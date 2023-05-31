Роналду не вошёл в заявку «Аль-Насра» на последний матч сезона

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в заявку команды на домашний матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии с клубом «Аль-Фатех».
Последняя встреча сезона состоится сегодня, 31 мая. Начало игры — в 21:00 по московскому времени.
Португальский форвард стал игроком «Аль-Насра» в январе. На счету футболиста 19 матчей за клуб во всех турнирах, 14 голов и 2 результативные передачи.
Тут другая составляющая, да и настрой соперников был на пределе когда играли с клубом Аль- Наср. Им по 40 лет и ждать той игры что давали в прошлом не стоит. Тут все в привлечение интереса к спорту, во-первых, ну и конечно от продажи атрибутики доходы клубу. Сейчас у арабов грандиозные планы будут привлечены другие топовые игроки в клубы арабской лиги. Это стимулирование подрастающего поколения к спорту. Спорт как ЗОЖ.
Тут другая составляющая, да и настрой соперников был на пределе когда играли с клубом Аль- Наср. Им по 40 лет и ждать той игры что давали в прошлом не стоит. Тут все в привлечение интереса к спорту, во-первых, ну и конечно от продажи атрибутики доходы клубу. Сейчас у арабов грандиозные планы будут привлечены другие топовые игроки в клубы арабской лиги. Это стимулирование подрастающего поколения к спорту. Спорт как ЗОЖ.