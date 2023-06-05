Карраскаль, Барриос и Кассьерра вызваны в сборную Колумбии

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вчера, 19:58

Три футболиста из РПЛ вошли в заявку сборной Колумбии на июньские товарищеские матчи.

В список вошли из ЦСКА , а также и из «Зенита».

16 июня южноамериканцы сыграют с Ираком, а 20 июня проведут встречу с Германией.