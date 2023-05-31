Роналду не вошёл в заявку «Аль-Насра» на последний матч сезона

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вчера, 20:52

Нападающий «Аль-Насра» не попал в заявку команды на домашний матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии с клубом «Аль-Фатех».

Последняя встреча сезона состоится сегодня, 31 мая. Начало игры — в 21:00 по московскому времени.

Португальский форвард стал игроком «Аль-Насра» в январе. На счету футболиста 19 матчей за клуб во всех турнирах, 14 голов и 2 результативные передачи.