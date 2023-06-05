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Смолов женился на блогере и диджее Истоминой

вчера, 18:47

Нападающий «Динамо» Федор Смолов женился на блогере и диджее Карине Истоминой.

Сегодня также стало известно о свадьбе форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина и дочери шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Сергея ШабуроваАлене. Кроме того, полузащитник ЦСКА Константин Кучаев женился на экс-фигуристке Елене Радионовой.

Смолов женился на блогере и диджее Истоминой

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Все комментарии
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:43
,Хорошо, почти на этот счёт, сказанно в фильме ,"Ошибка резидента". Когда начальник немецкой разведки говорит своему заму " Маленькая неприятность, это как вас жена с любовницей застанет, а то что произошло сейчас, это полный провал" Это фраза у многих отбила чувства ревности.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:20
Правильно, ревность- это тень любви.
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:20
Я думаю, что это не совместимые понятия. Это крио любовь
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:15
А если вы любите, но не ревнуете (до потери рассудка) ? Тогда как ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:12
Карина ! Береги честь Смолову ! )
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:11, ред.
Исключаю этот момент. Если Вы любите и ревнуете, то Вы должны быть рядом везде. Иначе измены с той или с этой стороны неизбежны. Пусть скучают по детям когда они у бабушки.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:06
Всегда рядом находиться ? Для чего ? Это порой опасно, поскольку влечёт потерю личного пространства. Люди должны иногда отдаляться друг от друга, чтоб потом соскучиться... ИМХО.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:01
Почти как в сельской местности - прошла страда - началась череда свадеб...)
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:49, ред.
Супруга всегда должна быть рядом с супругом Они немного шальные ..за ними нужен глаз да около. Так что всегда рядом находиться.
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:45, ред.
Вот мы говорим счастья молодоженам, но счастье это понятие зависящее от обстоятельств в жизни, бомж тоже может быть счастливым дай ему кусок хлеба или еще чего.
Оно приходящее и уходящею все зависит от ситуации у богатых тоже самое хоть у вас в бункере тонны золота от этого счастья не будет . Я вот по сути о чем толкую? Желаю Смолову успехов и прожить свою жизнь так что бы не навредить близким
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:44, ред.
Так то да, но род деятельности (профессия) является самым важным фактором семейного долголетия, либо его отсутствия.
Какие бы чувства люди не испытывали друг к другу, но если он дальнобойщик, а она проводник вагона (или стюардесса), то пипец - п.опа об п.опу, кто дальше улетит...
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:40
Самое главное в жизни молодожен знаете какие ценности? Не спроста есть поговорка жить до гроба. Это когда реально пара влюбилась и живет до конца своих дней невзирая на содержимое кошелька и материальных ценностей.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:37
"Главное, что Смолов доволен и жена."

Это да... Счастья молодым!
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:35
Фотошоп - это моя основная деятельность. Как рыба в воде. Многим девушкам поправлял черты лица в пластике. Ну, красота ног в женщинах - это основа. Главное, что Смолов доволен и жена. Но смолов лавелас какой раз он женится
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:31, ред.
Фотошоп и лайтрум вкупе, дружище. Сиё насчёт лица. Это не говорит о том, что у жены Смолова так, но тем не менее.
А вот по поводу ног..., это как бы сказать, чуть ли не основное у женщины..., начиная от их формы, мышечного тонуса ... и заканчивая динамикой (умением ходить на каблуках.)
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:26, ред.
Я бы сказал про её черты лица. Я сам по профессии фотограф дизайнер. ну как бы работал фотографом и не мало девушек женщин фотографировал. но затем переехал на веб дизайн.

 Ну Вы посмотрите дружище черты лица у неё какие, линии подбородка, например. Мне лично как бывшему фотографу не нравится дизайн и вымученность таких бровей. как ёжик.

Насчёт ног вот согласен не моё, и бюст. Может поправиться и похорошеет. Ноги лучше было бы закрыть. Мой папа говорил если хотите увидеть красоту женщины взгляните на неё когда она без грима
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:03, ред.
Ты не можешь видеть и судить в полной мере о её комплекции, чтобы говорить о её нормальности. Не можешь видеть форму ног, пропорции частей тела и т.д. и т.п.

Может и действительно у неё с этим не всё так запущено, но чтобы хоть как то это оценить, нужно соблюсти визуальный минимум (хотя бы). Для этого, во-первых, фото должно быть выполнено в полный рост, а во-вторых, эта подруга должна быть в обтягивающей одежде..., либо в купальнике.

P.S. Она Феде мозг вынесет ? После его паненки в 2018-м я сомневаюсь, что у него есть чё выносить... Скорее наоборот: он ей вправит .... шкворень.
Однако, не всё так плохо: скучно им вдвоём точно не будет.)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:00, ред.
Нормальная комплекция, да, не накачанная, как сейчас модно, просто худая) Но вот по "профессии" просто звездец - она профессиональный нытик, скользнул по одному её интервью, в общем, у неё нет только родитльной горячки, как говорилось в классическом фильме, и ни в одной фешенебельной лечебнице её вылечить не могут, ну и она блогер об этом)) Я думаю, она Феде тупо мозг вынесет)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:48, ред.
Не факт.
У меня супруга профессиональный фотограф.
По её опыту фото и реал - это две большие разницы. Кроме того..., косметика и визаж своё дело делает так, что мама не горюй.
В этом отношении права Пугачёва: "Если вы хотите видеть настоящие черты лица женщины, смотрите на неё утром (после сна).

P.S. А вот с фигурой..., тут всё сложнее. Взгляни на неё. Ничего привлекательного. Ни бёдер, ни си.с.ек. Форма ног скрыта платьем, и какой они формы тоже вопрос. И, если в целом, комплекция у неё не айс, - как у шпроты таллинской...)
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:38
Жена очень красивая, только вот мне не очень такая мода бровей.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:28, ред.
Она в татухах ?! А ты на Федьку глянь... Там цвет кожи только на мошонке остался! И то не факт.)
1580556558
1580556558
вчера в 20:57
Ностальгия по Мамаеву замучила.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:29
Что то мну плохо стало, пойду плесну чайку!
Фёдора поздравить, что ли?)
Futurista
Futurista
вчера в 20:06
Похоже Федя с Кариной в тату салоне познакомились)...
112910415
112910415
вчера в 19:42
какое-то время будут счастливы
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:15
Круговорот женихов и жён в московской молодёжной тусовке, дело постоянное !))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:05, ред.
Никуда не делась, просто она встречается теперь с сыном Бориса Березовского Глебом, они должны хорошо друг друга знать с детства, ведь именно при Юмашевых-Ельциных Березовский и стал олигархом номер один на время.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:04
Поздравляю Федю, наркоманка с психологическими расстройствами (согласно Википедии) вся в татухах - разве это не мечта поэта?)

Наверное, не мечта, ну да и Федя не поэт)).
протон
протон
вчера в 18:49
Посредственный диджей, уж не знаю, какой она блоггер, в общем - прекрасный представитель московской тусовочки. Главное, что лицом вышла Достойный партнер для Смолова. Если карьера Феди пойдет на спад, и доходы будут падать, свалит, как пить дать. Совет да любовь, в общем
протон
протон
вчера в 18:48
А куда делась внучка Ельцина?
Гость
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