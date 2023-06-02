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Германия объявила состав на матчи с Украиной, Польшей и Колумбией

вчера, 11:59

Сборная Германии опубликовала список игроков, вызванных на товарищеские матчи с командами Украины, Польши и Колумбии.

В список вошли 26 человек. Встреча с Украиной, которая также станет для немцев 1000-й международной, состоится 12 июня в Бремене. Игра с Польшей пройдёт 16 июня в Варшаве, а поединок с Колумбией запланирован на 20 июня в Гельзенкирхене.

Германия объявила состав на матчи с Украиной, Польшей и Колумбией

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Все комментарии
LOpp
LOpp
вчера в 12:19
у сборной Германии нет толковых нападающих. Поэтому нападающие и полузащитники идут одним списком.
Шуnя771
Шуnя771 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:19
Добрый день!
Ваше мнение, пожалуйста, по игре Утрехт - Спарта?
Слили или просто сильнее?
Спасибо!
shlomo
shlomo
вчера в 12:16
Могли бы и на русский язык перевести...:))))
nrg28avgg8m4
nrg28avgg8m4
вчера в 12:05
Бездельника Сане можно было бы и не брать
Гость
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