбарный замок тема закрыта)
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 12:51
    Все знакомые лица, будем надеяться, что арбитраж пройдет без сучка и задоринки, по плану...)
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 12:50
    Здравствуйте. Да, что и когда произошло в этом плане, о таком писать говоря с другими пользователями не следует.
    Гость
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