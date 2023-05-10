Дуарте, Кассьерра и Писарский. Трансферные разочарования сезона 2022/23

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вчера, 20:08

Педриньо и Бакаева тоже не забыли.

В оставшихся турах новички сезона не смогут изменить отношение к переходам, которым от нескольких месяцев до года. Слишком мало осталось поединков. Конечно, зимние трансферы оцениваем по горячим следам, нет окончательного вердикта. Но порой неудача настолько очевидна, что нескольких месяцев достаточно для дайвинга игрока на личное дно. Хорошая селекция создала чемпионский «Зенит», а плохая селекция топит «Химки». В трансферах один из смыслов футбола, как и в их оценках, чтобы в будущем избежать ошибок.

Маттео Кассьерра («Зенит»)

Семаку, если хочет добавить в атаку класса, стоит просить 10-15 миллионов евро и искать нового Азмуна. Не пытаться найти брильянт с низкой стоимостью, это не путь «Зенита». Колумбиец пришел в основу, где играет до сих пор. А где его голы? Малком впечатлил вместо Матео, теперь нарасхват. Но достаточно стабильного отрезка у конкурентов, которые медленно взрослеют, чтобы усилий бразильцев не хватило. Кассьерра в составе «Сочи» играл круто и результативно, а в «Зените» не сложилось. При этом Матео в тройке самых дорогих новичков сезона, за него отдали 4.5 млн евро. Не сорок, как за Малкома, но тоже деньги в это непростое для футбола время.

Педриньо («Локомотив»)

Символ легендарных трансферов «Локомотива» в исполнении Цорна и других немцев из страшного прошлого московского клуба. Они ушли, долги остались, а зимой поставили на нового молодого тренера и на удачных новичков. Пиняев, Глушенков и Дзюба показали разницу. А Педриньо успел поссориться с тренерским штабом команды – еще предыдущим наставником, и уехал домой в Бразилию. Очевидно, что молодой человек талантливый, на что указывает хотя бы первый за 18 лет покер в Кубке России, но герой одного матча в итоге разочаровал. Галактионов с ним работать не захотел.

Алексис Дуарте («Спартак»)

Самый дорогой новичок зимы в РПЛ . «Спартак» отдал 4 млн евро за центрального защитника, поскольку Мевля успел разочаровать Абаскаля и уехал. В результате «красно-белые» не получили надежного игрока обороны, Дуарте не забил «Акрону», когда его отправили в атаку спасать поединок и кубковый турнир. А против «Зенита» красной карточкой парагваец поставил точку в мучениях сезона. Может получить дисквалификацию на несколько матчей и больше в чемпионате не сыграет. Очевидно, что данные у игрока неплохие, но вот культуры принятия решений нет. Дуарте сначала делает, а потом думает. Даже в атакующей версии РПЛ так поступать не стоит.

Николас Маричаль («Динамо»)

Уругваец не стал главным разочарованием сезона, но не заиграл на все деньги. Лишь Карраскаль и Мартинс, чьих контракты выкупали прошлым летом, обошлись дороже, чем Кассьерра и Маричаль. Николасу всего 21 год, то есть в «Динамо» ставили на талант, не на опыт. И не получили защитника, с которым Лещук и Шунин чувствуют себя в безопасности. Ошибался то один молодой центральный защитник, то другой. «Динамо» в юбилейном сезоне без трофея, поскольку не пригласили за те же деньги, что Николаса – 4.2 млн евро, опытного центрального бека. Даже юный Майстрович весной дарит больше надежд на светлое будущее обороны москвичей, чем Маричаль подсовывал весь сезон. Конечно же, дело не только в возрасте.

Гамид Агаларов («Ахмат»)

В таблице «Ахмат» подбросила удачная селекция, но Агаларов – разочарование трансферного года. Лучший снайпер РПЛ прошлого сезона не сумел найти себя в основе команды, которая дождалась правильного нападающего в лице Конате. Ильин тоже где-то рядом, так что Гамиду было сложно адаптироваться и вырвать место в основе. Когда появлялся на замену, то частенько не мог ничего показать. Сразу писали, что у этого форварда необычный стиль, то есть могут быть проблемы в других командах после «Уфы». Не ошиблись, Герд Мюллер из РПЛ взял паузу. Пусть учится у Чалова, Федор тоже падал, чтобы подняться.

Владимир Писарский («Крылья Советов)

Проблема Владимира в отсутствии футбольного образования. Он не учился в школах сильных клубов. И серьезную карьеру начал поздновато. Один удачный отрезок в Оренбурге привел Писарского в „Крылья Советов“. Вот только результативный форвард Сычевой остался в прошлом году. Владимир в плохой форме. Говорят, поссорился со своим представителем, ведь тот отговаривал футболиста от перехода в клуб из Самары. Писарский прошел путь Агаларова, только быстрее. Ослабевшая РПЛ дарит шансы игрокам с голевым чутьем, но потом просит предъявить диплом о высшем образовании. Класса хватает не всем. Надежда Владимира лишь на Осинькина. Это сильный тренер, умеющий возиться с игроками.

Зелимхан Бакаев („Зенит“)

Мало повестей печальнее в футболе, чем повесть о лимите и парнях, которые решают срубить большой куш. Список „крестиков“ на борту „Зенита“, „Спартака“ и „Локомотива“ всегда обновляется. Бакаев нарывался на неудачу, когда шел из „Спартака“ в „Зенит“. Но вопросы также к Семаку. Зачем ему этот футболист? Неужели школа чемпионов настолько слабая, что не может подарить молодого парня для выходов на замену? Не Аршавина и не Быстрова, но хотя бы молодого Сутормина. Бакаев не нужен „Зениту“, но получает деньги и тратит время впустую.