Германия объявила состав на матчи с Украиной, Польшей и Колумбией

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вчера, 11:59

Сборная Германии опубликовала список игроков, вызванных на товарищеские матчи с командами Украины, Польши и Колумбии.

В список вошли 26 человек. Встреча с Украиной, которая также станет для немцев 1000-й международной, состоится 12 июня в Бремене. Игра с Польшей пройдёт 16 июня в Варшаве, а поединок с Колумбией запланирован на 20 июня в Гельзенкирхене.