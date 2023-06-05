Карраскаль, Барриос и Кассьерра вызваны в сборную Колумбии

Три футболиста из РПЛ вошли в заявку сборной Колумбии на июньские товарищеские матчи.
В список вошли Хорхе Карраскаль из ЦСКА, а также Вильмар Барриос и Матео Кассьерра из «Зенита».
16 июня южноамериканцы сыграют с Ираком, а 20 июня проведут встречу с Германией.
Сначала нас убеждать что Кассьерра нападающий...
Теперь колумбийского тренера....
Таким макаром Касьерра и сам поверит что он нап....)))
Сначала нас убеждать что Кассьерра нападающий...
Теперь колумбийского тренера....
Таким макаром Касьерра и сам поверит что он нап....)))