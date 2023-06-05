Смолов женился на блогере и диджее Истоминой

Нападающий «Динамо» Федор Смолов женился на блогере и диджее Карине Истоминой.
Сегодня также стало известно о свадьбе форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина и дочери шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Сергея Шабурова — Алене. Кроме того, полузащитник ЦСКА Константин Кучаев женился на экс-фигуристке Елене Радионовой.
Оно приходящее и уходящею все зависит от ситуации у богатых тоже самое хоть у вас в бункере тонны золота от этого счастья не будет . Я вот по сути о чем толкую? Желаю Смолову успехов и прожить свою жизнь так что бы не навредить близким
Оно приходящее и уходящею все зависит от ситуации у богатых тоже самое хоть у вас в бункере тонны золота от этого счастья не будет . Я вот по сути о чем толкую? Желаю Смолову успехов и прожить свою жизнь так что бы не навредить близким
Какие бы чувства люди не испытывали друг к другу, но если он дальнобойщик, а она проводник вагона (или стюардесса), то пипец - п.опа об п.опу, кто дальше улетит...
Какие бы чувства люди не испытывали друг к другу, но если он дальнобойщик, а она проводник вагона (или стюардесса), то пипец - п.опа об п.опу, кто дальше улетит...
Это да... Счастья молодым!
Это да... Счастья молодым!
А вот по поводу ног..., это как бы сказать, чуть ли не основное у женщины..., начиная от их формы, мышечного тонуса ... и заканчивая динамикой (умением ходить на каблуках.)
А вот по поводу ног..., это как бы сказать, чуть ли не основное у женщины..., начиная от их формы, мышечного тонуса ... и заканчивая динамикой (умением ходить на каблуках.)
Ну Вы посмотрите дружище черты лица у неё какие, линии подбородка, например. Мне лично как бывшему фотографу не нравится дизайн и вымученность таких бровей. как ёжик.
Насчёт ног вот согласен не моё, и бюст. Может поправиться и похорошеет. Ноги лучше было бы закрыть. Мой папа говорил если хотите увидеть красоту женщины взгляните на неё когда она без грима
Ну Вы посмотрите дружище черты лица у неё какие, линии подбородка, например. Мне лично как бывшему фотографу не нравится дизайн и вымученность таких бровей. как ёжик.
Насчёт ног вот согласен не моё, и бюст. Может поправиться и похорошеет. Ноги лучше было бы закрыть. Мой папа говорил если хотите увидеть красоту женщины взгляните на неё когда она без грима
Может и действительно у неё с этим не всё так запущено, но чтобы хоть как то это оценить, нужно соблюсти визуальный минимум (хотя бы). Для этого, во-первых, фото должно быть выполнено в полный рост, а во-вторых, эта подруга должна быть в обтягивающей одежде..., либо в купальнике.
P.S. Она Феде мозг вынесет ? После его паненки в 2018-м я сомневаюсь, что у него есть чё выносить... Скорее наоборот: он ей вправит .... шкворень.
Однако, не всё так плохо: скучно им вдвоём точно не будет.)
Может и действительно у неё с этим не всё так запущено, но чтобы хоть как то это оценить, нужно соблюсти визуальный минимум (хотя бы). Для этого, во-первых, фото должно быть выполнено в полный рост, а во-вторых, эта подруга должна быть в обтягивающей одежде..., либо в купальнике.
P.S. Она Феде мозг вынесет ? После его паненки в 2018-м я сомневаюсь, что у него есть чё выносить... Скорее наоборот: он ей вправит .... шкворень.
Однако, не всё так плохо: скучно им вдвоём точно не будет.)
У меня супруга профессиональный фотограф.
По её опыту фото и реал - это две большие разницы. Кроме того..., косметика и визаж своё дело делает так, что мама не горюй.
В этом отношении права Пугачёва: "Если вы хотите видеть настоящие черты лица женщины, смотрите на неё утром (после сна).
P.S. А вот с фигурой..., тут всё сложнее. Взгляни на неё. Ничего привлекательного. Ни бёдер, ни си.с.ек. Форма ног скрыта платьем, и какой они формы тоже вопрос. И, если в целом, комплекция у неё не айс, - как у шпроты таллинской...)
У меня супруга профессиональный фотограф.
По её опыту фото и реал - это две большие разницы. Кроме того..., косметика и визаж своё дело делает так, что мама не горюй.
В этом отношении права Пугачёва: "Если вы хотите видеть настоящие черты лица женщины, смотрите на неё утром (после сна).
P.S. А вот с фигурой..., тут всё сложнее. Взгляни на неё. Ничего привлекательного. Ни бёдер, ни си.с.ек. Форма ног скрыта платьем, и какой они формы тоже вопрос. И, если в целом, комплекция у неё не айс, - как у шпроты таллинской...)
Фёдора поздравить, что ли?)
Фёдора поздравить, что ли?)
Наверное, не мечта, ну да и Федя не поэт)).
Наверное, не мечта, ну да и Федя не поэт)).