Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыТоварищеские матчи. Сборные 2023

Карраскаль, Барриос и Кассьерра вызваны в сборную Колумбии

вчера, 19:58

Три футболиста из РПЛ вошли в заявку сборной Колумбии на июньские товарищеские матчи.

В список вошли Хорхе Карраскаль из ЦСКА, а также Вильмар Барриос и Матео Кассьерра из «Зенита».

16 июня южноамериканцы сыграют с Ираком, а 20 июня проведут встречу с Германией.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЧетыре футболиста из РПЛ вызваны в сборную Армении на матчи отбора к Евро
03 июня
Полузащитник ЦСКА получил вызов в сборную Чили
03 июня
Гвардиола рассказал, кто сыграет в воротах «Ман Сити» в финале Кубка Англии
02 июня
ОфициальноИспания назвала состав на финал четырёх Лиги Наций
02 июня Фото
ОфициальноГермания объявила состав на матчи с Украиной, Польшей и Колумбией
02 июня Фото
ОфициальноРоналду не вошёл в заявку «Аль-Насра» на последний матч сезона
31 мая
Сортировать
Все комментарии
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:32
Кордоьу клуб не отпустил. В финале Кубка нужен!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:03
Также как была инфа, что Караскаль чемпион мира по обводкам. Возможно это термин не из футбола, но в Колумбии иначе считают. Он лавку прочно освоил.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:35
Хорхе Карраскалю ( чемпион мира по дриблингу ) ещё бы удар поставить, бесценный был бы. Удачи ему.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:12
Как Семаку это удаётся не понимаю....
Сначала нас убеждать что Кассьерра нападающий...
Теперь колумбийского тренера....
Таким макаром Касьерра и сам поверит что он нап....)))
протон
протон
вчера в 20:07
Я чот не понял. Касьерра нулевой вызван, а Кордоба нет??
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:04
Ну хоть ктото из России будет играть за свои страны!
Futurista
Futurista
вчера в 20:00
Два бомжа на коне едут в Колумбию)...интересный поворот...
drug01
drug01
вчера в 19:59
Играйте хорошо не подведите нас Россию
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 