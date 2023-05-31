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Роналду не вошёл в заявку «Аль-Насра» на последний матч сезона

вчера, 20:52
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)3 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-ФатехМатч завершен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в заявку команды на домашний матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии с клубом «Аль-Фатех».

Последняя встреча сезона состоится сегодня, 31 мая. Начало игры — в 21:00 по московскому времени.

Португальский форвард стал игроком «Аль-Насра» в январе. На счету футболиста 19 матчей за клуб во всех турнирах, 14 голов и 2 результативные передачи.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 08:18
Роналду Опять на скамейку присел......
Vadik
Vadik
сегодня в 07:22
Видимо саудиты наелись звездой)))
112910415
112910415
сегодня в 05:27
в Европу улетел ?
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 04:59
Саудиты уже горько пожалели что связались с этим нарциссом. Пользы он команде не принёс. Даже победить в третьесортном чемпионате не смог. Думаю они вряд ли продлят с ним контракт.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:33
Прям как в последние годы, команды играют лучше без дырявого гея-нарцисса.
протон
протон
вчера в 22:41
Когда приехал Это-о Под занавес карьеры. Вспомните, как в РПЛ против него мотивировались соперники?
memphis
memphis
вчера в 22:38
Занавес
протон
протон
вчера в 22:37
Он помог клубу вылететь?. Я не думаю что он вообще был для этого куплен!
Тут другая составляющая, да и настрой соперников был на пределе когда играли с клубом Аль- Наср. Им по 40 лет и ждать той игры что давали в прошлом не стоит. Тут все в привлечение интереса к спорту, во-первых, ну и конечно от продажи атрибутики доходы клубу. Сейчас у арабов грандиозные планы будут привлечены другие топовые игроки в клубы арабской лиги. Это стимулирование подрастающего поколения к спорту. Спорт как ЗОЖ.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:34
Наверное верблюд принес на горбе весточку, что Лео застолбил пол лярда в твёрдой валюте....)
karnager
karnager
вчера в 21:46
Уехал уже в Марокко на уикенд?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:08
Ничего страшного, всё равно ничего не решающий матч.
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